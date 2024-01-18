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التمكين مشروع جريء لاستقلالية المدرسة وتميزها

1/18/2024 2:24:42 PM
(MENAFN- Al Watan) في قفزة تاريخية إلى الأمام، شرعت وزارة التعليم في رحلة طموحة للتحول التعليمي، تتماشى مع الأهداف الإستراتيجية لرؤية 2030. ويسعى هذا الإصلاح الشامل إلى تحقيق اللامركزية في النظام التعليمي، ووضع المدارس في طليعة التحول التدريجي نحو الاستقلالية والمساءلة. هذا المحور الإستراتيجي ليس مجرد إصلاح إداري شامل، بل هو إعادة تصور عميق للمشهد التعليمي الذي يضع الثقة والمسؤولية مباشرة في أيدي أولئك الذين يشكلون عقول المستقبل: "مدارسنا".
وهذا الإصلاح مستوحى من منظور عالمي، مستمد من نجاحات الأنظمة التعليمية الدولية الشهيرة.
ومن خلال تبني مثل هذا الموقف التقدمي، فإن وزارة التعليم لا تتطور فحسب، بل إنها تقفز إلى المستقبل حيث يتم تصميم النظام التعليمي بما يتناسب مع الاحتياجات والتطلعات الفريدة لشبابها، والتخلص من طبقات البيروقراطية المرهقة، وخلق بيئة تعليمية أكثر مرونة واستجابة حيث تشارك الإدارات التعليمية من خلال النظام الإشرافي مع المدارس في حوار بناء يفيد الصف المدرسي بشكل مباشر، وتصبح المدارس هي المهندس الرئيسي لنجاحها الخاص، والذي يتم قياسه وفقًا لأعلى المعايير من قبل هيئة تقويم التعليم.
إن التمكين المدرسي يعيد ترتيب العلاقة بين المدرسة والنظام الإشرافي بالانتقال من النهج الفردي التقليدي إلى النهج الذي يحتضن التعاون والنجاح المشترك، حيث يتم تشجيع المدارس على التنوع والابتكار وتسخير قدراتها المميزة لصياغة مسارات تعليمية مخصصة وعالية، مرتكزين على توأمة الشفافية والتعاون وإتاحة التقييمات وبيانات الأداء المدرسي للمستفيدين، مولدة روحا جديدة من المساءلة والإنجاز المجتمعي في نظام التعليم.
إن هذا التحول الجريء ما هو إلا إدراك من وزارة التعليم بأن الإمكانات غير المستغلة الموجودة داخل مدارسها، مثل خبرة معلميها والقاعدة المعرفية لكادرها الإشرافي. ومن خلال تسخير هذه الإمكانات من خلال التقييم المنهجي والتطوير المهني المستمر، ستعطي نظامًا تعليميًا ديناميكيًا ومتطورًا باستمرار.
ومع ذلك، فإن الطريق إلى التمكين المدرسي مليء بالتحديات. فالتغيير بطبيعته يواجه المقاومة.
والحقيقة أن وزارة التعليم مستعدة للإبحار في هذه المياه باتباع نهج متطور لإدارة التغيير، مما يضمن لكل أصحاب المصلحة في النظام التعليمي فهم الإمكانات التحويلية لهذه التغييرات الجريئة، والتوافق مع روح العمل والتعاون الجديدة.

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