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صحافة عالمية: خان يونس مأزق الاحتلال وأميركا عاجزة بالبحر الأحمر

1/18/2024 2:31:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فيما ركزت صحف عالمية أمس على ما وصفته بـ"المأزق" الذي تتجه إليه قوات الاحتلال في غزة، وصفت أخرى أن الولايات المتحدة تعاني في البحر الأحمر.
ففي صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قال تحقيق إن القوات الإسرائيلية تتجه نحو مأزق في خان يونس، وإن محاولة السيطرة على "متاهة أنفاق خان يونس" ستكون مغامرة محفوفة بالمخاطر.
ولفت التقرير إلى أن السيطرة على المدينة "تعني تضييق الخناق على أعداد هائلة من الفلسطينيين النازحين أصلا"، مشيرة إلى أن هذه المحاولة "تتزامن مع تصاعد الاحتجاجات الدولية بسبب العدد الكبير من الشهداء والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين، مما يزيد الضغوط على إسرائيل لتغيير تكتيكاتها".
أما صحيفة "غارديان" البريطانية فقالت إن مسؤولي الإغاثة في غزة يعتقدون بوجود جيوب مجاعة في القطاع، وإن الآباء "أصبحوا يضحون بنصيبهم من الطعام لصالح أطفالهم".
ونقلت الصحيفة عن أطباء أن كثيرا من الأطفال قضوا بسبب نقص الغذاء وارتفاع درجات حرارة أجسامهم، فضلا عن كثير من حديثي الولادة الذين لم يصمدوا في الحياة إلا أياما معدودة بسبب معاناة أمهاتهم من سوء التغذية.
وفي صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية قال الكاتب دانيال غولدمان إن إسرائيل بحاجة إلى رؤية سياسية وسطية جديدة، مشيرا إلى أن مناخ الوحدة الحالي "نجح في تغطية الشروخ السياسية والاجتماعية التي تغلي تحت السطح".
لكن غولدمان يرى أن خلافات ما قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي قد تعود إلى الظهور بسهولة، مؤكدا أن حدوث هذا الأمر يعني أن التعافي "سيكون أكثر صعوبة".
وفي "هارتس" طالبت افتتاحية الصحيفة بـ"التخلص من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قبل أن تنفجر الضفة الغربية"، مشيرة إلى أن التصعيد في الضفة وفتح جبهة أخرى في الحرب "خطر يجب منعه".
وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة نتنياهو لا تفعل سوى صب الزيت على النار بهجماتها اللفظية على السلطة الفلسطينية، وبمقارناتها غير المسؤولة بين السلطة وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والسماح لمزيد من المستوطنين بتسليح أنفسهم وطرد الفلسطينيين من أراضيهم.
وفي جانب آخر من الحرب، قالت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية إن البواخر التجارية التي ترغب في دخول البحر الأحمر عبر باب المندب أصبحت تضطر للإعلان عن عدم وجود أي صلة لها بإسرائيل، وإنها تدخل ذلك ضمن بياناتها الملاحية".
وقالت الصحيفة إن طواقم البواخر تفعل ذلك استجابة لشرط الحوثيين حتى تنجو من الخطر وتتفادى ممرا بحريا طويلا يلتف حول القارة الأفريقية.-(وكالات)

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