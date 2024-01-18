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هل تفرض تطورات الحرب على غزة قواعد عملية سياسية جديدة؟

1/18/2024 2:31:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد سمور الرنتيسي تشير المعطيات التي تشهدها المنطقة، على وقع تطورات العدوان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة، إلى أن واقعا سياسيا جديدا، يراد له أن يرى النور، بعد أن يجري تفكيك ملفات شائكة قد تعطل مساره، لا سيما فيما يتعلق برئيس وزراء الاحتلال المتطرف بنيامين نتنياهو غير المرغوب به لدى الكيان وفي أميركا على أقل تقدير.
ويرجح بأن يقفز الواقع السياسي الجديد، عن عقبة الهدف الصهيوني بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية - حماس، إلى هدف أكثر واقعية وأكثر قبولا، لجهة انخراط الحركة ومعها فصائل أخرى، في عملية سياسية، تعيد رسم المشهد الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما بدا مرحبا به من السلطة الفلسطينية، تبعا لتصريحات أطلقها مؤخرا مسؤولون عدة فيها.
يتزامن ذلك، مع تعمق الانقسامات بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والمتطرف نتنياهو، والتي باتت أكثر وضوحا منذ زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن الأخيرة إلى الكيان، إذ ذكرت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن بلينكن عاد من إسرائيل وقد رفض نتنياهو جميع طلبات واشنطن، باستثناء طلب عدم مهاجمة الكيان لحزب الله في لبنان، وإن بلينكن أبلغه، أنه لا يوجد حل عسكري بشأن مصير حماس، ويتعين على الكيان الاعتراف بذلك، وإلا "فإن التاريخ سيكرر نفسه والعنف سيستمر"، لكنه لم يكن مقتنعا بكلام بلينكن.
وأشارت الشبكة، نقلا عن المسؤولين ذاتهم، أن إدارة بايدن "تتطلع إلى ما بعد نتنياهو لتحقيق أهدافها في المنطقة"، وهي تحاول وضع الأساس مع قادة صهاينة آخرين، تحضيرا لتشكيل حكومة ما بعد نتنياهو.
وقبل أيام، أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري، بأن بايدن أغلق الهاتف بوجه نتنياهو خلال آخر مكالمة معه، في دليل جديد على توسع الخلاف بينهما، جراء الحرب الوحشية المستمرة على قطاع غزة، إذ تتحفظ واشنطن على طريقة إدارة الحرب، ومستقبل القطاع بعد توقف القتال.
ومن وجهة نظر الوزير الأسبق وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية د. فيصل الرفوع، فإن "أي دفع باتجاه تهدئة في المنطقة، وإيجاد مناخ سياسي يضمن حالة من الأمن والاستقرار، سيصطدم بلا شك بالغطرسة والهمجية الصهيونية، خصوصا في ظل سيطرة اليمينيين المتطرفين على صنع القرار".
لذلك، يرى الرفوع أن "الندية مع الاحتلال ومواجهته بقوة لإخضاعه للحلول والشروط، هي ما سيصنع الفرق، وبعد ذلك يمكن الخوض في طروحات، تنتج حالة من التوافق.. توافق يجب أن يكون فلسطينيا قبل كل شيء".
وفلسطينيا، كما يقول الرفوع، "لا بد أن تمارس السلطة الفلسطينية دورا حقيقيا وفاعلا، تخرج فيه من حالة الضعف والهوان الذي وصلت إليه، وإعادة بناء نفسها ومواقفها وسلوكها بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في القضية الفلسطينية".
واعتبر أن الدفع الأميركي باتجاه الواقع السياسي الجديد، يعبر عن "خيبة كبيرة واجهها الأميركيون والصهاينة في غزة، في ظل قوة المقاومة الفلسطينية وثباتها بطريقة أصابتهم بالذهول"، مشيرا بهذا الخصوص الى أن "كل الأحاديث عن غزة ما بعد المقاومة، ذهبت أدراج الرياح، وحان الوقت للنزول عن الشجرة والتفاوض على حلول واقعية".
ووفق رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د.كتور خالد شنيكات، يعزى تفسير الرغبة الأميركية في إيجاد واقع سياسي جديد بالمنطقة إلى أمرين، الأول هو تعثر العملية العسكرية الصهيونية في غزة، ومرور أكثر من 4 أشهر دون تحقيق إنجازات عسكرية كما كان متوقعا بالنسبة للاحتلال"، مشيرا إلى أن الاحتلال قال إن العملية لن تستمر طويلا، وستؤدي بسرعة إلى القضاء على حماس وتحرير الرهائن، وخلق واقع أمني جديد في القطاع.
أما الأمر الثاني كما يرى شنيكات، فهو أن الولايات المتحدة الاميركية، أصبحت تدرك بأن قوات الاحتلال دخلت في عملية استنزاف لقدراتها، وبالتالي لا بد من أن تتحرك لفرض رؤيتها في حماية أمن الكيان والدفاع عنه.
وأضاف، أن واشنطن تنظر إلى نتنياهو بوصفه عبئا، مع إصراره على استمرار الحرب وتحقيق نصر كامل، تراه أميركا مستحيلا، لافتا إلى أن بايدن يواجه ضغطا داخليا بسبب موقفه من الحرب، وبات يخشى أكثر من أي وقت مضى، من ربطه بمجازر الاحتلال في غزة، لذا يحاول تغيير الصورة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية.
من جهته، يرى أستاذ العلوم السياسية د. بدر عارف الحديد، أن المنطقة باتت بحاجة لإعادة رسم خريطتها السياسية أكثر من أي وقت مضى، ذلك أن المضي في مزيد من الصراعات والجبهات، سيدفع ثمنه الجميع.
ذلك الأمر كما يقول الحديد، يحتاج إلى حدوث اختراقات كبيرة ومعمقة في السياسات الصهيونية ونظرة الكيان للصراع وإدارته له، وهذا يتطلب أن يقتنع بالتخلي عن القتل والظلم والتنكيل بحق الفلسطينيين، كون ذلك لن يجلب له أي نوع من الاستقرار.
بشأن الموقف الأميركي، قال الحديد، إن واشنطن دفعت في العدوان الصهيوني على غزة، ثمنا سياسيا باهظا، فضلا عن الدعم المالي والعسكري، والآن تجد نفسها في مأزق السلوك الصهيوني الذي فاقم الأزمات في المنطقة، ويدفعها في أي وقت لاشتعال حقيقي.
وأضاف، أن الولايات المتحدة، تحاول بكل ثقلها إيجاد مخارج ليس للاحتلال فقط، بل لها نفسها.

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