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الاحتلال يدمر أكثر من 390 مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية في غزة

1/18/2024 2:31:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بيانا اليوم الخميس، كشفت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي حيث دمَّر خلال مئة يوم أكثر من 390 مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية، كان آخرها تفجير جامعة الإسراء وإعادة قصف الجامعة الإسلامية اليوم.

وطالبت "حماس" لأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الحقوقية بتوثيق هذه الجرائم، وكافة جرائم الاحتلال الصهيوني الإرهابي في قطاع غزَّة، وتحمّل مسؤولياتهم وأدوارهم في إدانة ومحاكمة هذا الكيان المجرم وقادته النازيين أمام المحاكم الدولية المختصّة.

وتاليا نص البيان:

"بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي

تدمير الاحتلال لمباني المدارس والجامعات في قطاع غزَّة سلوك إجرامي لن يحقّق أهدافه العدوانية في تقويض المنظومة التعليمية والهُوية الوطنية الرّاسخة

إنَّ مواصلة الاحتلال الصهيوني النازي استهدافه العدواني والممنهج ضد المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية في قطاع غزَّة؛ عبر قصف وتدمير المباني هو جريمة حرب وسلوك إجرامي يستهدف تدمير كل مقوّمات استمرار عمل المنظومة التعليمية في قطاع غزَّة، أبنية وكوادر ومؤسسات، حيث دمَّر خلال مئة يوم أكثر من 390 مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية، كان آخرها تفجير جامعة الإسراء وإعادة قصف الجامعة الإسلامية اليوم.

أمام إجرام الاحتلال النازي المستمر ضد مؤسساتنا التعليمية، في سياق سياسته الإجرامية في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وتدمير كل مقومات الحياة الإنسانية، التي تعبّر عن فاشية وسادية هذا الكيان الذي يجاهر بجرائمه دون اكتراث بالعواقب والقوانين الدولية، فإنَّنا في حركة حماس:

أولاً: نؤكّد أنَّ شعبنا بصموده وتضحياته ومقاومته سيفشل هذه المخططات الدنيئة في تقويض المنظومة التعليمية وطمس الهُوية الوطنية الرّاسخة لدى شعبنا الفلسطيني.

ثانياً: ندعو الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الحقوقية إلى توثيق هذه الجرائم، وكافة جرائم الاحتلال الصهيوني الإرهابي في قطاع غزَّة، وتحمّل مسؤولياتهم وأدوارهم في إدانة ومحاكمة هذا الكيان المجرم وقادته النازيين أمام المحاكم الدولية المختصّة.

حركة المقاومة الإسلامية - حماس

الخميس : 06 رجب 1445هـ
الموافق: 18 يناير/ كانون الثاني 2024م".

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