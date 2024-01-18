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الاستثمار التنموي بعجلون.. فرص وظروف متوفرة واستغلال خجول

1/18/2024 2:29:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة تتنوع المقترحات والخطط الهادفة إلى تعزيز التنمية الشمولية في محافظة عجلون، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المحافظة السياحية والزراعية، وهو ما يعزز من اقتراح زيادة المسارات سياحية البيئية، وإعادة إحياء تجمعات ومساكن تراثية، وإنشاء حدائق بيئية ومتنزهات، وفنادق درجة أولى.
ويتزامن الحديث عن أهمية استغلال ميزات عجلون، مع اطلاق وزارة الاستثمار أول من أمس، 6 فرص استثمارية جديدة عبر المنصة الإلكترونية (invest) في القطاع السياحي والصناعات الغذائية كمرحلة ثالثة من إطلاق الفرص الاستثمارية التي اطلقتها الوزارة سابقاً.
ويبقى تحقيق المشاريع التنموية في عجلون مرهونا بوجود جهة مستثمرة، وهو ما قد يبقي جميع المقترحات والفرص المطروحة مجرد حبر على ورق.
ويؤكد معنيون أن تحقيق هذه الفرص الاستثمارية وتنفيذ المشاريع الواردة فيها، وأي مشاريع تنموية كبرى، يبقى مرهونا بعدة أمور أهمها توفر رؤوس الأموال ورجال الأعمال، لا سيما في ظل التسهيلات التي تقدمها الجهات الرسمية المعنية بالاستثمار للراغبين بالاستثمار.
ويؤكد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، أن المجلس يبذل قصارى جهده لتعزيز التعاون مع غرفة التجارة وكافة القطاعات في المحافظة وخارجها في سبيل تشجيع المزيد من الاستثمارات الكبرى لتوفير فرص العمل.
وقال رئيس غرفة تجارة عجلون النائب الأسبق عرب الصمادي: إن الغرفة تشجع على الاستثمارات الكبرى وإيجاد فرص عمل جديدة لشباب وشابات المحافظة، مشيرا إلى أن غرفة التجارة تتابع أولا بأول كافة القضايا المتعلقة بتشجيع الاستثمار، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لقضايا البنية التحتية في المحافظة، وخاصة في مجال تحسين مداخل المحافظة، وإعادة إحياء الوعود الحكومية السابقة بعمل الطريق الدائري، وحل مشكلة الازدحامات المرورية وسط مدينة عجلون والعديد من القضايا الأخرى في المحافظة.
وترى جهات معنية بالسياحة والاستثمار أن تحقيق تلك المشاريع سيساهم في توفير فرص العمل، وإيجاد عوامل جذب للسياح والزوار من شأنها إطالة إقامتهم، وتؤدي إلى تشجيع أبناء المجتمعات المحلية على إقامة مشاريع تنموية برؤوس أموال بسيطة توفر لهم مصادر دخل معقولة.
ووفق الموقع الرسمي لمديرية سياحة المحافظة، فإن العمل يجري حاليا على استحداث مسار بيئي طبيعي زراعي ريفي، باسم مسار النحل في منطقة لواء كفرنجة، بطول 12 كم، وذلك من خلال تعاون مشترك ما بين المديرية وبلدية كفرنجة الجديدة والمجتمع المحلي وأصحاب التجارب السياحية التي تخص موضوع المسار ومسماه.
وتؤكد المديرية أن هدف المسار هو تسليط الضوء على مربي النحل في ريف منطقة كفرنجة حتى مناطق الشفاغورية، ومزارعون مهتمون بالزراعات العضوية وبيوت ضيافة وتجارب سياحية، بحيث يمتد المسار من كفرنجة المدينة وبيوتها التراثية مرورا بأحياء كفرنجة الملامسة لوادي الطواحين وينابيع المياه العذبة والتعرف على الكثير من الزراعات المروية والعضوية، مرورا بمربي النحل، وصولا إلى سد وادي كفرنجة.
