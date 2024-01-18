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بيان جديد للحوثي.. وهذا أبرز ما جابه به

1/18/2024 2:31:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبد الملك الحوثي إن أميركا تقدم الدعم المالي والسياسي والعسكري والاستخباري لـ"إسرائيل"، وإن أميركا متورطة مع "إسرائيل" في كل جرائمها، وتقدم لها مختلف أشكال الدعم.

وأضاف الحوثي أن أميركا وبريطانيا تقفان مع "إسرائيل"، رغم كل ما تملكه من إمكانات، وبريطانيا ذراع قديمة للصهيونية.

وتابع: أميركا تستهدف من يساند الشعب الفلسطيني، ومن يقف معه بشكل عملي، والموقف العام لمعظم الدول العربية والإسلامية يقتصر على التعاطف الإعلامي.

وأردف الحوثي: أميركا تمنع الدول الأخرى من تقديم أي مساندة فعلية للشعب الفلسطيني، فهو معذب ومضطهد ومظلوم ومحتلة أرضه ومنهوبة ثرواته ومقدراته.

واستكمل: الرئيس الأميركي جو بايدن سارع للتعبير شخصيا عن مساندته للعدو الصهيوني بزيارة "إسرائيل"، كما وصف نفسه بالصهيوني، ووزير خارجيته بلينكن قال إنه ذهب لـ"إسرائيل" بصفته يهوديا.

وأكد أن أميركا مستعدة لفعل كل ما يريده اللوبي الصهيوني، كما أن المرشحين الأميركيين يتنافسون على من يقدم دعما أكثر لـ"إسرائيل".

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