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نائبة أوروبية: بايدن جزار (فيديو)

1/18/2024 2:31:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وصفت النائبة في البرلمان الأوروبي، الإيرلندية كلير دالي، الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه "جزار"، مشددة على وجوب أن تصبح "إسرائيل" دولة منبوذة، فيما أكدت رفض إيرلندا الزج باسمها في الدفاع عن الاحتلال خلال محكمة العدل الدولية.
وقالت في جلسة للبرلمان في فرنسا، إنه "على الرغم من حصيلة القتلى الكارثية التي أوقعتها.. فإن إسرائيل تخسر على الأرض وفي محكمة الرأي العام".

وأضافت أنه "لا يمكن أن ينتهي هذا دون أن تصبح إسرائيل دولة منبوذة مع الاحتلال والفصل العنصري في الوقت الضائع"، مبينة أن "تل أبيب" تدرك ذلك "لذا فإنهم يفعلون كل ما في وسعهم بأعمال عدائية واسعة لإثارة صراع أوسع، مع لبنان وإيران ومع أي أحد لجر الولايات المتحدة لإنقاذهم من عواقب أفعالهم"، بحسب رأيها.

وخاطبت النائبة في حديثها الرئيس الأمريكي بالقول: "لذا، تذكر هذا أيها الجزار بايدن، أسلاف إيرلندا الذين تدعي أنك منهم يتبرأون منك، إياك أن تأتي على ذكر اسم بلادنا، ونفس الشيء ينطبق على فون دير لاين، وألمانيا الإبادية، بأقوالكم وأفعالكم الداعمة لإسرائيل في محكمة العدل الدولية ليس باسمنا".

وختمت حديثها بأن "شعوب أوروبا تقف إلى جانب فلسطين وجنوب أفريقيا".

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