ويقول رئيس لجنة السياحة والآثار بمجلس محافظة عجلون منذر الزغول: إن مشروع إعادة تأهيل قرية دير الصمادي الجنوبي كأحد المشاريع المقترحة وفي حال تحقق، فإنه سيكون من أجمل وأروع المشاريع المقترحة للإستثمار في المحافظة، مؤكدا أنه سيتم تقديم كل الدعم والمساندة لهذا المشروع الجميل الذي سيشكل نقله نوعية مهمة جدا في مجال السياحة البيئة في المحافظة.
وأطلقت وزارة الاستثمار أول من أمس، 6 فرص استثمارية جديدة عبر المنصة الإلكترونية (invest) في القطاع السياحي والصناعات الغذائية كمرحلة ثالثة من إطلاق الفرص الاستثمارية التي اطلقتها الوزارة سابقا، تضمنت 3 مشاريع بعجلون.
وتقدر الفرص الاستثمارية المطروحة، بحجم استثمار كلي متوقع 58.43 مليون دولار، ليصبح عدد الفرص التي أطلقت على المنصة 36 فرصة استثمارية وبحجم استثمار كلي يتجاوز 1.4 مليار دولار.
وقالت الوزارة، إن الفرص الاستثمارية أطلقت بهدف التشجيع على الاستثمار في القطاع السياحي والصناعات الغذائية، حيث تم تحديد ثلاث فرص استثمارية في القطاع السياحي شملت مشروع إقامة القرية السياحية بحجم استثمار متوقع 20 مليون دولار، ومشروع إعادة تأهيل واستخدام قرية دير الصمادية الجنوبي في محافظة عجلون بحجم استثمار متوقع 4 ملايين دولار، ومشروع إقامة منتزه عجلون الوطني بحجم استثمار متوقع 5 ملايين دولار، مبينة أن الفرص الاستثمارية الثلاث الأخرى كانت من نصيب قطاع الصناعات الغذائية لتشمل مشروع إقامة مزرعة نموذجية بحجم استثمار متوقع 430 ألف دولار، ومشروع أكاديمية طهي بحجم استثمار متوقع 7 ملايين دولار، ومشروع سلسلة التخزين المبرد بحجم استثمار متوقع 25 مليون دولار.
يذكر أن وزارة الاستثمار أطلقت منصة (invest) في تموز (يوليو) الماضي، لمواكبة السّياسة الاستثماريَّة العامة وكأداة من أدوات استراتيجيَّة الترويج للأعوام 2023-2026، التي تستهدف التركيز على قطاعات واعدة وأسواق محددة بهدف زيادة حجم الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية التي تسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للأردنيين وبما يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033.
وتتضمن المنصة حاليا 36 فرصة استثمارية متنوعة قطاعيا وجغرافيا ضمن قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، إضافة الى عدد من القطاعات الاقتصادية التي يمكن التعرف على مزايا الاستثمار بها بواقع 17 قطاعا، وهي قطاع الزراعة والأمن الغذائي، والصناعات الكيماوية، والصناعات الإبداعية، والتعليم، والطاقة، والنمو الأخضر، والتجارة، و النقل والخدمات اللوجستية، والمياه، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العلوم الحياتية، والرعاية الصحية، و السياحة، و التعدين، و الصناعات الغذائية، و المحيكات والملابس، و صناعة الأفلام، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويقول رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول: إن البلدية تسعى ومن خلال أحد المستثمرين لإقامة فندق سياحي من الدرجة الأولى لتلبية رغبات واحتياجات زوار المحافظة، مؤكدا أهمية التشاركية في العمل مع الجهات المعنية في سبيل النهوض بالواقع التنموي للمحافظة من خلال توزيع الأدوار والمهام وإيجاد أرضية صلبة تعنى بتطوير المنتج السياحي والتنموي في عجلون.
