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بلدية إربد تنظم عمل النباشين

1/18/2024 2:29:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وقعت بلدية إربد الكبرى والجمعية التعاونية لتدوير النفايات وجمعية إربد للتوعية وحماية البيئة، اتفاقية خاصة تهدف إلى تنظيم عمل جامعي المواد القابلة للتدوير "النباشين" في المدينة بدعم وتمويل من منظمة GIZ.

وقال رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي خلال مراسم التوقيع، إن هذه الاتفاقية جاءت نتاج قيمة الشراكة التي تؤمن بها البلدية، مؤكداً حرص البلدية على توسيع هذه القاعدة وإنشاء شراكات واسعة مع مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية والدولية؛ لأن الشراكة الحقيقية هي مفتاح إقامة المشاريع الهامة في المدينة وسر كبير من أسرار النجاح.

وأضاف الكوفحي أن تنظيم عمل جامعي النفايات والمواد القابلة للتدوير يتطلب جهداً استثنائياً من الجمعية التي ستشرف على هذا العمل، مشيراً إلى أن هذا الطريق لن يكون سهلاً ولا معبداً بالورود، وأن البلدية ستقدم كل العون لإنجاح هذه الفكرة على أرض الواقع.

وأكد أن بلدية إربد الكبرى تعد سباقة بين جميع بلديات المملكة في طرح وتنفيذ هذه الفكرة، وتطمح ليشكل عملها نواةً حقيقية وقاعدة صلبة لجميع البلديات في الأردن.

من جهته، قال رئيس الجمعية التعاونية لتدوير النفايات حسين أبو جبل إن الأفكار التي قدمتها البلدية ساعدت في بلورة هذه الفكرة وتجسيدها واقعاً حقيقياً، وإنهم جادون في تحمل هذه المسؤولية مع وجود مئات من الأشخاص الذين يعملون في هذا المجال دون أن تقوم أي جهة بتأهيلهم ورعايتهم.

وتابع أن النوايا الصادقة لدى البلدية وفريق العمل كانت السبب الرئيس في الوصول لنتائج مبشرة، وأن وجود القطاع الخاص يخفف من العبء الكبير الملقى على عاتق البلدية، مشيداً بريادة البلدية في هذا الجانب الذي من شأنه تخفيف التلوث البيئي واسترداد ما يهدر من موارد كانت تدفن تحت الأرض دون أن تتم إعادة تدويرها والاستفادة منها.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى رفع معدل استرجاع المواد القابلة للتدوير من النفايات المتولدة وتقليل كلف جمع النفايات وما يترتب عليها من عبء مالي وبيئي على المكبات المخصصة، كما أن من شأن تطبيقها توفير فرص عمل إضافية للعاملين في القطاع غير الرسمي وتحسين دخلهم من خلال منحهم حرية الوصول للنفايات وفق ضوابط مدونة سلوك متفق عليها بهدف تمكينهم من جمع المواد القابلة للتدوير والاستفادة من عوائد بيعها للقطاعات الصناعية أو التجارية.

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