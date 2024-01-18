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صناعة الألبان بجرش.. إنتاج وفير وتخوفات من أزمة تسويق

1/18/2024 2:29:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات يبدأ التحضير لموسم صناعة الألبان الذي تشتهر به محافظة جرش وسط مخاوف من "أزمة تسويق" قد تلحق الخسائر بمئات الأسر التي تعتمد على هذا النوع من النشاط الاقتصادي في تأمين جزء كبير من دخلها السنوي.
هذه المخاوف مردها الحالة الراهنة التي تظهر تراجعا في القدرة الشرائية لغالبية المواطنين وتراجعا كبير في نشاط السياحة المحلية والخارجية في محافظة جرش والتي تعد أحد أهم نوافذ تسويق منتجات الألبان الجرشية.
ورغم أن الحكم على الموسم ما يزال مبكرا، إذ إن ذروة التسويق تتزامن هذا العام مع شهر رمضان، بيد أن عمليات الانتاج من المفترض أن تبدأ خلال هذه الأيام التي تشهد وفق عاملين بالقطاع توفر كميات كبيرة من الحليب وبأسعار جيدة.
ويخشى العاملون في هذه الصناعة من تأثر تراجع السياحة الداخلية بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة على حركة البيع التي كانت تعتمد على السياحة الداخلية في السنوات السابقة والخيار شبه الوحيد أمامهم لتسويق منتوجاتهم محليا.
تقول المنتجة والمختصة بصناعة الالبان ومشتقات الحليب جميلة أبو ملحم، إن كميات الحليب هذا الموسم متوفرة بشكل جيد، وهي المادة الخام لصناعة الألبان في جرش، نظرا لنمو مساحات واسعة من المراعي الخضراء مبكرا، ما زاد من كميات حليب الأغنام والأبقار ونشط العمل في صناعة الألبان التي تتمزي بها محافظة جرش ويطلبها الزوار نظرا لجودتها وتميز مذاقها وإتقان صنعها في معامل الجمعيات والمطابخ الإنتاجية ومطابخ السيدات الجرشيات، حتى تحول المنتج الجرشي إلى بصمة في سياحية المنتجات على المستويين المحلي والخارجي.
وأوضحت أن كميات الإنتاج وفيرة هذا الموسم، إلا أن الحركة السياحة متواضعة وهو ما انعكس على حجم المبيعات، لافتة إلى ضرورة أن يكون هناك جهود مشتركة من أجل تسويق المنتج الجرشي، نظرا لضعف السيدات في هذه الصناعة بعمليات التسويق على مستوى واسع، إذ يقتصر تسويقهن على نطاق ضيق لا يغطي تكاليف العمل.
وأضافت أنها بدأت من خلال مطبخها الإنتاجي في منزلها بإنتاج كميات جيدة من الألبان ومن المتوقع أن تزيد كميات الإنتاج نظرا لوفرة الحليب الطازج يوميا بأسعار مناسبة إلا أن التسويق ما يزال متواضع نظرا للظروف الاقتصادية التي يعاني منها غالبية المواطنين في حين أن المنتجين يجب أن يستفيدوا من قرب موعد شهر رمضان المبارك وحاجة الأسر للمونة الغذائية.
وتقول رئيسة إحدى الجمعيات الخيرية ومديرة مطبخ إنتاجي نبيلة محمود إن المطابخ الإنتاجية ومعالم الألبان وهي مشهورة ومعروفة بتاريخها وجودة عملها ودقة صناعة المنتج في محافظة جرش، بدأت بالإنتاج بوقت مبكر هذا العام، نظرا لوفرة المراعي التي رفعت كميات إنتاج الحليب وبدأ العمل في إنتاج مشتقات الألبان وتخزينها في الثلاجات لحين بيعها، مع العلم أن أنواعا محددة يمكن تخزينها وباقي الأنواع يجب بيعها وتسويقها في أسرع وقت ولا تتحمل التخزين لفترات طويلة.
وترى أن حركة البيع في بدايتها مناسبة نظرا لظروف المواطنين وحاجتهم في هذا الوقت لوسائل التدفئة كأولوية، ومن المتوقع أن تنشط الحركة الشهر المقبل قبيل حلول شهر رمضان المبارك وحاجة الأسر لتوفير المونة الغذائية من منتوجات الألبان والأجبان بشكل خاص.
ودعت إلى ضرورة تسويق هذه الصناعة كنوع من أنواع السياحة الداخلية من خلال تنظيم رحلات سياحية وعمل بازارات ومعارض تكون بمثابة نافذة تسويقية للمنتجات الجرشية.
وترى المنتجة مريم فريحات أن هناك حاجة لإنشاء سوق دائم لعرض منتوجات محافظة جرش، على ان يكون قريبا من موقع المدينة الأثرية، ليسهل على جميع الزوار زيارته ويمكن المزارعين والحرفيين والمهنيين من عرض منتوجاتهم، خاصة وأن المنتوجات متوفرة ومتنوعة وبكميات كبيرة جدا وتغطي حاجة آلاف الزوار، في المقابل فإن الفرص التسويقية ما تزال محدودة، ومن غير الممكن تطوير هذه الصناعة المحلية التي توظف آلاف العاملين في ظل ظروف تسويقية صعبة.
وترى بأن إعادة إحياء المهرجانات الثقافية والتسويقية والفنية والسياحية في مدينة جرش التي كانت تقام سابقا أمر ضروري، ومن شأن ذلك أن يوفر فرص تسويقية وترويجية للمنتج الجرشي.
ويقدر عدد معامل الألبان المرخصة في محافظة جرش بـ75 معملا وعدد الماعز والضأن بلغ 65050 رأسا، فيما هناك 1632 رأسا من الأبقار، وفق بيانات رسمية.
إلى ذلك، أكد مدير زراعة جرش الدكتور فايز الخوالدة أن سبب تميز محافظة جرش بصناعة الألبان ومشتقاتها هو أعداد المواشي والأبقار الموجود فيها، وزيادة عدد مربي الماشية من أرباب الأسر، فالمستهلك يثق دائما في نظافة وجودة المنتج الذي يخرج من المنازل.
وقال إن محافظة جرش من المجتمعات القروية وتعتمد على تربية المواشي في توفير مصادر رزق إضافية وأساسية، فضلا عن موقعها الاستراتيجي والسياحي وقربها من جميع المحافظات، ونشاطها السياحي على مدار العام.
وأضاف أن سبب تميز صناعة الألبان في محافظة جرش هو نوع التغذية التي تقدم للمواشي، وهي الأعشاب الطبيعية التي تزيد بدورها من جودة ونوعية المنتج.
ويرى الخوالدة أن نسبة الأمطار هذا الموسم جيدة، وقد ارتفعت كميات انتاج الحليب بعدما نبتت المراعي مبكرا، لاسيما وأن الهطل المطري يساهم في زيادة كميات ورقعة المساحات الخضراء ونمو الربيع وزيادة المخزون المائي في التربة وآبار المزارعين وينشط الإنبات الرعوي الذي يعتمد عليه مربو الماشية في توفير المادة العلفية في فصل الربيع.

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