ودعا الجهات المعنية إلى البحث عن إقامة مشاريع تنموية اضافية لتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة إلى جانب التلفريك، مشيرا إلى أهمية استغلال الميزات السياحية والزراعية التي تتميز بها المحافظة، مؤكدا أن إنجاز المخطط الشمولي لعجلون سينعكس ايجابا على الواقع التنموي للمحافظة من خلال رسم سياسة شمولية واسعة لمستقبل الاستثمار فيها.
ودعا الناشط علي القضاة إلى وضع خطة لتنفيذ مشاريع سياحية كبرى جاذبة للزوار وتسهيل إجراءات الاستثمار، وزيادة أعداد الزوار للمحافظة من خلال عمل خصومات وعروض تشجيعية للمجموعات السياحية لزيارة التلفريك، وخاصة في الأوقات التي يعاني من تدني عدد الزوار بسبب الظروف والأحوال الجوية التي تشهدها عجلون، مشيرا إلى ما تتميز عجلون به من امتداد الرقعة الخضراء والغابات الكثيفة والأماكن السياحية الطبيعية والدينية والتاريخية، ما يستدعي رسم مسارات سياحية جديدة لإطالة مدة إقامة السائح ويعود بالنفع على أبناء المجتمعات المحلية.
وبين مدير محمية غابات عجلون بشير العياصرة أن زوار المحمية خلال العام الماضي بلغ 168034 زائرا وزائرة ما بين عرب وأجانب وأردنيين منهم 12475 ناموا في أكواخ المحمية و 11895 زاروا منطقة الألعاب والمغامرة وعاشوا التجربة الفريدة.
وأكد العياصرة أن مشروع النزل البيئي، ومشروع ألعاب المغامرة، تم تنفيذهما في سياق المبادرات الملكية، وجاء تترجمة للتوجيهات الملكية، بضرورة تطوير المشاريع السياحية في المحافظة، للنهوض بالواقع السياحي والبيئي، خصوصا وأن طبيعة المنطقة وتضاريسها، تعد من أهم عوامل الجذب السياحي.
وزاد أن المحمية تسعى إلى تطوير البنية التحتية لمشاريع السياحة البيئية في المحمية والارتقاء بواقع الخدمات وتحسينها لتكون محطة على الخارطة السياحة العالمية، وتطوير مفهوم سياحة المغامرة، وتوفير أنشطة ترفيهية لجميع الفئات العمرية، وتوفير فرص عمل دائمة ومؤقتة لأبناء المحافظة، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للزوار، إضافة إلى ضمان الاستدامة البيئية والمالية للمحمية ومحيطها، وتمكين المجتمعات المحلية.
يشار إلى أن المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، دعت أبناء المجتمع المحلي والمستثمرين ورجال الأعمال والمهتمين لاغتنام فرص الاستثمار المتميزة داخل محيط تلفريك عجلون، معلنة تمديد فترة التقدم لهذه الفرص لغاية يوم الأحد القادم الموافق 21/01/2024.
وقال مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات، في بيان صحفي، الثلاثاء الماضي، إن المناطق التنموية تعمل على تقديم كافة التسهيلات لتحفيز الاستثمار الذي من شأنه تنشيط واستدامة الحركة السياحية والاقتصادية للمنطقة. وبين بأن تمديد فترة التقدم للفرص الاستثمار جاء نظرا للطلب المتزايد عليها إضافة إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الراغبين بالاستثمار في منطقة الصوان التنموية – تلفريك عجلون ولتلبية رغبات المجتمع المحلي، مشيرا إلى أن العرض تضمن مددا واضحة للبدء في التنفيذ، ومدة سريان طويلة لعقد الاستثمار، بهدف تشجيع واستقطاب المهتمين من المجتمعات المحلية للاستثمار ليكونوا جزءا من مستقبل السياحة في المحافظة.

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