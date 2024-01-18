صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة في غزة إن حصيلة العدوان
الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 24620 شهيدا، وعدد المصابين إلى 61830 منذ 7
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفي اليوم الـ104 من الحرب على غزة، أعلنت
كتائب القسام استهداف وقتل 5 من جنود الاحتلال خلال معارك شرقي خان يونس، كما شهدت
جباليا شمالي القطاع اشتباكات بين عناصر القسام والقوات الإسرائيلية، واعترف جيش
الاحتلال بمقتل 3 ضباط وجندي وإصابة 35 في معارك غزة.
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