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الأونروا: عدد سكان رفح تضاعف 4 مرات

1/18/2024 2:31:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) أن عدد سكان رفح تضاعف 4 مرات تقريبا في الأسابيع الماضية ليصل إلى أكثر من 1.2 مليون نسمة، بسبب نزوح الأهالي خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأوضحت الوكالة أن "الاكتظاظ خانق في المناطق الوسطى، ويكافح الناس للحصول على الغذاء والدواء ويشعرون بالبرد".

وتحدثت الوكالة في منشور عبر موقع "إكس" عن شح المعلومات بشأن الأوضاع في شمال قطاع غزة، وأشارت إلى قيود كثيرة تحد من الوصول إلى المنطقة.

وفي اليوم الـ104 من الحرب على غزة، أعلنت كتائب القسام استهداف وقتل 5 من جنود الاحتلال خلال معارك شرقي خان يونس، كما شهدت جباليا شمالي القطاع اشتباكات بين عناصر القسام والقوات الإسرائيلية، واعترف جيش الاحتلال بمقتل 3 ضباط وجندي وإصابة 35 في معارك غزة. (الجزيرة نت)

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