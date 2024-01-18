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المفوضية السامية: انخفاض الدعم الإنساني يزيد احتياجات اللاجئين

1/18/2024 2:31:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن الأردن شهد العام الماضي زيادة في احتياجات اللاجئين من مختلف الجنسيات، في وقت انخفض فيه الدعم الإنساني للاستجابة لاحتياجات اللاجئين على خلفية الطبيعة المطولة لوضع اللاجئين السوريين والصراعات المتعددة في المنطقة والعالم، والتي "حولت الاهتمام الدولي".
وتشير المفوضية الى أن هناك 723.886 ألف لاجئ مسجلون لديها،
81.1 % منهم يعيشون خارج المخيمات في المجتمعات المستضيفة، وحوالي
47 % منهم أطفال تحت عمر الـ18 عاما.
وغالبية اللاجئين هم من سورية، بحيث يصل عددهم لـ649 ألف لاجئ، و55.4 ألف من العراق، و12.7 من اليمن، و5 آلاف من السودان و479 من الصومال، وألف من جنسيات مختلفة.
وقالت المفوضيّة، انّه وبرغم التحديات التمويليّة، لكن المفوضيّة وبالتعاون مع شركائها، سعت لحماية حقوق الإنسان لنحو 730 ألف لاجئ في الأردن مع تقديم المساعدة الإنسانية الحيوية.
وذكر التقرير الذي رصد انجازات المفوضيّة للعام الماضي، أنها كانت قد ضمنت حصول اللاجئين وطالبي اللجوء في الأردن على وثائق صالحة، مما منع حالات انعدام الجنسية ومكنهم من الوصول للخدمات الاجتماعية الأساسية والمساعدات الإنسانية.
وقام أكثر من 471 ألف لاجئ من جميع الجنسيات، بتجديد وثائقهم الصادرة عن المفوضية العام الماضي، كما دعمت المفوضية دائرة الأحوال المدنية والجوازات، في تسجيل مواليد حوالي 20 ألف طفل.
ولحماية حقوق الإنسان الأساسية للاجئين، قدمت المفوضية المساعدة القانونية لنحو 60 ألف لاجئ من جميع الجنسيات العام الماضي، كما قدمت المشورة والمساعدة لأكثر من 2,300 لاجئ تعرضوا للعنف القائم على النوع الاجتماعي، أو كانت لديهم مخاوف تتعلق بحماية الأطفال.
وعززت المفوضية اتصالاتها مع اللاجئين لضمان سماع أصواتهم، ويعد هذا عنصرًا حاسمًا في الاستجابة التشغيلية للمفوضية لضمان حصول اللاجئين، على المعلومات الصحيحة للحفاظ على حمايتهم ووصولهم للخدمات ورفاههم ومنع مخاطر الاحتيال والحماية.
وفي عام 2023، وصلت المفوضية للمناطق النائية التقت اللاجئين فيها، حيث وصلت إلى أكثر من 11 الف لاجئ، علاوة على ذلك، واصلت المفوضية عبر الانترنت الوصول لــ1.5 مليون لاجئ عبر قنواتها الرقمية.
ولمساعدة اللاجئين على تلبية احتياجاتهم الأساسية والاحتياجات العاجلة الأخرى بشكل أفضل (كالصحة والتعليم والحماية)، قدمت المفوضية مساعدات نقدية لأكثر من 317 ألف لاجئ من النساء والرجال والأطفال الضعفاء، بحيث قامت بإرسال حوالي 70 مليون دولار لجميع أنحاء البلاد.
وقامت المفوضية العام الماضي، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، بمراجعة وتحديث معايير استهداف المساعدة لتعزيز كفاءة برنامجها، مع تركيز المعايير على الأسر الكبيرة.
وعززت المفوضية مشاركتها مع القطاع الخاص، وشجعت توظيف اللاجئين في الأردن، ففي العام الماضي تم إصدار أكثر من 90 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين وهو أعلى رقم منذ عام 2016، ونظرًا لتناقص التمويل الإنساني، فإن توسيع فرص كسب العيش للاجئين أمر بالغ الأهمية.
وواصلت المفوضية الدعوة للإدماج الفعال للاجئين في النظام الصحي الوطني، وعملت على رفع مستوى الوعي على كلا الجانبين مقدمي الخدمات الصحية واللاجئين، وبفضل هذه الجهود، زاد عدد اللاجئين الذين يستخدمون مرافق الرعاية الصحية العامة (بدلاً من المرافق الخاصة أو الصيدليات)، وانخفضت حالات رفض المرافق العامة علاج اللاجئين بشكل كبير، وسط تقليص أنشطة الشركاء في مجال الصحة في المخيمات بسبب انخفاض التمويل، ودعمت المفوضية خمسة مرافق للرعاية الصحية الأولية والثانوية، حيث قدمت في المتوسط أكثر من 4,000 استشارة أسبوعيًا.
وعززت المفوضية جهودها بتشجيع الطلاب اللاجئين لمواصلة تعليمهم، وبفضل هذه الجهود، قررت أربع جامعات في الأردن تخفيض الرسوم الدراسية للطلاب اللاجئين، ما يمكنهم، من دراسة أي تخصص جامعي بنفس الرسوم التي يدفعها الطلبة الأردنيون.
كما كانت المفوضية، قد وقعت اتفاقية تسمح بنقل الطاقة الخضراء من محطة للطاقة الشمسية في جنوب عمان إلى مخيمي الزعتري والأزرق للاجئين.
وتم تشغيل المخيمات بشكل شبه حصري على الطاقة المستدامة نهاية العام الماضي، ما أدى لتقليل انبعاثات الكربون والبصمة البيئية للاستجابة للاجئين في الأردن بشكل كبير، وهو ما يتماشى مع الالتزامات العالمية للمفوضية.
وقالت إنه في عام 2023، غادر أكثر من 10,700 لاجئ الأردن لإعادة توطينهم في بلدان ثالثة، وهي زيادة كبيرة عن العام السابق.
وكانت المفوضيّة قد ذكرت في تقرير أن المجتمع الدولي موّل 43 % من متطلبات تمويل برامجها داخل الأردن العام الماضي والبالغة 390.1 مليون دولار، حيث حصلت على 168.2 مليون ما ترك فجوة تمويليّة بحوالي 221.8 مليون.

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