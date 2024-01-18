Ltimindtree تحقق نموًا في إيراداتها بالدولار الأمريكي بنسبة 3.5% على أساس سنوي

(BUSINESS WIRE )--أعلنت LTIMindtree [المُسجَّلة في البورصة الوطنية الهندية (NSE) بالرمز: LTIM, BSE: 540005]، وهي شركة عالمية للاستشارات التكنولوجية والحلول الرقمية، اليوم عن نتائجها الموحدة للربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2023، بما وافق عليه مجلس إدارتها.

"يبرز أداؤنا التشغيلي القوي في ربع سنوي ضعيف موسميًا مرونة المؤسسة وسط التحديات الهائلة المتواصلة. خلال ربع السنة، أعلنّا عن إيرادات بقيمة 1.08 مليار دولار أمريكي، ونمو بنسبة 3.5% على أساس سنوي بالدولار الأمريكي، وهامش أرباح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 15.4%، وزيادة قدرها 150 نقطة أساس على أساس سنوي، وهامش ربح بعد الضريبة بنسبة 13%، بزيادة قدرها 140 نقطة أساس على أساس سنوي.

لقد سجلنا أعلى تدفق للطلبات لدينا على الإطلاق بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 21% على أساس سنوي، وساعدتنا مقاييس التدفق النقدي القوية لدينا في تجاوز 10000 كرور روبية هندية في الرصيد النقدي والاستثماري. وهذه المؤشرات القوية تجعلنا واثقين من المضي قدمًا في طريقنا نحو تحقيق النجاح مع دخولنا العام الجديد."

-Debashis Chatterjee، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري

أبرز الملامح المالية:

ربع السنة المنتهي في 31 ديسمبر 2023

بالدولار الأمريكي:

- بلغت الإيرادات 1,083.7 مليون دولار أمريكي (تحقيق نمو بنسبة 0.8% على أساس ربع سنوي/3.5% على أساس سنوي)

- بلغ صافي الربح 140.5 مليون دولار أمريكي (تحقيق نمو بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي/15.6% على أساس سنوي)

بالروبية الهندية:

- بلغت الإيرادات 90,166 مليون روبية هندية (تحقيق نمو بنسبة 1.2% على أساس ربع سنوي/4.6% على أساس سنوي)

- بلغ صافي الربح 11,693 مليون روبية هندية (تحقيق نمو بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي/16.8% على أساس سنوي)

الأشهر التسعة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (حتى بداية العام المالي 2024 مقابل بداية العام المالي 2023)

بالدولار الأمريكي:

- بلغت الإيرادات 3,217.9 ملايين دولار أمريكي (تحقيق نمو بنسبة 5.6%)

- بلغ صافي الربح 421.1 مليون دولار أمريكي (تحقيق نمو بنسبة 2.7%)

بالروبية الهندية:

- بلغت الإيرادات 2,66,241 مليون روبية هندية (تحقيق نمو بنسبة 8.7%)

- بلغ صافي الربح 34,839 مليون روبية هندية (تحقيق نمو بنسبة 5.7%)

الملامح الأخرى:

العملاء:

- 739 عميلاً نشطًا حتى 31 ديسمبر 2023

- زيادة العملاء أصحاب القيمة الأكبر من 5 ملايين دولار بمعدل 5 على أساس سنوي، بإجمالي 149

- زيادة العملاء أصحاب القيمة الأكبر من 10 ملايين دولار بمعدل 8 على أساس سنوي، بإجمالي 89

- زيادة العملاء أصحاب القيمة الأكبر من 20 مليون دولار بمعدل 3 على أساس سنوي، بإجمالي 40

- زيادة العملاء أصحاب القيمة الأكبر من 50 مليون دولار بمعدل 1 على أساس سنوي، بإجمالي 12

الموظفون:

- 82471 مهنيًا حتى 31 ديسمبر 2023

- بلغ معدل التناقص خلال آخر 12 شهرًا 14.2%

عمليات الفوز بالصفقات



وقع اختيار إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تصميم المرافق المخصصة للصناعات عالية التقنية وهندستها وتسليمها على شركة LTIMindtree لتكون الشريك الإستراتيجي المفضل لها في رحلة التحوّل الرقمي على مدى السنوات الخمس المقبلة. وستقود LTIMindtree التحوّل عبر الساحة التكنولوجية من خلال خدمات متعددة، تتضمن الترحيل السحابي، وخدمات المستخدم النهائي، والأمن، وتطوير التطبيقات ودعمها.

وقع اختيار إحدى الشركات الرائدة في إنتاج النفط والغاز ومقرها الولايات المتحدة شركة LTIMindtree لتكون شريكها الإستراتيجي في تقديم الخدمات التكنولوجية الشاملة. وكجزء من الشراكة، ستوفر شركة LTIMindtree الخدمات عبر العديد من المحافظ المستندة إلى القيمة، والتي تغطي الحلول الرقمية والمنصات والعمليات.

اختارت شركة إعلامية كبرى متنوعة ومتعددة الجنسيات شركة LTIMindtree لتكون شريك التحوّل المفضل لها في ServiceNow. وستساعد هذه المشاركة في تحرير قيمة استثماراتهم في ServiceNow، وتحسين عائد الاستثمار، وزيادة التوفير في التكلفة.

وسَّعت إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة نطاق خدمات البنية الأساسية المُدارة لديها من خلال شركة LTIMindtree.

