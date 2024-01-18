القسام تستهدف 30 جنديا من قوات الاحتلال
التاريخ
1/18/2024 2:31:54 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام إن عناصرها فجروا منزلا
واستهدفوا قوة صهيونية راجلة من 30 جنديا في بني سهيلا شرق خان يونس.
وأكدت الكتائب أنها أوقعت الجنود بين قتيل
وجريح.
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