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متاجرة بتعطيل حسابات المتوفين على السوشال ميديا

1/18/2024 2:24:42 PM
(MENAFN- Al Watan) مع تردد كثيرين إلى محلات صيانة الجوالات، والاستعانة بالعاملين فيها لطلب تعطيل حسابات المتوفين من أقاربهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تجنبًا لمشاركة صور أو مقاطع فيديو لشخص متوفى ما قد يسبب حزنًا لأسرته وأحبائه، واحترامًا للراحلين وللأشخاص المتأثرين بموتهم.
ولأن كثيرًا ممن يلجؤون إلى تلك المحلات يجهلون طرق تعطيل تلك الحسابات، فإن محلات الصيانة باتت تستغل حاجتهم تلك في رفع أسعار الخدمات المقدمة حيث يكلف تعطيل حساب واحد لمتوفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي من 100 ريال إلى 200 ريال.
تردد يومي
أوضح محمد عادل، وهو مختص في صيانة الجوالات أنه يتردد على محلهم وبشكل يومي أشخاص يرغبون بإيقاف أو تعطيل حسابات لأشخاص متوفين من أقاربهم على مواقع السوشال ميديا، سواء كانت منصة X أو برنامج التك توك أو الانستجرام أو الفيس أو غيرها، مبينًا ((تختلف طبيعة إيقاف هذه الحسابات من منصة إلى أخرى حسب الاشتراطات التي وضعت من قبل الشركة المالكة للتطبيق، حيث تطلب بعضها شهادة وفاة الشخص، كما أنه من سياسات تلك البرامج أن يكون المتقدم بالطلب من أفراد العائلة من الدرجة الأولى، أو وكيل بالتصرف نيابة عن الورثة، حيث يستطيع تقديم ذلك، ونأخذ جميع المعلومات المطلوبة ونقدمها لإدارة الشركة أو البرنامج، ويتم الانتظار من يوم إلى 3 أيام حتى يتم الرد، وبعد قبول جميع المعلومات المقدمة يتم تعطيل حساب المتوفي)).
السيدات أكثر جهلًا
يقول ياسر عبدالله وهو مختص يعمل في محل صيانة للجوالات في شارع فلسطين بجدة إن ((أكثر من يأتينا لتعطيل حسابات متوفين هن السيدات نتجة جهل كثير منهن للطريقة الصحيحة لإيقاف تلك الحسابات التي تعود إلى أقارب لهم على مواقع السوشال ميديا، هذا جعل أصحاب محلات الصيانة يستغلون الأمر ورفع أسعار تلك الخدمة حتى وصل إلى 200 ريال لتعطيل الحساب الواحد، علما أن الإيقاف بسيط يستطيع المستخدم العادي القيام به دون الحاجة إلى اللجوء للمحلات، كذلك هناك طرق أخرى قد يفعلها الشخص لضمان الوصول لمعلوماته بعد الوفاة والقيام بتعطيل جميع حساباتها عن طريق إضافة جهة الاتصال الوارثة)).
جهة اتصال وارثة
أوضح الخبير التقني عمر الحربي أنه يجب على الجميع الاستفادة من خدمة وفرتها ((Apple)) في أجهزتها، وهي جهة الاتصال بالوارثة، حيث تمكن من الوصول إلى البيانات بعد وفاة صاحب حساب ((Apple)).
وتعتمد البيانات التي يمكن لـ((جهة الاتصال الوارثة)) الوصول إليها على ما تم تخزينه من قبل صاحب حساب Apple ID في iCloud والنسخ الاحتياطي على iCloud.
ويمكن لـ((جهة الاتصال الوارثة)) الوصول إلى جميع أنواع البيانات وتتضمن البيانات التي
يمكن لـ ((جهة الاتصال الوارثة)) الوصول إليها صور iCloud، والملاحظات، والبريد، وجهات الاتصال، والتقويمات، والتذكيرات، والرسائل في iCloud، وسجل المكالمات، والملفات المخزنة في iCloud Drive، والبيانات الصحية، والمذكرات الصوتية، والإشارات المرجعية وقائمة القراءة في Safari والنسخ الاحتياطي على iCloud، والذي قد يتضمن التطبيقات التي تم تنزيلها من App Store والصور ومقاطع الفيديو المخزنة على الجهاز؛ وإعدادات الجهاز والمحتويات الأخرى التي تم نسخها احتياطيًا في iCloud.
استغلال
أضاف التقني عمر الحربي أن الاستغلال الذي تمارسه محلات صيانة الجوالات تجاه الراغبين في تعطيل حساب متوف دون وجود رقابة على تحديد الأسعار جعل هؤلاء يستغلون الزبائن، لذا ارتفعت الأسعار خاصة في الآونة الأخيرة، فالخدمة التي تكلف 30 ريالًا لتعطيل حساب متوفٍ أصبحت تكلف الشخص 200 ريال، علمًا بأن الطريقة ليست معقدة، ويستطيع أي شخص القيام بهذا الإجراء باتباع الطرق الصحيحة بالبحث عن طريق Google ومن ثم تطبيق المطلوب.
اشتراطات المواقع لتعطيل حساب المتوفين
منصة X
ـ يظل حساب الشخص المتوفى نشطًا حتى يجري صديق أو قريب له اتصالًا مع الموقع
ـ تحذف المنصة الحساب نهائيًا من قاعدة بياناته بناءً على طلب أحد أفراد العائلة
ـ يتم التحقق من أحد أفراد العائلة بعد إبراز نسخة من شهادة الوفاة وصورة من هوية مقدم الطلب
ـ لن يكون بمقدور أي شخص استخدام حساب المتوفى بصرف النظر عن علاقته بالمستخدم المتوفي
ـ يمكن لمفوض بالتصرف نيابة عن الورثة، أو شخص موّثَق من أقارب المتوفى من الدرجة الأولى طلب تعطيل الحساب
Instagram
ـ تتطابق الإجراءات في هذا الموقع مع تلك المعتمدة لدى ((فيسبوك))
ـ يطلب ((إنستجرام)) من الأصدقاء وأفراد العائلة إخطاره بوفاة أحد المستخدمين
ـ يتم الإخطار من خلال إرسال بريد إلكتروني إلى المنصة
ـ اخطار يجب أن يتضمن حدوث الوفاة مع وثائق تثبت ذلك
Facebook
ـ لا بد من تقديم الوثائق التي تؤكد أن المتقدم بالطلب أحد أفراد الأسرة المقربين أو أحد أوصياء صاحب الحساب
ـ في حال عدم امتلاك شهادة الوفاة يقدم إثبات تفويض وإثبات وفاة
ـ لا بد أن تنطبق معلومات المتوفي مع الأقارب من ناحية الصلة

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