اختارت شركة تكنولوجيا خدمات مالية عالمية شركة LTIMindtree نظرًا لمبادراتها في مجال تطوير المنتجات. تواصل إحدى شركات المرافق في الشرق الأوسط تعزيز علاقتها مع LTIMindtree من خلال توقيع اتفاقية أخرى مدتها 3 سنوات حيث ستدعم LTIMindtree رحلتها في التحوّل من خلال تحديد مجالات التوسُّع وتحسين المسار التكنولوجي.

الشراكات



حصلت LTIMindtree على "جائزة الشريك العالمي لهذا العام" في مجال الاستدامة من ‎#AWS في ‎#reinvent2023. وقد تلقينا هذه الجائزة عن التأثير التجاري الذي أحدثناه لأحد عملاء المرافق البارزين لدينا، ما مكَّنهم من خفض أكثر من 2 مليون طن متري من انبعاثات الكربون. ويبرز هذا التقدير شركة LTIMindtree باعتبارها مؤسسة واعية ومستقبلية ومستدامة تلتزم برؤية شاملة ونمو مشترك وتقديم قيمة إيجابية للمساهمين لدينا. تم تكريم LTIMindtree من خلال "جائزة شريك Boomi" في جولة Boomi العالمية. ويدعم هذا التكريم خبرة LTIMindtree الكبيرة في توفير بيئات متكاملة، والتشغيل الآلي للطاقة، وتمكين اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات لمنح عملائنا المشتركين أفضل نتائج الأعمال.

شهادات التقدير



تم اختيار شركة LTIMindtree لإدراجها في قائمة شركات Future 50 العالمية من مجلة Fortune في أحدث إصدار لها، وهي شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات (IT) الوحيدة التي ظهرت في القائمة.

تم تصنيف LTIMindtree باعتبارها شركة رائدة في الخدمات السحابية لدى مجموعة Everest Group في تقييم PEAK Matrix®‎ للتأمين لعام 2024.

نالت LTIMindtree التكريم بصفتها "القائد" و"صاحبة الأداء الحائز على النجوم" في جاهزية المواهب لدى مجموعة Everest Group عن الجيل التالي من خدمات تكنولوجيا المعلومات PEAK Matrix لعام 2023.

تم تكريم شركة LTIMindtree باعتبارها شركة رائدة في تقييم PEAK لخدمات الإقراض لعام 2023 لدى مجموعة Everest Group.

تم تكريم شركة LTIMindtree في تقرير Forrester بعنوان "ساحة خدمات تحديث التطبيقات وترحيلها، في الربع الأخير من عام 2023".

أجريت مقابلة مع LTIMindtree لإعداد تقرير Forrester الصادر في نوفمبر 2023 بعنوان "الطبقات والبوابات والأنابيب والحلقات: البنية الأساسية لتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)".

تم تكريم شركة LTIMindtree في تقرير Forrester بعنوان "ساحة التشغيل الآلي المستمر وخدمات الاختبار، في الربع الأخير من عام 2023".

تم تكريم شركة LTIMindtree في تقرير Forrester بعنوان "ساحة خدمات تطبيقات الأعمال من Microsoft، في الربع الأخير من عام 2023".

تم تكريم LTIMindtree بصفتها المبتكر المؤسسي في تقرير HFS Horizons: آفاق خدمات المؤسسات المُنتجة.

تم تكريم LTIMindtree بصفتها المبتكر المؤسسي في تقرير HFS Horizons: مقدمي خدمات علوم الحياة لعام 2023.

تم تصنيف LTIMindtree باعتبارها مبتكرًا في مجال البيع بالتجزئة والسلع الاستهلاكية المعبأة لعام 2023 من HFS Horizon.

تم تصنيف LTIMindtree باعتبارها النجم الصاعد في خدمات سلاسل إمداد ISG لعام 2023.

تم تصنيف LTIMindtree باعتبارها منافسًا رئيسيًا في تقييم PEAK Matrix®‎ لخدمات الأمن السحابي من مجموعة Everest Group لعام 2023.

تم تكريم LTIMindtree باعتبارها منافسًا رئيسيًا في تقييم PEAK Matrix®‎ لخدمات التجارب التفاعلية الرقمية (IX) من مجموعة Everest Group لعام 2023 – أمريكا الشمالية.

تم تكريم LTIMindtree باعتبارها منافسًا رئيسيًا في تقييم PEAK Matrix®‎ لخدمات الذكاء الاصطناعي (AI) من مجموعة Everest Group لعام 2023. تم تكريم LTIMindtree باعتبارها منافسًا رئيسيًا في تقييم PEAK لخدمات الدفع الرقمي في مجال الرعاية الصحية من مجموعة Everest Group لعام 2023.

نبذة عن LTIMindtree

LTIMindtree هي شركة عالمية للاستشارات التقنية والحلول الرقمية تتيح للمؤسسات عبر مختلف الصناعات إعادة تصوّر نماذج الأعمال، وتسريع وتيرة الابتكار، وتحقيق أقصى نمو من خلال الاستعانة بالتقنيات الرقمية. وباعتبارها شريكًا في التحوّل الرقمي لأكثر من 700 عميل، تقدم LTIMindtree خبرة كبيرة في النطاقات والتكنولوجيا للمساعدة في دفع التمييز التنافسي الفائق وتجارب العملاء ونتائج الأعمال في عالم متقارب. مدعومة بأكثر من 82000 من المهنيين ورواد الأعمال الموهوبين في أكثر من 30 دولة، تجمع LTIMindtree، إحدى شركات مجموعة Larsen & Toubro، بين مواطن القوة المشهورة في الصناعة لدى Larsen and Toubro Infotech وMindtree السابقة في التصدي لتحديات الأعمال الأكثر تعقيدًا وتحقيق التحوّل على نطاق واسع. للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة ‎ .

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