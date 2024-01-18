Ltimindtree تحقق نموًا في إيراداتها بالدولار الأمريكي بنسبة 3.5% على أساس سنوي

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )--أعلنت LTIMindtree [المُسجَّلة في البورصة الوطنية الهندية (NSE) بالرمز: LTIM, BSE: 540005]، وهي شركة عالمية للاستشارات التكنولوجية والحلول الرقمية، اليوم عن نتائجها الموحدة للربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2023، بما وافق عليه مجلس إدارتها.
"يبرز أداؤنا التشغيلي القوي في ربع سنوي ضعيف موسميًا مرونة المؤسسة وسط التحديات الهائلة المتواصلة. خلال ربع السنة، أعلنّا عن إيرادات بقيمة 1.08 مليار دولار أمريكي، ونمو بنسبة 3.5% على أساس سنوي بالدولار الأمريكي، وهامش أرباح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 15.4%، وزيادة قدرها 150 نقطة أساس على أساس سنوي، وهامش ربح بعد الضريبة بنسبة 13%، بزيادة قدرها 140 نقطة أساس على أساس سنوي.
لقد سجلنا أعلى تدفق للطلبات لدينا على الإطلاق بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 21% على أساس سنوي، وساعدتنا مقاييس التدفق النقدي القوية لدينا في تجاوز 10000 كرور روبية هندية في الرصيد النقدي والاستثماري. وهذه المؤشرات القوية تجعلنا واثقين من المضي قدمًا في طريقنا نحو تحقيق النجاح مع دخولنا العام الجديد."
-Debashis Chatterjee، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري
أبرز الملامح المالية:
ربع السنة المنتهي في 31 ديسمبر 2023
- بلغت الإيرادات 1,083.7 مليون دولار أمريكي (تحقيق نمو بنسبة 0.8% على أساس ربع سنوي/3.5% على أساس سنوي)
- بلغ صافي الربح 140.5 مليون دولار أمريكي (تحقيق نمو بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي/15.6% على أساس سنوي)
- بلغت الإيرادات 90,166 مليون روبية هندية (تحقيق نمو بنسبة 1.2% على أساس ربع سنوي/4.6% على أساس سنوي)
- بلغ صافي الربح 11,693 مليون روبية هندية (تحقيق نمو بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي/16.8% على أساس سنوي)
الأشهر التسعة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (حتى بداية العام المالي 2024 مقابل بداية العام المالي 2023)
- بلغت الإيرادات 3,217.9 ملايين دولار أمريكي (تحقيق نمو بنسبة 5.6%)
- بلغ صافي الربح 421.1 مليون دولار أمريكي (تحقيق نمو بنسبة 2.7%)
- بلغت الإيرادات 2,66,241 مليون روبية هندية (تحقيق نمو بنسبة 8.7%)
- بلغ صافي الربح 34,839 مليون روبية هندية (تحقيق نمو بنسبة 5.7%)
الملامح الأخرى:
- 739 عميلاً نشطًا حتى 31 ديسمبر 2023
- زيادة العملاء أصحاب القيمة الأكبر من 5 ملايين دولار بمعدل 5 على أساس سنوي، بإجمالي 149
- زيادة العملاء أصحاب القيمة الأكبر من 10 ملايين دولار بمعدل 8 على أساس سنوي، بإجمالي 89
- زيادة العملاء أصحاب القيمة الأكبر من 20 مليون دولار بمعدل 3 على أساس سنوي، بإجمالي 40
- زيادة العملاء أصحاب القيمة الأكبر من 50 مليون دولار بمعدل 1 على أساس سنوي، بإجمالي 12
- 82471 مهنيًا حتى 31 ديسمبر 2023
- بلغ معدل التناقص خلال آخر 12 شهرًا 14.2%
عمليات الفوز بالصفقات
وقع اختيار إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تصميم المرافق المخصصة للصناعات عالية التقنية وهندستها وتسليمها على شركة LTIMindtree لتكون الشريك الإستراتيجي المفضل لها في رحلة التحوّل الرقمي على مدى السنوات الخمس المقبلة. وستقود LTIMindtree التحوّل عبر الساحة التكنولوجية من خلال خدمات متعددة، تتضمن الترحيل السحابي، وخدمات المستخدم النهائي، والأمن، وتطوير التطبيقات ودعمها. وقع اختيار إحدى الشركات الرائدة في إنتاج النفط والغاز ومقرها الولايات المتحدة شركة LTIMindtree لتكون شريكها الإستراتيجي في تقديم الخدمات التكنولوجية الشاملة. وكجزء من الشراكة، ستوفر شركة LTIMindtree الخدمات عبر العديد من المحافظ المستندة إلى القيمة، والتي تغطي الحلول الرقمية والمنصات والعمليات. اختارت شركة إعلامية كبرى متنوعة ومتعددة الجنسيات شركة LTIMindtree لتكون شريك التحوّل المفضل لها في ServiceNow. وستساعد هذه المشاركة في تحرير قيمة استثماراتهم في ServiceNow، وتحسين عائد الاستثمار، وزيادة التوفير في التكلفة. وسَّعت إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة نطاق خدمات البنية الأساسية المُدارة لديها من خلال شركة LTIMindtree. اختارت شركة تكنولوجيا خدمات مالية عالمية شركة LTIMindtree نظرًا لمبادراتها في مجال تطوير المنتجات. تواصل إحدى شركات المرافق في الشرق الأوسط تعزيز علاقتها مع LTIMindtree من خلال توقيع اتفاقية أخرى مدتها 3 سنوات حيث ستدعم LTIMindtree رحلتها في التحوّل من خلال تحديد مجالات التوسُّع وتحسين المسار التكنولوجي.
