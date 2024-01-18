(MENAFN
- Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت
بقلم: نداف ايال
في أساس الإخفاقات الحالية في إدارة الحرب، في قلبها، توجد طريقة الإدارة المميزة لنتنياهو. ثمة خبراء يتحدثون عن فوضى خلاقة. أما رئيس الوزراء فيدير فوضى هدامة. خذوا مثلا المهزلة حول إدخال الأدوية الى قطاع غزة. بداية، لا يدور الحديث هنا عن إنجاز دبلوماسي لإسرائيل ولا يوجد ما يدعو الى الفخر. ففي أيدي حماس عشرات عديدة من الإسرائيليين، ويمكنها أن تزودهم بالأدوية. يوجد ما يكفي منها في القطاع. وإذا كانوا لا يحصلون عليها، فهذا موضوع قرار من السنوار وأمثاله.
كل موضوع إدخال الأدوية بدأ في لجنة المخطوفين، البروفيسور حجاي لفين الذي يساعد ويدفع قدما بموضوع الأدوية للمخطوفين، والاتصالات مع قصر الأليزيه في باريس. لم تأت المبادرة من الموساد، وبالتأكيد ليس من رئيس الوزراء. فقد تدحرجت الأمور عبر قطر، ونتنياهو، المتعطش للإنجاز، قرر أن هذه المرة لن يعطي الإنجاز للقطريين، للفرنسيين، أو -هو الأسوأ!- لأعضاء الحكومة. في نهاية الأسبوع الماضي، سارع ديوان رئيس الوزراء بأن يصدر بيانا عن أنه "بتعليمات من رئيس الوزراء (هذه هي الكلمات المهمة) قاد رئيس الموساد داني برنياع خطوة مع قطر تتيح إدخال الأدوية الى المخطوفين". رئيس الأركان ورئيس الشاباك لم يطلعا على القرار النهائي لنتنياهو بشأن صفقة إدخال الأدوية الى قطاع غزة.
وقال مصدر رفيع المستوى إن إصدار البيان للصحافة من مكتب رئيس الوزراء يوم السبت الماضي "كلف تأجيلا لثلاثة-أربعة أيام في تنفيذ الصفقة". وحسب أقوال المسؤول الكبير، والتي أكدها مصدر رسمي آخر، بلغ رئيس الموساد مكتب رئيس الوزراء بالاتفاق المتبلور شفويا؛ في جهاز الأمن يقولون إن رئيس الموساد طولب بأن يصدر أساس الصفقة خطيا لكبار المسؤولين "في وقت لاحق" -وفي هذه الأثناء، صدر البيان للصحافة قبل أربعة أيام. وقد نشر في كل وسائل الإعلام في إسرائيل. عن الوثيقة الداخلية التي خرجت في الموضوع علم وزير الدفاع يوآف غالنت واللواء نيتسان الون فقط.
في الجيش وفي وزارة الدفاع ينشغلون منذ أسابيع في موضوع الأدوية واستعدوا لإدخالها. كان واضحا أن الإرسالية ستفحص لكن لم يجرَ بحث مرتب في الموضوع أو في شروط الصفقة التي أجملها برنياع بحضور كبار مسؤولي الجهاز. في النهاية نشر أن الأدوية ستدخل دون أي فحص الموضوع الذي سمع عنه قادة جهاز الأمن من مسؤول حماس موسى أبو مرزوق في كلمة للصحافة؛ رئيس الوزراء تنكر لهذا الإجمال، ألقى بالمسؤولية على الجيش والموساد -وتلقى نقدا سياسيا على ذلك.
كل قصة هذا الفعل هي قدوة إدارة فاشلة، سائبة. دعوني أقتبس مسؤولا كبيرا في إسرائيل: كل رئيس وزراء يشذ بدرجات عدة بسبب مصالح شخصية، عن اتخاذ قرارات موضوعية تماما في صالح الدولة بـ100 %. دوما يوجد شذوذ طفيف، هذا طبيعي. أما لدى نتنياهو فالشذوذ ضخم: ليس 90 درجة بل 180 درجة. مصلحته ومصلحة الدولة متعاكستان.
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