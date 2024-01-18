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الصفدي: وقف العدوان الإسرائيلي وعودة النازحين لمناطقهم وبيوتهم في غزة فورا

1/18/2024 2:31:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، لوقف العدوان الإسرائيلي وعمليات التدمير، والعمل فورا من أجل عودة النازحين في غزة إلى مناطقهم وبيوتهم التي خرجوا منها.
وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك، عقده أمس مع نظيره التركي هاكان فيدان، أن التنسيق بين الأردن وتركيا خلال أشهر الحرب على غزة، كان شبه يومي، سواء على مستوى ثنائي أو في إطار لجنة الاتصال التي شكلها القادة في القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض.
وأكد الصفدي، أن زيارة فيدان، استمرار للتنسيق والتشاور المكثف في الأشهر الماضية، وهي نتيجة طبيعية لموقف البلدين في التصدي للعدوان الإسرائيلي على غزة، ومحاولة الخروج من الأزمة الكارثية التي ضربت أهلنا في فلسطين.
وبين أن ما جرى من نقاشات "عكس وحدة موقف البلدين من الحرب على غزة، وأولويات المرحلة الحالية والهدف الاستراتيجي الذي نعمل لأجله، ومواقفنا وتركيا واضحة برفض التهجير وضرورة وقف الحرب، وضمان وصول المساعدات الدائمة للفلسطينيين إلى كل أنحاء القطاع جنوبه وشماله".
وجدد الصفدي، التأكيد على أن العلاقات بين البلدين، أخوية تاريخية، تنعكس في التعاون المستمر الذي يتنامى في مجالات التعاون، ونريد توسعته تنفيذا للتوجيهات المباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
واضاف "نبني مع تركيا على قاعدة صلبة من العلاقات الأخوية، ونركز في هذه المرحلة بالتأكيد على الأوضاع الكارثية التي تستمر وتتفاقم في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية نتيجة للعدوان الإسرائيلي على غزة، ونتيجة للإجراءات اللاشرعية الإسرائيلية التي تدفع الضفة نحو الانفجار".
وأضاف "مواقفنا واضحة برفض التهجير وأي وجود إسرائيلي في غزة وأي اقتطاع لأي جزء منها، وأن يجري التعامل مع غزة بعد توقف العدوان في إطار شمولي، يؤكد وحدة غزة والضفة والقدس الشرقية، ويستهدف حلا شاملا للصراع على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة".
وجدد الصفدي التحذير من أن استمرار العدوان الإسرائيلي يدفع المنطقة إلى أتون مزيد من الحرب والصراعات، موضحا أن "التوتر بدأ يتفاقم في المنطقة على جبهات عدة، وهذا كله وليد وعملية التأزيم المستمرة التي يوجدها العدوان الإسرائيلي والموقف الإسرائيلي الرافض للانخراط بأي جهد حقيقي لوقف العدوان وتحقيق السلام العادل والدائم الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار للفلسطينيين الإسرائيليين".
وأشار الصفدي، إلى أن الأردن يتابع أيضا عمليات التحريض المستمرة من مسؤولين إسرائيليين، مؤكدا أن "عمليات التحريض تشيطن الإنسان الفلسطيني، وتنكر حقه في الحياة التي ترفض أن تعطيه حقوقه المشروعة التي يقرها المجتمع الدولي"، مشددا على أن المجتمع الدولي كله يقول، إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام، ورئيس الحكومة الإسرائيلية يقول، لن أسمح بتجسيد حل الدولتين.
واضاف "المجتمع الدولي كله يقول إن السلطة الفلسطينية، يجب أن تدعم وتتولى مسؤولية قيادة شعبها، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يقول إنه لن يعمل معها"، مضيفا "نحن الآن في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة التي بدأت نتائجه الكارثية تنتشر في كل أنحاء المنطقة، وأيضا في مواجهة موقف سياسي إسرائيلي، يتحدى إرادة المجتمع الدولي ويخرق القانون الدولي وكل المعايير الإنسانية والقانونية والأخلاقية.