الشراكات
حصلت LTIMindtree على "جائزة الشريك العالمي لهذا العام" في مجال الاستدامة من #AWS في #reinvent2023. وقد تلقينا هذه الجائزة عن التأثير التجاري الذي أحدثناه لأحد عملاء المرافق البارزين لدينا، ما مكَّنهم من خفض أكثر من 2 مليون طن متري من انبعاثات الكربون. ويبرز هذا التقدير شركة LTIMindtree باعتبارها مؤسسة واعية ومستقبلية ومستدامة تلتزم برؤية شاملة ونمو مشترك وتقديم قيمة إيجابية للمساهمين لدينا. تم تكريم LTIMindtree من خلال "جائزة شريك Boomi" في جولة Boomi العالمية. ويدعم هذا التكريم خبرة LTIMindtree الكبيرة في توفير بيئات متكاملة، والتشغيل الآلي للطاقة، وتمكين اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات لمنح عملائنا المشتركين أفضل نتائج الأعمال.
شهادات التقدير
تم اختيار شركة LTIMindtree لإدراجها في قائمة شركات Future 50 العالمية من مجلة Fortune في أحدث إصدار لها، وهي شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات (IT) الوحيدة التي ظهرت في القائمة. تم تصنيف LTIMindtree باعتبارها شركة رائدة في الخدمات السحابية لدى مجموعة Everest Group في تقييم PEAK Matrix® للتأمين لعام 2024. نالت LTIMindtree التكريم بصفتها "القائد" و"صاحبة الأداء الحائز على النجوم" في جاهزية المواهب لدى مجموعة Everest Group عن الجيل التالي من خدمات تكنولوجيا المعلومات PEAK Matrix لعام 2023. تم تكريم شركة LTIMindtree باعتبارها شركة رائدة في تقييم PEAK لخدمات الإقراض لعام 2023 لدى مجموعة Everest Group. تم تكريم شركة LTIMindtree في تقرير Forrester بعنوان "ساحة خدمات تحديث التطبيقات وترحيلها، في الربع الأخير من عام 2023". أجريت مقابلة مع LTIMindtree لإعداد تقرير Forrester الصادر في نوفمبر 2023 بعنوان "الطبقات والبوابات والأنابيب والحلقات: البنية الأساسية لتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)". تم تكريم شركة LTIMindtree في تقرير Forrester بعنوان "ساحة التشغيل الآلي المستمر وخدمات الاختبار، في الربع الأخير من عام 2023". تم تكريم شركة LTIMindtree في تقرير Forrester بعنوان "ساحة خدمات تطبيقات الأعمال من Microsoft، في الربع الأخير من عام 2023". تم تكريم LTIMindtree بصفتها المبتكر المؤسسي في تقرير HFS Horizons: آفاق خدمات المؤسسات المُنتجة. تم تكريم LTIMindtree بصفتها المبتكر المؤسسي في تقرير HFS Horizons: مقدمي خدمات علوم الحياة لعام 2023. تم تصنيف LTIMindtree باعتبارها مبتكرًا في مجال البيع بالتجزئة والسلع الاستهلاكية المعبأة لعام 2023 من HFS Horizon. تم تصنيف LTIMindtree باعتبارها النجم الصاعد في خدمات سلاسل إمداد ISG لعام 2023. تم تصنيف LTIMindtree باعتبارها منافسًا رئيسيًا في تقييم PEAK Matrix® لخدمات الأمن السحابي من مجموعة Everest Group لعام 2023. تم تكريم LTIMindtree باعتبارها منافسًا رئيسيًا في تقييم PEAK Matrix® لخدمات التجارب التفاعلية الرقمية (IX) من مجموعة Everest Group لعام 2023 – أمريكا الشمالية. تم تكريم LTIMindtree باعتبارها منافسًا رئيسيًا في تقييم PEAK Matrix® لخدمات الذكاء الاصطناعي (AI) من مجموعة Everest Group لعام 2023. تم تكريم LTIMindtree باعتبارها منافسًا رئيسيًا في تقييم PEAK لخدمات الدفع الرقمي في مجال الرعاية الصحية من مجموعة Everest Group لعام 2023.
نبذة عن LTIMindtree
LTIMindtree هي شركة عالمية للاستشارات التقنية والحلول الرقمية تتيح للمؤسسات عبر مختلف الصناعات إعادة تصوّر نماذج الأعمال، وتسريع وتيرة الابتكار، وتحقيق أقصى نمو من خلال الاستعانة بالتقنيات الرقمية. وباعتبارها شريكًا في التحوّل الرقمي لأكثر من 700 عميل، تقدم LTIMindtree خبرة كبيرة في النطاقات والتكنولوجيا للمساعدة في دفع التمييز التنافسي الفائق وتجارب العملاء ونتائج الأعمال في عالم متقارب. مدعومة بأكثر من 82000 من المهنيين ورواد الأعمال الموهوبين في أكثر من 30 دولة، تجمع LTIMindtree، إحدى شركات مجموعة Larsen & Toubro، بين مواطن القوة المشهورة في الصناعة لدى Larsen and Toubro Infotech وMindtree السابقة في التصدي لتحديات الأعمال الأكثر تعقيدًا وتحقيق التحوّل على نطاق واسع. للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .
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