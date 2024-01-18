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ما موقف الشارع العربي من الحرب على غزة؟

1/18/2024 2:31:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف استطلاع لقياس اتجاهات الرأي العربي بشأن العدوان الإسرائيلي أجراه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عبر الهاتف على عينة بلغت 8 آلاف شخص عن تناقض كبير بين المواقف الرسمية والشعبية في العالم العربي وفي اتجاهات كثيرة بشأن ما يجري في غزة.
وشمل الاستطلاع جميع الدول العربية عدا الإمارات والبحرين وجيبوتي والصومال وسورية، إضافة إلى قطاع غزة.
وأظهر الاستطلاع أن الأغلبية الساحقة في الشارع العربي ترفض الاعتراف بإسرائيل بنسبة تصل إلى 89 %، وبالتالي فهي لا توافق على التطبيع الذي تتوجه إليه بعض الأنظمة العربية.
كما أن الشارع العربي يرى بحسب الاستطلاع أن سلبية الحكومات العربية واتفاقيات التطبيع من العوامل التي تشجع الاحتلال على استمرار عدوانه على قطاع غزة.
وكشفت نتائج الاستطلاع عن ثقة الشارع العربي الكبيرة بالمقاومة الفلسطينية وبمصداقيتها وبطرحها ومواقفها.
وردا على سؤال عن الأسباب التي دفعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى تنفيذ عملية طوفان الأقصى كان السببان اللذان تصدرا القائمة بحسب المستطلعين استمرار الاحتلال 35 %، والدفاع عن الأقصى 24 %، والذي حملت عملية حماس العسكرية اسمه.
أما ما كان يدعيه الإعلام المعادي للمقاومة سواء العربي أو الإسرائيلي أو الغربي منه، بأن طوفان الأقصى كان تنفيذا لأجندة خارجية وبالتحديد إيرانية منها فلم يوافق عليه من المستطلعين سوى 2 %.
واللافت أن أعلى نسبة والتي تبنت مسألة الدفاع عن الأقصى كأهم سبب لهجوم حماس كانت من الضفة الغربية وبلغت 45 %، وهو ما يعكس شعور سكانها بالخطر المحدق على الأقصى والذين يعايشونه بشكل يومي، وثقتهم العالية بمصداقية حماس.
وفي تقييم مشروعية ما قامت به حماس في إطلاق طوفان الأقصى، يرى 88 % من الشارع العربي أن تلك العملية مقاومة مشروعة، فيما يرى 5 % فقط أنها لم تكن كذلك.
وبالتالي، فإن إدانة بعض الأنظمة العربية عملية حماس كانت مخالفة لنبض الشارع العربي وتوجهاته، وهي بالتأكيد تعكس غياب الديمقراطية عن القرارات السياسية العربية.
وبالنسبة للتضامن مع أهل غزة وحماس معا كانت النسبة 69 %، فيما تضامن 23 % مع أهل غزة مع اختلافهم مع حماس.
وهز العدوان الإسرائيلي قناعات الشارع العربي بإمكانية إقامة سلام مع الاحتلال، فرأى 59 % من العينة المستجوبة أنه أصبح متأكدا أنه لن تكون هناك إمكانية لإقامة سلام مع الاحتلال، فيما أصبح 14 % يشك بشكل كبير في ذلك، و9 % كانوا يعتقدون حتى قبل الحرب أنه لم تكن هنالك إمكانية إقامة سلام، وبعبارة موجزة فإن 82 % من الشارع العربي لا يرون إمكانية حصول سلام مع إسرائيل، وإن كان بدرجات متفاوتة.
وتعزز هذه النتيجة أطروحات المقاومة بشكل كبير وكاسح، واقتناع الرأي العربي بعبثية مبادرات السلام العربية مع الاحتلال.
كما أرسلت نتائج الاستفتاء رسالة غضب واضحة وجلية إلى الغرب -خاصة الولايات المتحدة الأميركية- جراء دعمه جرائم الاحتلال، وأظهرت ضعف المصداقية الأميركية في الشارع العربي، فالدعم الأميركي يشكل -بحسب %50 من المستطلعين- أهم عامل من العوامل التي تساهم في استمرار عدوان إسرائيل على غزة.
أما بشأن المواقف من حرب إسرائيل على غزة فقد أظهرت النتائج تقييم 94 % من المستطلعة آراؤهم الموقف الأميركي بالسلبي، فيما قيم 79 %، 78 % و75 % المواقف الفرنسية والبريطانية والألمانية تباعا بأنها سلبية.
وبينما نلحظ أن نسبة المستائين من مواقف الدول الأوروبية متقاربة ومرتفعة نلحظ ما يشبه إجماع الشارع العربي على سلبية الموقف الأميركي.
ويظهر الاستطلاع أن كراهية الشارع العربي ومشاعره السلبية تصاعدت كثيرا اتجاه الولايات المتحدة الأميركية، كما تعاظمت مشاعر عدم الثقة وانعدام المصداقية فيها، فالأغلبية العظمى من المستطلعة آراؤهم (81 %) لا يثقون بجدية واشنطن في العمل على إقامة دولة فلسطينية.
وتنسحب عدم الثقة بالولايات المتحدة لتشمل تغطية الإعلام الأميركي للحرب، والذي قيمه 82 % من المستجيبين بأنه منحاز إلى إسرائيل.
أما الأمر اللافت والمثير للدهشة فهو رؤية الشارع العربي أن أميركا الأكثر تهديدا لأمن المنطقة واستقرارها (%51)، وتسبق بذلك إسرائيل وبفارق كبير (%26).
كما أظهرت نسبة كاسحة من المستطلعة آراؤهم متابعة حثيثة للحرب على غزة وعن ضغوط نفسية يتعرض لها المواطن العربي وهو يتابع العدوان وحرب الإبادة على غزة.-(وكالات)

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