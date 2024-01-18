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القسام تستهدف 30 جنديا من قوات الاحتلال

1/18/2024 2:31:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام إن عناصرها فجروا منزلا واستهدفوا قوة صهيونية راجلة من 30 جنديا في بني سهيلا شرق خان يونس.

وأكدت الكتائب أنها أوقعت الجنود بين قتيل وجريح.

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