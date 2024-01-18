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صناعة الغزل: الاتفاق على حل مشكلة عمال مصنع ألبسة في سحاب

1/18/2024 2:31:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد رئيس النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة، فتح الله العمراني، إنه جرى الاتفاق مع وزارتي الداخلية والعمل على حل مشكلة عمال مصنع الألبسة أسيل في منطقة سحاب.
وبين العمراني في تصريح لـ"الغد" أنه اتفق مع "الداخلية" على إعفاء 800 عامل أجبني من الغرامات في المصنع الذي توقف عن العمل نتيجة أزمة مالية. كما اتفق على توفير تكاليف تذاكر سفر للعمال الأجانب (هنود وسيريلانكيين وبنغال ونيباليين) للعودة الى بلدانهم، تبرعت بها: الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والمنسوجات.
وأكد العمراني، أنه اتفق أيضا مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على تعويض العمال بأرصدتهم الموجودة في المؤسسة، بحيث يجري احتساب مستحقاتهم كل على حدة.
وبشأن الراوتب المستحقة للعمال الأردنيين والأجانب، وعددهم 1040 عاملا، منهم 240 أردنيا، أوضح العمراني أنه جرى توكيل محام لمتابعة هذا الملف. يشار إلى أن صاحب المصنع، وهو مستثمر هندي غادر المملكة، بعد توقف مصنعه عن العمل منذ أكثر من شهر، نتيجة أزمة مالية، مخلفا وراءه عمالا، لم يحصلوا على رواتبهم منذ نحو 6 أشهر.
وكانت النقابة اقترحت حلا لمشكلة الرواتب المتأخرة، بأن تقوم الحكومة بتسييل الكفالة الخاصة بالمصنع وقيمتها 150 ألف دينار، للمساهمة بدفع جزء من حقوق العمال الأردنيين وغير الأردنيين.
وكان الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الزيود، أكد لـ"الغد" في تصريح سابق، أن الوزارة منذ أكثر من أسبوعين، تتابع قضية هؤلاء العمال مع الجهات المعنية، وهي حريصة على تحصيل حقوقهم، مبينا أن وزيرة العمل التقت عاملين في المصنع واستمعت لمطالبهم.
ولم تقتصر معاناة عمال المصنع على عدم صرف رواتبهم حسب، وإنما عانوا أيضا من ظروف سكنهم الصعبة وغير الملائمة في مدينة سحاب الصناعية.

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