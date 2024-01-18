الأونروا: عدد سكان رفح تضاعف 4 مرات

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) أن
عدد سكان رفح تضاعف 4 مرات تقريبا في الأسابيع الماضية ليصل إلى أكثر من 1.2 مليون
نسمة، بسبب نزوح الأهالي خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وأوضحت الوكالة أن "الاكتظاظ خانق في
المناطق الوسطى، ويكافح الناس للحصول على الغذاء والدواء ويشعرون بالبرد".
وتحدثت الوكالة في منشور عبر موقع
"إكس" عن شح المعلومات بشأن الأوضاع في شمال قطاع غزة، وأشارت إلى قيود
كثيرة تحد من الوصول إلى المنطقة.
وفي اليوم الـ104 من الحرب على غزة، أعلنت
كتائب القسام استهداف وقتل 5 من جنود الاحتلال خلال معارك شرقي خان يونس، كما شهدت
جباليا شمالي القطاع اشتباكات بين عناصر القسام والقوات الإسرائيلية، واعترف جيش
الاحتلال بمقتل 3 ضباط وجندي وإصابة 35 في معارك غزة. (الجزيرة نت)
MENAFN18012024000072011014ID1107739901
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.