جائزة أفضل صاحب عمل على مستوى العالم لعام 2024 من نصيب شركة PUMA

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- حصدت شركة المستلزمات الرياضية PUMA جائزة "أفضل صاحب عمل" على مستوى العالم، في أربع مناطق وفي 24 بلدًا، مما يؤكد على التزامها بتهيئة مكان عمل جذاب لموظيفها.
مُنحت الجائزة، المعتمدة على دراسة استقصائية شاملة من Top Employers Institute، إلى شركة PUMA في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية ولأول مرة في بولندا وأوكرانيا. وهذه هي المرة الثانية التي تحصل فيها PUMA على هذه الجائزة عالميًا والمرة الخامسة في أوروبا.
صرح Dietmar Knoess، نائب رئيس قسم شؤون الأفراد والتنظيم في PUMA، قائلاً: "يعترينا بالغ الفخر تجاه التقدير الذي نالته جهودنا مجددًا، ويسعدنا أننا من ضمن السبع عشرة شركة الحاصدة لجائزة "أفضل صاحب عمل" على مستوى العالم". "ستكون هذه الجائزة مصدر إلهام لنا يدفعنا إلى بذل مجهود أكبر لتهيئة بيئة عمل رائعة في PUMA."
يعتمد Top Employers Institute الشركات بناءً على دراسة استقصائية، تتناول ستة مجالات للموارد البشرية و20 موضوعًا، منها إستراتيجية الأفراد وبيئة العمل واكتساب المواهب والتعلم والتنوع والشمول والرفاهية والمزيد.
لا يغيب عنصر الجاذبية في شركة PUMA، إذ إنها تبذل جهودًا كبيرة متمثلة في تقديم العديد من الخدمات والمزايا لموظيفها، مثل توفير سبل الاستفادة من مجموعة متنوعة وضخمة من الدورات التدريبية، والدخول المجاني إلى صالة الألعاب الرياضية والالتحاق مجانًا بالدورات الرياضية.
على صعيد آخر، تساعد PUMA موظفيها أيضًا في تحقيق التوازن بين وظائفهم وحياتهم الخاصة، في ظل توفير عنصر ساعات العمل المرنة والمكتب المتنقل وخيار العمل بدوام جزئي أو إجازات التفرغ في مراحل مختلفة في مسيرتهم المهنية. إضافةً إلى ذلك، يمكن للموظفين الذين لديهم أطفال الاستفادة من مكاتب الوالدين والطفل الخاصة وغرف التمريض وأماكن الرعاية النهارية والاشتراك في المعسكرات الصيفية في الإجازات المدرسية.
تعد PUMA واحدة من العلامات التجارية البارزة في العالم المتخصصة في مجال المستلزمات الرياضية، إذ تصمم وتطور وتبيع وتسوق للأحذية والملابس والإكسسوارات الرياضية. وعلى مدار 75 عامًا، ساهمت شركة PUMA في الارتقاء بالرياضة والثقافة مبتكرةً منتجات فائقة الجودة لأفضل وأسرع الرياضيين في العالم. هذا، وتقدم شركة PUMA منتجات رياضية عالية الجودة لمختلف الرياضات، مثل كرة القدم والجري والتدرب وكرة السلة والجولف وسباقات المركبات. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتعاون مع مصممين مشهورين وعلامات تجارية شهيرة لإضفاء طابع الرياضة على ثقافة وأزياء الناس، كما تمتلك PUMA Group العلامات التجارية التالية: PUMA وCobra Golf وstichd، وتوزع الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في هيرتسوجيناوراخ في ألمانيا، منتجاتها في أكثر من 120 بلدًا ويعمل بها نحو 20000 موظف على مستوى العالم.
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