وأضاف "لمواجهة هذا الموقف، نعمل معا منطلقين من توافق تام على الأولويات والهدف، ونحن نريد سلاما عادلا وشاملا تقبله الشعوب، وحتى تقبله يجب أن يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وهذا يبدأ بوقف العدوان".
وأكد الصفدي، أن هذا السلام يبدأ أيضا بكل "الإجراءات اللاشرعية الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين، وبالتالي تقتل كل فرص تحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة، وتدفع المنطقة باتجاه مزيد من التأزيم والتصعيد، وهذا أمر ستكون انعكاساته الكارثية ليس فقط على منطقتنا، ولكن على العالم بأجمعه، لأن ما يجري في المنطقة، يؤثر على الأمن والسلم الدوليين".
وشدد الصفدي، على أن الأردن مستمر في عملية التنسيق المشتركة، والبحث مع تركيا في كيفية المضي للأمام، ليس فقط في جهدنا الثنائي، ولكن بالتنسيق مع الأشقاء في مجموعة الاتصال، وكيف نمضي للأمام بإيصال موقفنا للعالم وبلورة موقف دولي مؤثر وفاعل للضغط من أجل وقف العدوان وكل ما يسببه من دمار وقتل للأبرياء، وقتل فرص تحقيق السلام العادل والشامل.
وأكد العمل المشترك في إطار لجنة الاتصال التي شكلتها القمة العربية الإسلامية، موضحا أن اللجنة تواصلت الفترة الماضية مع الأعضاء الخمس الدائمين في مجلس الأمن، وأوضحنا خلال زيارة لهم بألا مشروعية للعدوان الإسرائيلي على غزة وأوضحت أن المبررات التي تقدمها إسرائيل لعدوانها، غير مقبولة قانونيا وأخلاقيا وإنسانيا.
وشدد الصفدي على أن العدوان "لن يؤدي إلا لمزيد من الدمار والخراب، ليس فقط في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكن سيدفع للتوتر باتجاه المنطقة برمتها"، مضيفا أن "صحة تحذيرنا بدأت تظهر على مدى الأيام الماضية، وأصبحنا نرى التوتر في جنوب لبنان ومنطقة البحر الأحمر وفي مناطق أخرى بالمنطقة".
وأضاف "عندما نرى حجم الدمار في غزة، نقول كيف سيحقق هذا، الأمن للإسرائيليين، وبأي منطق يمكن القبول بتدمير مجتمع كامل، وبنيته التحتية كاملة، وقتل 30 ألف فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وجرح أضعاف ذلك، وبأي منطق يمكن قبول أنه دفاع عن النفس".
وأكد أن الأردن مستمر بالتواصل مع المجتمع الدولي وحشد الموقف الدولي القادر على الضغط، وبدأنا نرى تغيرا في مواقف كثير من الدول منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ونراها تقترب بشكل أكبر إلى الموقف العربي الإسلامي، وهو الموقف المنطقي.. الموقف الإنساني الذي يقول، إن قتل الأبرياء وتدمير بيوتهم ومستقبلهم، لن يؤدي إلا لمزيد من الصراع، ولن يجلب لإسرائيل أمنا، ولن يجلب للمنطقة سلاما، وهذه هي الأسس التي نعمل وفقها، ومستمرون بالعمل في إطارها، حتى ينتهي هذا العدوان".
وشدد الصفدي على أن الأولويات المرحلية الحالية، هي وقف المجزرة والتدمير في غزة، ووقف التصعيد في المنطقة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وبعدها سيكون جهدنا مركزا على أن تكون أي مقاربة منطلقة من الهدف، وهو إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية عبر خطة عمل واضحة، لتأخذنا إلى السلام العادل والشامل الذي لا بديل عنه سبيلا إلى حل الصراع.
