بيان جديد للحوثي.. وهذا أبرز ما جابه به

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبد
الملك الحوثي إن أميركا تقدم الدعم المالي والسياسي والعسكري والاستخباري لـ"إسرائيل"،
وإن أميركا متورطة مع "إسرائيل" في كل جرائمها، وتقدم لها مختلف أشكال
الدعم.
وأضاف الحوثي أن أميركا وبريطانيا تقفان مع "إسرائيل"،
رغم كل ما تملكه من إمكانات، وبريطانيا ذراع قديمة للصهيونية.
وتابع: أميركا تستهدف من يساند الشعب
الفلسطيني، ومن يقف معه بشكل عملي، والموقف العام لمعظم الدول العربية والإسلامية
يقتصر على التعاطف الإعلامي.
وأردف الحوثي: أميركا تمنع الدول الأخرى من
تقديم أي مساندة فعلية للشعب الفلسطيني، فهو معذب ومضطهد ومظلوم ومحتلة أرضه
ومنهوبة ثرواته ومقدراته.
واستكمل: الرئيس الأميركي جو بايدن سارع
للتعبير شخصيا عن مساندته للعدو الصهيوني بزيارة "إسرائيل"، كما وصف
نفسه بالصهيوني، ووزير خارجيته بلينكن قال إنه ذهب لـ"إسرائيل" بصفته
يهوديا.
وأكد أن أميركا مستعدة لفعل كل ما يريده اللوبي
الصهيوني، كما أن المرشحين الأميركيين يتنافسون على من يقدم دعما أكثر لـ"إسرائيل".
MENAFN18012024000072011014ID1107739902
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.