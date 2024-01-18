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التحديث الاقتصادي: مواجهة عدم كفاءة التعامل مع المياه الجوفية

1/18/2024 2:31:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس وسط تعاظم تهديدات نزف المياه الجوفية الراهن، تشعل الإجراءات الحكومية بصيص أمل في طريق وقف هذا الاستخدام غير المستدام.
وفيما يبلغ المعدل السنوي لهطل الأمطار 95 ملم تقريبا، تشكل المياه الجوفية والسطحية ما نسبته 85 % من المصادر المتاحة، وفق الأرقام الرسمية.
وفي الوقت الذي دعت فيه تقارير دولية لأهمية تعزيز مرونة الموارد المائية عبر تنويع استراتيجيات الإدارة، كالحلول الخضراء، والرمادية كزيادة الإمدادات عبر تحلية المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وتعزيز التخزين في الخزانات السطحية وطبقات المياه الجوفية المستنفدة، ونقل المياه، أكدت الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه للأعوام 2023 – 2040، إن تحقيق التوازن المستدام بين العرض والطلب من بين أهم أولوياتها.
وفي حين نادى تقرير صدر مؤخرا عن المجلة العلمية "نيتشر"، وحصلت "الغد" على نسخة منه، بأهمية المضي بزيادة مرونة موارد المياه والحفاظ على الغابات والأراضي الرطبة واستعادتها، وإدارة المياه السطحية والمياه الجوفية، أشارت وزارة المياه والري أن مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، سيساهم بـ"تجسير الفجوة بين التزويد والطلب حتى عام 2035".
أما عن الإجراءات الحكومية المرتبطة بمواجهة تحذيرات نبه من مخاطرها التقرير الذي حمل عنوانه "الموارد المائية العالمية ودور المياه الجوفية في مستقبل مائي قادر على الصمود"، فإن خطة التحديث الاقتصادي المرتبطة بقطاع المياه؛ نصت على ضرورة القدرة على مقاومة المناخ والاستخدام المستدام للمياه.
ولفتت "التحديث الاقتصادي" للاعوام 2022 – 2033، لأهمية تحقيق التمكين في مواجهة عدم كفاءة التعامل مع المياه الجوفية والسطحية، (استخدام المياه المعاد تدويرها بدلا من المياه العذبة).
وجددت الخطة ذاتها التحذيرات إزاء مساهمة الطلب المتزايد على المياه بفعل التغيرات الديمغرافية والنمو السكاني، في الانخفاض الحاد بوفرة المياه العذبة، موضحة أن المياه الجوفية تواجه تحديات الاستخراج بطريقة غير مستدامة، حيث "يبلغ الاستخدام الحالي ضعف الإنتاج المستدام سواء السطحي أو الجوفي".
وأوصت في محور أوجه الترابط مع القطاعات الأخرى كقطاع الصناعة، بأهمية تعديل أسعار المياه للتصنيع والتركيز على المنتجات التي لا تتطلب كميات كبيرة من المياه وخفض الاعتماد على المياه الجوفية، فيما اقترحت في إطار التعدين، إمكانية تأمين إمدادات المياه بأسعار تنافسية وإجراء دراسة تحققية في إمكانية تخصيص المياه للتعدين.
أما عن "استراتيجية" القطاع المائي، فاتسقت أولوياتها مع أهداف خطة التحديث الاقتصادي التي تمحورت حول أهمية مراجعة وتحديث نظام المياه الجوفية الحالي والأنظمة ذات الصلة، والسيطرة على الاستخراج المفرط للمياه الجوفية المستخدمة في الري.

MENAFN18012024000072011014ID1107739887

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