من جانبه، قال نظيره التركي هاكان فيدان إن "الأردن يعتبر جزيرة الاستقرار في منطقة جغرافية مليئة بالمشاكل والاضطرابات، ونحن نحتاج لمساهماته في المنطقة دائما، وكدول في المنطقة نهتم بما يحصل في منطقتنا، لهذا السبب نولي أهمية كبيرة جدا للمشاورات السياسية مع الأردن، وفي مباحثاتنا اليوم، تشاورنا حول القضايا الإقليمية بالتفصيل، بخاصة التطورات في فلسطين، ولكن من المؤسف أن الهجمات الإسرائيلية العشوائية في غزة ما تزال مستمرة، ويجب أن تتوقف هذه المذبحة فورا، وان يرفع الحصار غير القانوني المفروض على غزة".
وأضاف فيدان "نتابع التطورات على المنصات ثنائية ومتعددة الأطراف مع الأردن، وتعلمون تابعنا ما اتخذ من قرارات في القمة العربية الإسلامية، وأجرينا اتصالات مهمة مع الصديق العزيز الصفدي ونظرائه الآخرين المكلفين من القمة، وشددنا على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة".
وزاد "حققت هذه المبادرات نتائج ملموسة، والعالم معظمه يشعر بالقلق إزاء المأساة الإنسانية، وأعتقد بأن مبادراتنا ساهمت بوصول الرأي العام الدولي لهذه النقطة".
وأكد فيدان "من غير المقبول على الإطلاق، أن تحاول إسرائيل تبرير هجماتها ضد فلسطين لأسباب أمنية، إن ما تفعله بدعوى ضمان أمنها ليس إلا توسعاً واحتلالاً"، مضيفا "إن توسع إسرائيل في أراضيها بعد كل حرب وأزمة، أكبر دليل ملموس على ذلك. إسرائيل تسرق أراضي الفلسطينيين، بأنشطتها الاحتلالية التي تسميها المستوطنات".
وقال فيدان "لنكون واضحين، ليست إسرائيل هي التي يتعرض أمنها فعلا للتهديد، على العكس من ذلك، المهددون هم الفلسطينيون ودول المنطقة. العالم كله بحاجة لرؤية هذه الحقيقة. إن التفاهم الذي يتحدث فقط عن أهل إسرائيل ويتجاهل التهديد الأمني الذي يواجهه الفلسطينيون، يجلب الحرب وليس السلام للمنطقة".
وزاد فيدان "قابلنا بالترحيب، الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، ونأمل أن يؤدي القرار القضائي المؤقت الذي أصدرته المحكمة بوقف الهجمات لخلق فرصة لوقف دائم لإطلاق النار"، مؤكداً بأن "الحصار على قدسية المسجد الأقصى ومكانته التاريخية، خطنا الأحمر كجميع المسلمين".
وقال فيدان "نولي أهمية كبيرة لدور الأردن في رعاية الأماكن الأماكن المقدسة في القدس والحفاظ عليها، ولا يمكن إحلال السلام والاستقرار الدائمين في منطقتنا، دون التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية"، مؤكدا رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، ومواصلة تركيا دعم المبادرات الرامية لتحقيق السلام.
وقال "تابعنا بقلق التطورات بين باكستان وإيران اليومين الماضيين، وندعو للاعتدال"، لافتا إلى أن تركيا لا تريد تصعيد التوتر، بل الهدوء وبأسرع وقت. ونية باكستان وإ"يران، عدم التصعيد، والوضع مستقر في الوقت الحاضر". ونحن في "تركيا مستعدون للقيام بدورنا لتخفيف التوتر بينهما".
وبشأن الأزمة السورية، قال فيدان "تعتبر الأردن وتركيا الأكثر تأثرا بتداعيات الصراع في سورية، بخاصة موضوع اللاجئين"، مشددا على مواصلة التعاون في هذا الصدد.
وزاد "بحثنا العلاقات الثنائية بين البلدين، بخاصة فيما يتعلق بالاقتصاد والثقافة والسياحة، وأثر الأزمات العالمية على العلاقات الاقتصادية والتجارية".

MENAFN18012024000072011014ID1107739891

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