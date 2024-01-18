شاشة إل جي سيغنتشر أوليد تي 4K تستهلّ مرحلة جديدة من مسيرة الشركة في الابتكار التلفزيوني

MENAFN - Al Watan) كشفت شركة إل جي إلكترونيس ال ستار عن أول تلفزيون بشاشة "أوليد" الشفافة واللاسلكية في العالم، وذلك في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2024.ويعتبر تلفزيون "أوليد تي" OLED T من "إل جي سيغنتشر" LG SIGNATURE ابتكاراً تقنياً حقيقياً، إذ يجمع بين شاشة "أوليد"الشفافة بدقة 4K وتقنيات "إل جي" لنقل الفيديو والصوت لاسلكياً، ويحوّل تجربة الشاشة بطرق لم تكن ممكنة من قبل.ويتيح التلفزيون الجديد عالماً من الإمكانات التي تكاد تكون لامحدودة، ما يمنح المستخدمين حريّة غير مسبوقة لتنظيم مساحات عيشهم بدقة. ويكتمل المشهد بجودة الصورة وأداء "أوليد"الرائد في فئته والمدعوم بمعالج الذكاء الاصطناعي الجديد "ألفا 11". لقد غيرت شاشة "أوليد"الشفافة قواعد اللعبة فعلاً، وفازت بخمس جوائز للابتكار في المعرض، بما فيها "جائزة أفضل ابتكار".

وجهاز تلفزيون "أوليد تي" الجديد يحرّر المستخدمين من الشاشة السوداء التي تتنافس مع ديكور منازلهم. ومع الحفاظ على حجم شاشته قياس 77 بوصة، يتناغم الجهاز وشاشته الشفافة المبتكرة بسلاسة مع بيئته. فهو غير مرئي عملياً عند إيقاف تشغيله، إذ يندمج في المحيط ويحرر المستخدمين من المشكلة طويلة الأمد المتمثلة في ما يجب القيام به مع "الشاشة السوداء الكبيرة".

وتساعد شاشة التلفزيون الشفافة والأنيقة أيضاً على توسيعالمساحة الخاصة بالشخص، ما يوفر راحة أكبر وشعور بالانفتاح.

ويجلب الجهاز الفريد العديد من الإمكانيات الجديدة، بدءاً من مكان وضعه في الغرفة، وحتى أنواع تجارب المستخدم التي يمكن لشركة إل جي تقديمها الآن.

وتعمل شاشة "أوليد"الشفافة على إزالة القيود المعتادة التي تأتي مع أجهزة التلفزيون التقليدية. فلم يعد ضرورياً وضع التلفزيون على الحائط. بدلاً من ذلك، يمكن وضعه في منتصف الغرفة ليقسم المساحة أو إسناده على النافذة من دون حجب الرؤية الخارجية.

وصندوق Zero Connect المرفق والذي يستفيد من تقنية النقل اللاسلكي المتطورة من "إل جي" لإرسال صور وصوت بدقة 4K إلى تلفزيون "أوليد تي"، يتيح للمستخدمين وضع تلفزيونهم في أي مكان، بغض النظر عن مكان وجود المنافذ الكهربائية في الغرفة.

ومع عدم وجود كابلات بين الصندوق والتلفزيون، يمكن للمستخدمين الاستمتاع ببيئة مشاهدة نظيفة وخالية من الكابلات.

إضافة إلى ذلك، فإن التصميم المعياري للتلفزيون الجديد يسهل طرق التثبيت المتنوعة. فهو يأتي بخيارات مستقلة أو أمام الحائط أو مثبتة على الحائط. ويمكن للمستخدمين إضافة رفوف قائمة أو مثبتة على أحد جانبي الشاشة أو على الجانبين بما يناسب أذواقهم وتفضيلاتهم الخاصة.

وتتيح شاشة "أوليد" الشفافة للمستخدمين اكتشاف أشكال جديدة من الترفيه واستخدامها من خلال تجارب المشاهدة المزدوجة: الشفافة وغير الشفافة. ويصبح التلفزيون لوحة رقمية شفافة لعرض الأعمال الفنية أو مقاطع الفيديو أو الصور باستخدام ميزة Always-On-Display .

ويبدو المحتوى المعروض على الشاشة الشفافة وكأنه يطفو في الهواء، لكنه يندمج في الوقت نفسه مع المساحة المحيطة لخلق تأثير بصري جذاب. وهناك خيار آخر هو T-Bar الذي يوفر شريط معلومات مفيداً يعمل على طول الجزء السفلي من الشاشة.

ويعرض T-Bar تنبيهات الأخبار أو تحديثات الطقس أو عنوان الأغاني التي يتم تشغيلها بينما تقدم بقية الشاشة رؤية واضحة من دون عائق للمساحة الموجودة خلفها.

وللمشاهدة في صورة عرض "أوليد" المثالية، يمكن النقر على زر لرفع شاشة التباين. وبهذه الطريقة، يمكن للمستخدمين التبديل على الفور لتحقيق الاستفادة الكاملة من جودة الصورة المحسنة للجهاز من خلال معالج ألفا 11 الجديد والذي يتميز بأداء ذكاء اصطناعي أعلى بأربع مرات. وهذا يوفر تحسيناًبنسبة 70% في الأداء الرسومي وسرعة معالجة أسرع بنسبة 30% مقارنة بالجهاز السابق.

ويوفر جهاز "أوليد تي" أفضل تجارب الشاشة الشفافة والألوان النابضة بالحياة بنقرة زر واحدة فقط.

رئيس شركة إل جي للترفيه المنزلي، بارك هيونغ سي، صرّح بقوله:“يعد جهاز إل جي سيغنتشر "أوليد تي" إنجازاً رائعاً للابتكار الذي يديره المستخدم، حيث يقدّم تجارب جديدة تماماًمع الشاشة إضافة إلى جودة الصورة وأداء تقنية "أوليد"الحائزة على جوائز عدّة والتي تمنح العملاء حرية أكبر في تنظيم مساحات عيشهم، ما يعيد تعريف ما هو ممكن كلياً ويمهد الطريق لمستقبل مثير لصناعة التلفزيون."