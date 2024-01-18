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ضغوط بداية النهاية: نتنياهو يُستبعد من خطة أميركية لمصير غزة

1/18/2024 2:31:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين تتعمّق الضغوط حول رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، الذي يجد نفسه مُستبعداً من خطة أميركية تضع صيغة للمرحلة التالية لحُكمه، ويُواجه مطالب برلمانية وحزبية بحجب الثقة عنه، إلا أنه يسعى للتشبث بمنصبه عبر الإيغال أكثر بمجازره الوحشية ضد قطاع غزة، والترويج لإمكانية امتدادها للعام المقبل لأجل تحقيق الأهداف المتوخاة، بالتزامن مع تصعيد خطير بالضفة الغربية.
وفي أول تعليق على خطة إدارة الرئيس الأميركي، "جو بايدن"، رفض "نتنياهو" المقترح الذي يؤدي لإقامة دولة فلسطينية، بينما دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، واشنطن للاعتراف بالدولة الفلسطينية لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم، كما سبق للرئاسة الفلسطينية أن أكدت ضرورة العمل الجاد على إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة جزء لا يتجزأ من مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية، وهي الخطوط الحمراء التي ستؤدي إلى تحقيق السلام العادل والشامل والمستدام وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وتروج إدارة الرئيس بايدن لخطة "اليوم التالي لما بعد نتنياهو"، وفق ما تداولته شبكة "إن بي سي" الأميركية، وتقوم على إعادة إعمار قطاع غزة بقيادة السعودية، ودول عربية أخرى، إلى جانب "سلطة فلسطينية متجددة"، من منطلق أنه لا حل عسكرياً بشأن مصير حركة "حماس"، وعلى الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف بذلك. وتخطط الإدارة الأميركية المضي بالخطة بجدية بعد مغادرة "نتنياهو" منصبه.
ونقل الموقع الإخباري عن مسؤولين أميركيين، بأن الانقسامات بين إدارة بايدن ونتنياهو، باتت أكثر وضوحا منذ زيارة وزير الخارجية الأميركي، "أنتوني بلينكن"، مؤخراً للكيان الإسرائيلي، وأن إدارة بايدن تتطلع إلى "اليوم التالي لنتنياهو"، لمحاولة تحقيق أهدافها في الشرق الأوسط.
يأتي ذلك بالتزامن مع أول مقترحين لحجب الثقة عن حكومة "نتنياهو" منذ بدء عدوان الاحتلال ضد غزة؛ حيث أعلن حزب "ييش عتيد" (هناك مستقبل)، بزعامة زعيم المعارضة الإسرائيلية "يائير لبيد"، (ولديه 24 مقعداً "بالكنيست" من أصل 120) أنه قدم مقترحاً لسحب الثقة من حكومة الاحتلال.
فيما قرر حزب العمل (اليساري) الإسرائيلي، (ولديه 4 مقاعد) تقديم مقترح "للكنيست" لحجب الثقة من حكومة "نتنياهو" بسبب عجزها عن استعادة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
ودعا الحزبان جميع الكتل البرلمانية "بالكنيست"، للتصويت على سحب الثقة ممن وصفاها بأسوأ حكومة في تاريخ البلاد، إذ من الناحية العملية يصعب على الحزبين تجنيد أغلبية لإسقاط الحكومة، حيث تتطلب عملية سحب الثقة تصويت أغلبية 61 على الأقل من أعضاء الكنيست على الاقتراح.
في حين يحظى الائتلاف الحكومي اليميني بقيادة "نتنياهو"، بأغلبية 64 مقعداً داخل "الكنيست"، مما يجعل من الصعوبة تمرير المقترح.
وينسجم ذلك مع استطلاعات الرأي الداخلية للكيان المُحتل التي أبرزت تراجعاً كبيراً في شعبية الأحزاب المشكلة لحكومة الاحتلال، وعلى رأسها "الليكود" بقيادة "نتنياهو"، وتضم الأحزاب المشكلة للحكومة إلى جانب "الليكود" كلاً من "شاس" و"يهودوت هتوراه" و"القوة اليهودية" و"الصهيونية الدينية"، وهي من أشد الأحزاب غلواً وتطرفاً.
وفي الأثناء؛ واصل الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي الهمجي ضد مربعات سكنية كاملة ومناطق مأهولة بالسكان المدنيين ومحيط مراكز الإيواء في قطاع غزة، ما أدى لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، بالتزامن مع قطع الاتصالات والإنترنت عن القطاع لليوم السابع على التوالي.
وارتكب الاحتلال 16 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة راح ضحيتها 163 شهيداً و350 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة عدوانه إلى 24448 شهيدا و 61504 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ولم تتوقف محاولات الاحتلال لاجتياح خان يونس، جنوب القطاع، من الجهة الجنوبية بمساندة الطائرات الحربية التي تنفذ أحزمة نارية مكثفة، بالتزامن مع غارات همجية أدت لارتقاء 27 شهيداً في خان يونس بالساعات الماضية.
ونتيجة القصف الجوي الكثيف؛ فقد ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين بتدمير أبنية سكنية شرقي رفح إلى 19 شهيداً وعشرات الجرحى، أسوة باستهداف مدفعية الاحتلال "لتل الزعتر" في منطقة جباليا، وشن سلسلة غارات ضد النصيرات والمغازي، موقعاً المزيد من الضحايا المدنيين.
وعلى الصعيد الميداني، تشهد العديد من المحاور معارك ضارية واشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، خاصة في محافظة خان يونس ووسط القطاع، رغم إعلان جيش الاحتلال سحب المزيد من قواته من المنطقة.
يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تصعيد الاحتلال ضد الضفة الغربية، التي شهدت ارتقاء شاب فلسطيني استشهد أمس برصاص الاحتلال، في العدوان المتواصل والحصار المًحكم على مدينة طولكرم، ومخيميها، لليوم الثاني على التوالي، حيث قام بتفجير منزل، وإحراق آخر، وسط تدمير واسع في البنية التحتية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن "استشهاد الشاب محمد فيصل دواس (27 عاماً)، إثر إصابته برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس، شرق طولكرم"، ما يرفع حصيلة الشهداء في المدينة منذ الساعات القليلة الماضية إلى 6 شهداء.
واقتحمت قوات الاحتلال، مدعومة بتعزيزاتها العسكرية وجرافاتها العدوانية، مخيم نور شمس، وشرعت بأعمال تجريف في البنية التحتية وتخريبها، وتدمير منزل عائلة فلسطينية كاملة، وسط اندلاع مواجهات، وسماع أصوات انفجارات متتالية ضخمة في المنطقة.
في حين واصلت القوى والفصائل الفلسطينية ردود فعلها المنددة والغاضبة من تصريحات الوزير الفلسطيني، أحمد مجدلاني، والتي وصف فيها حركة "حماس" بالمنظمة الإرهابية، واعتبرتها غير وطنية وتمثل خروجاً عن الإجماع الوطني، وتقدم خدمة مجانية للاحتلال ولأجندته الهادفة لضرب الوحدة الوطنية وصمود الشعب الفلسطيني.
وطالبت، في بيان أصدرته أمس، بمحاسبة الوزير مجدلاني على تصريحاته وبعزله من الحكومة ومن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وشددت على أن "حماس" هي مكون رئيس من مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية وحركة تحرر وطني تقوم بواجباتها ومسؤولياتها الوطنية وتتصدى إلى جانب فصائل الشعب الفلسطيني لإرهاب الاحتلال وإجرامه وحربه العدوانية، وتمارس الحق المشروع في الدفاع عن النفس في مواجهة الاحتلال.

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