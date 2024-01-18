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التربية تستأنف توزيع الوجبات المدرسية للفصل الثاني

1/18/2024 2:31:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر مع بداية الفصل الدراسي الثاني للمدارس الحكومية، فإن وزارة التربية والتعليم، ستستأنف بعد غد الأحد، توزيع الوجبة المدرسية في نطاق مشروع المطابخ الإنتاجية، إلى جانب البسكويت "السادة" والمحشو بالتمر، وفق الناطق الإعلامي للوزارة أحمد المساعفة.
وقال المساعفة في تصريح لـ"الغد": إن عدد الطلبة الذين استفادوا من الوجبة التي تعدها المطابخ الإنتاجية في الفصل الدراسي الأول بلغ 100 ألف وعلى مدار 60 يوما، وأن المدارس المشمولة بالمشروع في مناطق: مأدبا، والشونة الجنوبية، والطفيلة، وبصيرا، والأغوار الجنوبية، والمفرق، والرمثا، والبادية الشمالية الشرقية.
وأوضح المساعفة، إن مدارس مديريات الأغوار الجنوبية والشونة الجنوبية ومأدبا، سيحصلون على الوجبة الغذائية الصحية التي تعدها المطابخ الإنتاجية، في حين أن المديريات الخمس المتبقية، سيحصل 70 % من طلبتها على الوجبة التي تعدها المطابخ الإنتاجية، و30 % يحصلون على البسكويت المدعم بالفيتامينات والمعادن.
ولفت إلى أن باقي مديريات التربية والتعليم المشمولة بالمشروع سيوزع عليهم البسكويت المحشو بالتمر والمدعم بالفيتامينات والمعادن لـ25 يوما، والمدعوم من برنامج الأغذية العالمي، كما سيقدم بسكويت عالي البروتين، مدعم بالفيتامينات والمعادن من إنتاج القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، لمدة 25 يوما، بحيث يصبح مجموع أيام الإطعام 50 يوما في الفصل الدراسي الواحد.
وأضاف المساعفة، أن مشروع التغذية المدرسية يتكون من 3 أقسام: المطابخ الإنتاجية، والبسكويت المحشو بالتمر، والبسكويت "السادة"، لافتا إلى أنه يستهدف طلبة المدارس الحكومية من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف السادس الأساسي.
وبشأن الوجبات، أوضح المساعفة أن الوجبة الواحدة تتكون من حبة معجنات وحبة خضار (خيار) وحبة فاكهة (تفاح أو موز).
كما بين أن عدد المطابخ الإنتاجية الريادية 11، موزعة على 8 مديريات تربية وتعليم، لافتا، إلى أن فكرته تقوم على تمكين سيدات في تلك المطابخ التابعة لمؤسسات مجتمع محلي، من إنتاج وجبات غذائية مدرسية صحية، بحيث يدعم المشروع، المجتمعات المحلية بتوفير أكثر من 400 فرصة عمل معظمها للنساء.
يذكر أنه منذ إقرار البرنامج قبل سنوات، والمشروع يقدم سنويا وجبات خفيفة لنحو نصف مليون طالب وطالبة في 2500 مدرسة حكومية، تتبع لــ34 مديرية تربية وتعليم، بالإضافة لــ3 مخيمات تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

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