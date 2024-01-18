متاجرة بتعطيل حسابات المتوفين على السوشال ميديا

(MENAFN
- Al Watan) مع تردد كثيرين إلى محلات صيانة الجوالات، والاستعانة بالعاملين فيها لطلب تعطيل حسابات المتوفين من أقاربهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تجنبًا لمشاركة صور أو مقاطع فيديو لشخص متوفى ما قد يسبب حزنًا لأسرته وأحبائه، واحترامًا للراحلين وللأشخاص المتأثرين بموتهم.
ولأن كثيرًا ممن يلجؤون إلى تلك المحلات يجهلون طرق تعطيل تلك الحسابات، فإن محلات الصيانة باتت تستغل حاجتهم تلك في رفع أسعار الخدمات المقدمة حيث يكلف تعطيل حساب واحد لمتوفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي من 100 ريال إلى 200 ريال.
تردد يومي
أوضح محمد عادل، وهو مختص في صيانة الجوالات أنه يتردد على محلهم وبشكل يومي أشخاص يرغبون بإيقاف أو تعطيل حسابات لأشخاص متوفين من أقاربهم على مواقع السوشال ميديا، سواء كانت منصة X أو برنامج التك توك أو الانستجرام أو الفيس أو غيرها، مبينًا ((تختلف طبيعة إيقاف هذه الحسابات من منصة إلى أخرى حسب الاشتراطات التي وضعت من قبل الشركة المالكة للتطبيق، حيث تطلب بعضها شهادة وفاة الشخص، كما أنه من سياسات تلك البرامج أن يكون المتقدم بالطلب من أفراد العائلة من الدرجة الأولى، أو وكيل بالتصرف نيابة عن الورثة، حيث يستطيع تقديم ذلك، ونأخذ جميع المعلومات المطلوبة ونقدمها لإدارة الشركة أو البرنامج، ويتم الانتظار من يوم إلى 3 أيام حتى يتم الرد، وبعد قبول جميع المعلومات المقدمة يتم تعطيل حساب المتوفي)).
السيدات أكثر جهلًا
يقول ياسر عبدالله وهو مختص يعمل في محل صيانة للجوالات في شارع فلسطين بجدة إن ((أكثر من يأتينا لتعطيل حسابات متوفين هن السيدات نتجة جهل كثير منهن للطريقة الصحيحة لإيقاف تلك الحسابات التي تعود إلى أقارب لهم على مواقع السوشال ميديا، هذا جعل أصحاب محلات الصيانة يستغلون الأمر ورفع أسعار تلك الخدمة حتى وصل إلى 200 ريال لتعطيل الحساب الواحد، علما أن الإيقاف بسيط يستطيع المستخدم العادي القيام به دون الحاجة إلى اللجوء للمحلات، كذلك هناك طرق أخرى قد يفعلها الشخص لضمان الوصول لمعلوماته بعد الوفاة والقيام بتعطيل جميع حساباتها عن طريق إضافة جهة الاتصال الوارثة)).
جهة اتصال وارثة
أوضح الخبير التقني عمر الحربي أنه يجب على الجميع الاستفادة من خدمة وفرتها ((Apple)) في أجهزتها، وهي جهة الاتصال بالوارثة، حيث تمكن من الوصول إلى البيانات بعد وفاة صاحب حساب ((Apple)).
وتعتمد البيانات التي يمكن لـ((جهة الاتصال الوارثة)) الوصول إليها على ما تم تخزينه من قبل صاحب حساب Apple ID في iCloud والنسخ الاحتياطي على iCloud.
ويمكن لـ((جهة الاتصال الوارثة)) الوصول إلى جميع أنواع البيانات وتتضمن البيانات التي
يمكن لـ ((جهة الاتصال الوارثة)) الوصول إليها صور iCloud، والملاحظات، والبريد، وجهات الاتصال، والتقويمات، والتذكيرات، والرسائل في iCloud، وسجل المكالمات، والملفات المخزنة في iCloud Drive، والبيانات الصحية، والمذكرات الصوتية، والإشارات المرجعية وقائمة القراءة في Safari والنسخ الاحتياطي على iCloud، والذي قد يتضمن التطبيقات التي تم تنزيلها من App Store والصور ومقاطع الفيديو المخزنة على الجهاز؛ وإعدادات الجهاز والمحتويات الأخرى التي تم نسخها احتياطيًا في iCloud.
استغلال
أضاف التقني عمر الحربي أن الاستغلال الذي تمارسه محلات صيانة الجوالات تجاه الراغبين في تعطيل حساب متوف دون وجود رقابة على تحديد الأسعار جعل هؤلاء يستغلون الزبائن، لذا ارتفعت الأسعار خاصة في الآونة الأخيرة، فالخدمة التي تكلف 30 ريالًا لتعطيل حساب متوفٍ أصبحت تكلف الشخص 200 ريال، علمًا بأن الطريقة ليست معقدة، ويستطيع أي شخص القيام بهذا الإجراء باتباع الطرق الصحيحة بالبحث عن طريق Google ومن ثم تطبيق المطلوب.
اشتراطات المواقع لتعطيل حساب المتوفين
منصة X
ـ يظل حساب الشخص المتوفى نشطًا حتى يجري صديق أو قريب له اتصالًا مع الموقع
ـ تحذف المنصة الحساب نهائيًا من قاعدة بياناته بناءً على طلب أحد أفراد العائلة
ـ يتم التحقق من أحد أفراد العائلة بعد إبراز نسخة من شهادة الوفاة وصورة من هوية مقدم الطلب
ـ لن يكون بمقدور أي شخص استخدام حساب المتوفى بصرف النظر عن علاقته بالمستخدم المتوفي
ـ يمكن لمفوض بالتصرف نيابة عن الورثة، أو شخص موّثَق من أقارب المتوفى من الدرجة الأولى طلب تعطيل الحساب
Instagram
ـ تتطابق الإجراءات في هذا الموقع مع تلك المعتمدة لدى ((فيسبوك))
ـ يطلب ((إنستجرام)) من الأصدقاء وأفراد العائلة إخطاره بوفاة أحد المستخدمين
ـ يتم الإخطار من خلال إرسال بريد إلكتروني إلى المنصة
ـ اخطار يجب أن يتضمن حدوث الوفاة مع وثائق تثبت ذلك
Facebook
ـ لا بد من تقديم الوثائق التي تؤكد أن المتقدم بالطلب أحد أفراد الأسرة المقربين أو أحد أوصياء صاحب الحساب
ـ في حال عدم امتلاك شهادة الوفاة يقدم إثبات تفويض وإثبات وفاة
ـ لا بد أن تنطبق معلومات المتوفي مع الأقارب من ناحية الصلة
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