MENAFN - Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت

بقلم: نداف ايال

في أساس الإخفاقات الحالية في إدارة الحرب، في قلبها، توجد طريقة الإدارة المميزة لنتنياهو. ثمة خبراء يتحدثون عن فوضى خلاقة. أما رئيس الوزراء فيدير فوضى هدامة. خذوا مثلا المهزلة حول إدخال الأدوية الى قطاع غزة. بداية، لا يدور الحديث هنا عن إنجاز دبلوماسي لإسرائيل ولا يوجد ما يدعو الى الفخر. ففي أيدي حماس عشرات عديدة من الإسرائيليين، ويمكنها أن تزودهم بالأدوية. يوجد ما يكفي منها في القطاع. وإذا كانوا لا يحصلون عليها، فهذا موضوع قرار من السنوار وأمثاله.

كل موضوع إدخال الأدوية بدأ في لجنة المخطوفين، البروفيسور حجاي لفين الذي يساعد ويدفع قدما بموضوع الأدوية للمخطوفين، والاتصالات مع قصر الأليزيه في باريس. لم تأت المبادرة من الموساد، وبالتأكيد ليس من رئيس الوزراء. فقد تدحرجت الأمور عبر قطر، ونتنياهو، المتعطش للإنجاز، قرر أن هذه المرة لن يعطي الإنجاز للقطريين، للفرنسيين، أو -هو الأسوأ!- لأعضاء الحكومة. في نهاية الأسبوع الماضي، سارع ديوان رئيس الوزراء بأن يصدر بيانا عن أنه "بتعليمات من رئيس الوزراء (هذه هي الكلمات المهمة) قاد رئيس الموساد داني برنياع خطوة مع قطر تتيح إدخال الأدوية الى المخطوفين". رئيس الأركان ورئيس الشاباك لم يطلعا على القرار النهائي لنتنياهو بشأن صفقة إدخال الأدوية الى قطاع غزة.

وقال مصدر رفيع المستوى إن إصدار البيان للصحافة من مكتب رئيس الوزراء يوم السبت الماضي "كلف تأجيلا لثلاثة-أربعة أيام في تنفيذ الصفقة". وحسب أقوال المسؤول الكبير، والتي أكدها مصدر رسمي آخر، بلغ رئيس الموساد مكتب رئيس الوزراء بالاتفاق المتبلور شفويا؛ في جهاز الأمن يقولون إن رئيس الموساد طولب بأن يصدر أساس الصفقة خطيا لكبار المسؤولين "في وقت لاحق" -وفي هذه الأثناء، صدر البيان للصحافة قبل أربعة أيام. وقد نشر في كل وسائل الإعلام في إسرائيل. عن الوثيقة الداخلية التي خرجت في الموضوع علم وزير الدفاع يوآف غالنت واللواء نيتسان الون فقط.

في الجيش وفي وزارة الدفاع ينشغلون منذ أسابيع في موضوع الأدوية واستعدوا لإدخالها. كان واضحا أن الإرسالية ستفحص لكن لم يجرَ بحث مرتب في الموضوع أو في شروط الصفقة التي أجملها برنياع بحضور كبار مسؤولي الجهاز. في النهاية نشر أن الأدوية ستدخل دون أي فحص الموضوع الذي سمع عنه قادة جهاز الأمن من مسؤول حماس موسى أبو مرزوق في كلمة للصحافة؛ رئيس الوزراء تنكر لهذا الإجمال، ألقى بالمسؤولية على الجيش والموساد -وتلقى نقدا سياسيا على ذلك.

كل قصة هذا الفعل هي قدوة إدارة فاشلة، سائبة. دعوني أقتبس مسؤولا كبيرا في إسرائيل: كل رئيس وزراء يشذ بدرجات عدة بسبب مصالح شخصية، عن اتخاذ قرارات موضوعية تماما في صالح الدولة بـ100 %. دوما يوجد شذوذ طفيف، هذا طبيعي. أما لدى نتنياهو فالشذوذ ضخم: ليس 90 درجة بل 180 درجة. مصلحته ومصلحة الدولة متعاكستان.