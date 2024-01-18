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الأترج فاكهة الملوك على موائد القطيف

1/18/2024 2:24:42 PM
(MENAFN- Al Watan) من حلب السورية إلى القطيف السعودية، سلكت مربى فاكهة الأترج طريقها، لتحتل مكانها بين أنواع المربى الفاخرة في المحافظة الشرقية، وتنتقل إلى موائد الأسر فيها.
وفيما اشتهرت صناعة مربى الأترج في حلب الشام، شهدت أسواق القطيف رواجها بشكل كبير في فصل الشتاء، حيث بات يصنّع محليًا وبأيدي ربّات البيوت وسيدات الأسر المنتجة باعتباره فاكهة موسمية، يمكن الاستفادة من لبه في صورة مربى، أو الاستفادة من قشره وبذوره والثمرة نفسها باستخدامها أدوية تقليدية، تعالج عددًا من الأمراض.
أقوال في الأصول
تندرج الأترج، أو كما يسميها البعض بـ((الترنج)) وآخرون بـ((الكباد)) ضمن مجموعة الحمضيات.
وحسب عدد من المصادر كان الأترج في السابق فاكهة رئيسة على موائد الملوك والأمراء، وثمة جدل كبير حول أصوله بشكل عام، حيث يقول البعض إن موطنه الأصلي يعود إلى جنوب شرقي آسيا، وقد انتقل من هناك إلى منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط التي أصبحت موطنه الثاني.
في المقابل، يرى آخرون أن موطن الأترج هو الهند، وبالتحديد على حدودها مع بورما في وديان جبال الهملايا.
وذهب رأي ثالث إلى القول إن الأترج كان متوفرًا في الخليج العربي أيام خليفة أرسطو طاليس.
في المقابل هناك أقوال أخرى تقول إنه كان متوفرًا في الخليج العربي أيام مصنف النباتات الأول ثاوفرسطوس (القرن الرابع قبل الميلاد)، كما تقول أخرى إن جيوش الإسكندر المقدوني نقلته من باكستان نحو الغرب، كما تتحدث أقوال عن أنه عرف لدى الفراعنة، وأن رسومه ما زالت على حوائط حدائق معبد الكرنك.
فاتح شهية
حسب اختصاصيين، فإن فاكهة ((الأترج)) من الحمضيات المفيدة لفتح الشهية، وتساعد على الهضم وطرد الفيروسات، كما أن بذورها تستخدم لعلاج السموم، وتنبعث من أوراقها رائحة عطرة.
مربى الأترج
تحتل مربى الأترج مكانة جيدة بين أنواع المربى الأخرى، باعتبارها وجبة فاخرة وغنية بالفيتامينات، عرفتها سيدات بلدة القلعة في محافظة القطيف من زمن بعيد، ورغم ندرة صناعتها في وقت سابق في المحافظة، إلا أنها عادت لتنشط من جديد في أسواق القطيف والأحساء، ويتم عرضها وبيعها بين مجموعة عبوات ((برطمانات)) المربى بصناعة محلية خالصة.
ولم تجد سميرة مهدي أفضل من الأترج، ليكون أحد الأطباق التي شاركت بها من أجل توثيق الأكلات الشعبية القطيفية، ضمن برنامج الطهي الذي أطلقته وزارة الثقافة أخيرًا.
تقول مهدي ((في القطيف، يحتل الأترج مكانه في منصات العرض داخل مهرجانات الأسر المنتجة، بالخصوص المهرجانات الخاصة بفواكه الشتاء والحمضيات، كما تم استخدامه نوعًا من الرفاهية في الضيافة، ويُوزع كهدايا على الضيوف، في صورة عبوات صغيرة مزينة بشرائط ملونة)).
رواج وطلب
تؤكد مهدي أن مربى الأترج تجد رواجًا كبيرًا، ويطلبها كثيرون، وتقول ((يكون الأترج ذو طعم مر فيما لو كان دون أي إضافات، ولهذا تتم إضافة السكر أو العسل مع الزعفران إليه، ويفضل البعض مربى الأترج بالقطع، فيما يفضلها آخرون مربى ناعمة، وتباع في فصل الشتاء بكميات كبيرة، كونها مصنوعة من فاكهة موسمية)).
وعن أسعار الأترج، قالت ((يختلف السعر حسب حجم العلبة، فالكبيرة منها تصل إلى 15 ريالًا، والصغيرة تباع بـ7 ريالات فقط)).
زراعة خاصة
من جانبه، يرى المزارع حسن الجمعان، أن الأترج يحتاج إلى عناية خاصة، وقال ((تحتاج زراعة الأترج إلى عناية دائمة من المزارع، سواء في مرحلة التقليم، أو من خلال الاهتمام بالأسمدة، إضافةً إلى التنبه المستمر لمعالجة النبتة من أي آفات زراعية)).
وأيد الجمعان ما قالته مهدي بشأن شهرة فاكهة الأترج في القطيف، وأضاف ((له شعبية كبيرة بين أوساط الأسر في القطيف، حيث اعتادت تخزينه بطريقة مشابهة لطريقة تخزين الليمون القطيفي، حيث يتم عصر كميات منه ثم تخزينها)).
زهر في الشتاء
أشار الجمعان إلى أن ((ثمرة الأترج تزهر في ديسمبر ويناير (من أشهر الشتاء) من كل عام)).
وقال ((الليمون لديه عدة مواسم، الأول يكون الليمون القطيفي، ثم الترنج الكبير))، لافتا إلى أن ((تهجين الليمون اللبناني مع الترنج تنتج عنه حبة أكبر وثمر أكثر)).
وأوضح ((يستعمل الأترج في المربى، ويختلف عن الليمون العادي، لأنه أقل حموضة، حيث يتم استخلاص اللب الموجود داخل الترنج فقط في صناعة المربى)).
وختم ((المبيعات للأترج بشكل عام متداولة في الأسواق المفتوحة، وبأسعار جيدة، وهناك شركات تصدّره إلى البحرين والكويت وبقية دول الخليج)).
الأترج
ـ فاكهة شتوية تشبه الليمون
ـ تندرج ضمن مجموعة الحمضيات
ـ يقال إنها كانت فاكهة رئيسة على موائد الملوك
ـ يستفاد من لبها في صنع المربى
ـ يستفاد من قشرها وبذورها وثمرتها كأدوية تقليدية
ـ تلقى رواجا كبيرا في أسواق القطيف
ـ تفتح الشهية وتساعد على الهضم وطرد الفيروسات

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