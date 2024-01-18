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نواة انتفاضة فلسطينية جديدة تتشكل على وقع القتل والتنكيل من الاحتلال

1/18/2024 2:31:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رغم أن الضفة الغربية المحتلة تشهد منذ سنوات تصاعدا ملحوظا لأعمال المقاومة العسكرية ضد الاحتلال، بشكل يتساوق مع البطش والقتل بالجملة الذي ينفذه بحق الشعب الفلسطيني، إلا أن أعمال المقاومة وصلت ذروتها خلال الفترة ما بعد "طوفان الأقصى".
حقد الاحتلال وجنوده ومستوطنوه تتزايد بصورة كبيرة جدا بعد "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين أول (أكتوبر) الماضي، والأرواح في الضفة كما في غزة تحصد دون حسيب ولا رقيبت، ما يشي بانتفاضة جديدة.
في المقابل نمت عبر السنوات الماضية بيئات وحواضن للمقاومة الفلسطينية، خاصة في مدن ومخيمات شمال الضفة، كما برزت تشكيلات ومجموعات عسكرية عدة تابعة للفصائل الفلسطينية وتلك العابرة للفصائل.
وشكلت هذه المجموعات تحديا حقيقيا للاحتلال عبر السنوات الأخيرة، مما دفعه إلى إطلاق عمليات عسكرية لمواجهة نمو المجموعات العسكرية على غرار عملية كاسر الأمواج التي بدأت في نهاية آذار (مارس) 2022 بغرض تفكيك بنية المقاومة في شمال الضفة الغربية.
ومع بدء عملية طوفان الأقصى -التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة- ورغم الهزة الكبيرة التي منيت بها أجهزة الأمن الإسرائيلية فإنها أبقت عينها مفتوحة على الضفة الغربية وعززت إجراءاتها ونفذت عشرات عمليات القتل، وآلاف عمليات الاعتقال مستمرة منذ الأيام الأولى لمعركة طوفان الأقصى.
وفي ظل استمرار الخشية من أن تنفجر الأوضاع في الضفة الغربية عمدت قوات الاحتلال إلى تنفيذ سلسلة من العمليات الخاصة والاقتحامات لمخيمات ومدن الضفة الغربية التي تعد موطنا للمجموعات المقاومة.
وقد أسفرت هذه الاقتحامات والاستهدافات عن أكثر من 371 شهيدا وما يقارب 3720 جريحا، وكان نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى قد أفادا الأحد الماضي بأن "حصيلة الاعتقالات ارتفعت بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى نحو 5875 شخصا".
وبعد مرور أكثر من 100 يوم على بدء العدوان على قطاع غزة وما رافقه من هجمة واسعة لجيش الاحتلال في الضفة الغربية كرر رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي وعدد من كبار الضباط تحذيراتهم لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزراء الحرب في مناسبات عدة من أن الضفة الغربية على وشك الانفجار.
وبحسب تقرير للقناة الـ12 الإسرائيلية، حذر المستوى العسكري على وجه التحديد من انفجار الضفة الغربية، مما يعني جبهة أخرى يتعين على الاحتلال التعامل معها بكثافة عالية.
وقال مسؤولون كبار في المؤسسة العسكرية للمستوى السياسي في الغرف المغلقة إن "الضفة على وشك الانفجار في انتفاضة ثالثة وشاملة، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية ومنع دخول العمال للعمل في إسرائيل".
ترتكز الدلالة الرئيسية من التحذير المتكرر من قبل المستويين العسكري والأمني، وحتى الكتاب في كيان الاحتلال بشأن "انفجار" قريب للضفة الغربية على محدودية العمليات العسكرية والأمنية التي ينفذها الاحتلال في الضفة الغربية في القضاء على المقاومة الفلسطينية كثقافة وطنية ومجموعات كتشكيلات تنظيمية.
وتعود خلفيات تقييم الأجهزة الأمنية للاحتلال إلى إدراكها أن الحل العسكري لا يجدي نفعا في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين وتواصل العدوان على قطاع غزة، وتردي الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية، وتراجع سيطرة السلطة الفلسطينية في مخيمات شمال الضفة الغربية التي تشهد حضورا للمجموعات المقاومة.
كما أن هذا التحذير يأتي بعد تصاعد ملحوظ في عدد العمليات التي نفذها مقاومون في الضفة الغربية، بالإضافة إلى التطور الذي تشهده عمليات التصدي للاقتحامات الإسرائيلية لمخيمات ومدن شمال الضفة الغربية، إذ بدأ منذ أشهر تزايد ملحوظ في استخدام فصائل المقاومة العبوات الناسفة محلية الصنع، مما بدأ يشكل تهديدا حقيقيا لقوات الاحتلال المقتحمة.
وتشير تحذيرات المستويين الأمني والعسكري لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الأوضاع في الضفة الغربية عن تباين في وجهات النظر داخل الحكومة الإسرائيلية حول السماح للعمال الفلسطينيين بالدخول للعمل.
ونشرت القناة الـ13 الإسرائيلية تقريرا يتحدث عن "تحذير دراماتيكي من الشاباك لنتنياهو" يشير إلى "الخوف من تصعيد فوري في الضفة الغربية".
ويأتي هذا الخلاف في سياق أوسع من الخلافات والتباينات بين أقطاب الحكومة ومجلس الحرب في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وتوظف أجهزة الأمن تصاعد المقاومة في الضفة الغربية للضغط على حلفاء نتنياهو من اليميني الديني المتطرف الراغبين في مزيد من الضغط على الفلسطينيين بالضفة الغربية وتوسيع مشاريع الاستيطان.
وشكل اغتيال الشيخ صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لحظة فارقة في مسار الحرب على غزة وفي المواجهة المتعلقة بالضفة الغربية كونه يرأس "منطقة" الضفة الغربية في حماس.
ويتهم الاحتلال الإسرائيلي الشيخ العاروري بمسؤوليته عن إعادة البنية التحتية للمقاومة في الضفة الغربية وعمليات تسليح المجموعات والتشكيلات المقاومة في الضفة الغربية، عوضا عن اتهامه بالمسؤولية المباشرة عن عدد من العمليات التي استهدفت مستوطنين وجنود الاحتلال في الضفة الغربية وتشكيل خلايا منتشرة في كافة مدن الضفة الغربية.
ونظرا لرمزية ومكانة الشيخ العاروري لدى حركات المقاومة في الضفة الغربية فمن المتوقع أن تشهد الضفة الغربية مزيدا من العمليات ردا على اغتياله، وهو الأمر الذي بدأت إرهاصاته مع عمليتي "أدورا" "رعنانا"، وهو عكس الاتجاه الذي تروج له القيادتان السياسية والأمنية الإسرائيلية من أن اغتيال الشيخ العاروري سيضعف المقاومة في الضفة الغربية.
وفي هذا السياق، تشير المؤسستين العسكرية والأمنية التحذير من قرب انفجار الضفة الغربية، فيما تبقى كل دوافع تصاعد العمل المقاوم في الضفة الغربية موجودة ويتعزز تأثيره، لكن عاملي الحرب على غزة وتصاعد هجمات المستوطنين سيجعلان الضفة الغربية ساحة مواجهة مفتوحة بين الفلسطينيين والاحتلال.
وفي تجارب سابقة كما في حرب العام 2014 شهدت الضفة الغربية هبة شعبية كبيرة في صيف العام التالي، وفي تحليل انطلاق الهبة كانت تأثيرات الحرب على غزة عام 2014 أحد أهم الملهمات للشبان الفلسطينيين الذي بادروا بتنفيذ عمليات في الأشهر اللاحقة.

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