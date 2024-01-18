جائزة أفضل صاحب عمل على مستوى العالم لعام 2024 من نصيب شركة PUMA

مُنحت الجائزة، المعتمدة على دراسة استقصائية شاملة من Top Employers Institute، إلى شركة PUMA في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية ولأول مرة في بولندا وأوكرانيا. وهذه هي المرة الثانية التي تحصل فيها PUMA على هذه الجائزة عالميًا والمرة الخامسة في أوروبا.

صرح Dietmar Knoess، نائب رئيس قسم شؤون الأفراد والتنظيم في PUMA، قائلاً: "يعترينا بالغ الفخر تجاه التقدير الذي نالته جهودنا مجددًا، ويسعدنا أننا من ضمن السبع عشرة شركة الحاصدة لجائزة "أفضل صاحب عمل" على مستوى العالم". "ستكون هذه الجائزة مصدر إلهام لنا يدفعنا إلى بذل مجهود أكبر لتهيئة بيئة عمل رائعة في PUMA."

يعتمد Top Employers Institute الشركات بناءً على دراسة استقصائية، تتناول ستة مجالات للموارد البشرية و20 موضوعًا، منها إستراتيجية الأفراد وبيئة العمل واكتساب المواهب والتعلم والتنوع والشمول والرفاهية والمزيد.

لا يغيب عنصر الجاذبية في شركة PUMA، إذ إنها تبذل جهودًا كبيرة متمثلة في تقديم العديد من الخدمات والمزايا لموظيفها، مثل توفير سبل الاستفادة من مجموعة متنوعة وضخمة من الدورات التدريبية، والدخول المجاني إلى صالة الألعاب الرياضية والالتحاق مجانًا بالدورات الرياضية.

على صعيد آخر، تساعد PUMA موظفيها أيضًا في تحقيق التوازن بين وظائفهم وحياتهم الخاصة، في ظل توفير عنصر ساعات العمل المرنة والمكتب المتنقل وخيار العمل بدوام جزئي أو إجازات التفرغ في مراحل مختلفة في مسيرتهم المهنية. إضافةً إلى ذلك، يمكن للموظفين الذين لديهم أطفال الاستفادة من مكاتب الوالدين والطفل الخاصة وغرف التمريض وأماكن الرعاية النهارية والاشتراك في المعسكرات الصيفية في الإجازات المدرسية.