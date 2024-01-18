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لا تتفاجأوا عندما تندلع انتفاضة أخرى

1/18/2024 2:31:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: جدعون ليفي
ثلاث ساعات ونصف. من جنين الى طولكرم. في ثلاث ساعات ونصف، يمكنك السفر الى روما أو الى ايلات، لكن في الضفة المحتلة يمكن اليوم أن تسافر بصعوبة بين مدينتين بجانب بعضهما بعضا. هذا الوقت هو الذي استغرقنا في هذا الأسبوع للوصول من جنين الى طولكرم، المسافة هي 35 كم. في نهاية كل شارع فلسطيني في الضفة الغربية توجد منذ اندلاع الحرب في غزة بوابة مغلقة. دائما يتم توجيهك للسفر فيها، لكن أيضا هذا التطبيق الذكي لا يعرف بأن هناك بوابة مغلقة في نهاية كل شارع. لو أنه لم تكن توجد بوابة مغلقة فإنه يوجد حاجز. وإذا لم يكن هناك حاجز يمكن العبور من خلاله فهناك حاجز خانق. وقرب محطة القطار العثمانية في سباسطية جنود احتياط يمنعون الفلسطينيين من السفر حتى في الطريق الترابية البعيدة هذه. قرب مستوطنة شفيه شومرون يوجد جنود يسمحون بالسفر من الجنوب الى الشمال، لكن ليس بالاتجاه المعاكس. لماذا؟ هكذا. الجنود في الحاجز التالي يلتقطون صور السيلفي والسيارات تنتظر الى حين انتهاء التقاط الصور ويحصلون على إشارة باليد الملغية والسيادية التي تسمح لهم بالعبور وتقلل من الازدحام.
حاجز عيناب الذي عبرنا فيه في الصباح تم إغلاقه أمام الحركة من قبل الجنود. لا يمكن معرفة أي شيء. حاجز حوارة محاصر. الخروج من شوفا مغلق. وكذلك معظم مخارج القرى الى الشوارع الرئيسية. ثلاث ساعات ونصف من جنين الى طولكرم كي نصل الى شارع 557 والعودة الى إسرائيل.
هكذا هي حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية في الفترة الأخيرة. "يمكن أن يكون الوضع أفضل، ويمكن أن تكون كارثة، مساء الخير أيها اليأس وليلة سعيدة أيها الأمل، من عليه الدور ومن في الدور القادم" (يهودا تولكر ويعقوب جلعاد). في المساء تمت رؤية آلاف السيارات على طول شوارع الضفة والسائقين ببساطة وقفوا على جانب الشارع في الطريق من شدة اليأس. وقفوا وهم عاجزون وبصمت. يجب رؤية الخوف في عيونهم عندما ينجحون في الاقتراب من الحاجز، أي حركة غير صحيحة يمكن أن تؤدي الى موتهم. يمكن أن تنفجر.
يمكن أن تنفجر من أن إسرائيل تفعل الآن كل ما في استطاعتها لدفع الضفة الى انتفاضة أخرى. هذا لن يكون سهلا، لا توجد في الضفة قيادة أو روح قتالية مثلما في الانتفاضة الثانية، ولكن كيف يمكن ألا تنفجر. لأن 150 ألف عامل، الذين كانوا يعملون في إسرائيل لا يعملون الآن منذ ثلاثة أشهر، يمكن أن تنفجر أيضا من نفاق الجيش. قادته يحذرون من أنهم مجبرون على السماح للعمال بالذهاب الى العمل، لكن الجيش الإسرائيلي سيكون المتهم الرئيسي بانتفاضة فلسطينية إذا اندلعت. المشكلة ليست فقط اقتصادية.
في ظل الحرب وبمساعدة من حكومة اليمين المتطرف غير الجيش الإسرائيلي سلوكه في المناطق بشكل خطير؛ أصبح يريد غزة في الضفة؛ المستوطنون يريدون غزة في الضفة كي يدفعوا الى الخارج أكبر عدد من الفلسطينيين؛ الجيش يؤيدهم ويدعمهم؛ البيانات قاسية. فحسب بيانات الأمم المتحدة فإنه منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) قتل في الضفة الغربية 344 فلسطينيا، من بينهم 88 طفلا، 8-9 على يد المستوطنين. في هذه الفترة قتل في الضفة وفي القدس 5 من الإسرائيليين، بينهم 4 من قوات الأمن.
سبب ذلك هو أن الجيش الإسرائيلي بدأ يستخدم في الأشهر الأخيرة إطلاق النار من الجو كي يقتل في الضفة مثلما في غزة. في 7 كانون الثاني (يناير) الحالي، مثلا، قتل الجيش 7 شباب كانوا يقفون على جزيرة شارع قرب جنين بعد أن قام أحدهم بإلقاء عبوة كما يبدو على جيب، لكنه لم يصبه. هذه كانت مذبحة: الشباب السبعة كانوا من أبناء العائلة نفسها، 4 إخوة و2 إخوة وابن العم. هذا لا يهم إسرائيل. الآن الجيش الإسرائيلي يقوم بنقل القوات من غزة الى الضفة الغربية: "دفدفان" أصبحت هناك، "كفير" في الطريق الى هناك. سيعودون الى الضفة الغربية وهم مسممون من القتل عديم التمييز في غزة وسيريدون مواصلة العمل المدهش أيضا في الضفة الغربية.
إسرائيل تريد انتفاضة. ربما هي أيضا ستحصل عليها. فقط يجب عدم التظاهر بأنك متفاجئ عندما تأتي.

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