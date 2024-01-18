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جائزة أفضل صاحب عمل على مستوى العالم لعام 2024 من نصيب شركة PUMA

1/18/2024 2:26:56 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- حصدت شركة المستلزمات الرياضية PUMA جائزة "أفضل صاحب عمل" على مستوى العالم، في أربع مناطق وفي 24 بلدًا، مما يؤكد على التزامها بتهيئة مكان عمل جذاب لموظيفها.

مُنحت الجائزة، المعتمدة على دراسة استقصائية شاملة من Top Employers Institute، إلى شركة PUMA في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية ولأول مرة في بولندا وأوكرانيا. وهذه هي المرة الثانية التي تحصل فيها PUMA على هذه الجائزة عالميًا والمرة الخامسة في أوروبا.

صرح Dietmar Knoess، نائب رئيس قسم شؤون الأفراد والتنظيم في PUMA، قائلاً: "يعترينا بالغ الفخر تجاه التقدير الذي نالته جهودنا مجددًا، ويسعدنا أننا من ضمن السبع عشرة شركة الحاصدة لجائزة "أفضل صاحب عمل" على مستوى العالم". "ستكون هذه الجائزة مصدر إلهام لنا يدفعنا إلى بذل مجهود أكبر لتهيئة بيئة عمل رائعة في PUMA."

يعتمد Top Employers Institute الشركات بناءً على دراسة استقصائية، تتناول ستة مجالات للموارد البشرية و20 موضوعًا، منها إستراتيجية الأفراد وبيئة العمل واكتساب المواهب والتعلم والتنوع والشمول والرفاهية والمزيد.

لا يغيب عنصر الجاذبية في شركة PUMA، إذ إنها تبذل جهودًا كبيرة متمثلة في تقديم العديد من الخدمات والمزايا لموظيفها، مثل توفير سبل الاستفادة من مجموعة متنوعة وضخمة من الدورات التدريبية، والدخول المجاني إلى صالة الألعاب الرياضية والالتحاق مجانًا بالدورات الرياضية.

على صعيد آخر، تساعد PUMA موظفيها أيضًا في تحقيق التوازن بين وظائفهم وحياتهم الخاصة، في ظل توفير عنصر ساعات العمل المرنة والمكتب المتنقل وخيار العمل بدوام جزئي أو إجازات التفرغ في مراحل مختلفة في مسيرتهم المهنية. إضافةً إلى ذلك، يمكن للموظفين الذين لديهم أطفال الاستفادة من مكاتب الوالدين والطفل الخاصة وغرف التمريض وأماكن الرعاية النهارية والاشتراك في المعسكرات الصيفية في الإجازات المدرسية.

PUMA

تعد PUMA واحدة من العلامات التجارية البارزة في العالم المتخصصة في مجال المستلزمات الرياضية، إذ تصمم وتطور وتبيع وتسوق للأحذية والملابس والإكسسوارات الرياضية. وعلى مدار 75 عامًا، ساهمت شركة PUMA في الارتقاء بالرياضة والثقافة مبتكرةً منتجات فائقة الجودة لأفضل وأسرع الرياضيين في العالم. هذا، وتقدم شركة PUMA منتجات رياضية عالية الجودة لمختلف الرياضات، مثل كرة القدم والجري والتدرب وكرة السلة والجولف وسباقات المركبات. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتعاون مع مصممين مشهورين وعلامات تجارية شهيرة لإضفاء طابع الرياضة على ثقافة وأزياء الناس، كما تمتلك PUMA Group العلامات التجارية التالية: PUMA وCobra Golf وstichd، وتوزع الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في هيرتسوجيناوراخ في ألمانيا، منتجاتها في أكثر من 120 بلدًا ويعمل بها نحو 20000 موظف على مستوى العالم.

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