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زين السعودية توقع مذكرة تفاهم مع شركةماكسيموس لتمكين الطاقات الوطنية الشابة

1/18/2024 2:24:41 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت "زين السعودية" عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة "ماكسيموس" الشركة الرائدة في تدريب وتطوير الموارد البشرية بهدف تنمية مهارات وقدرات الطاقات الوطنية الشابة، وذلك في إطار إستراتيجيتها لتمكين الشباب عبر تأهيلهم مهنيا وتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل، وذلك تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تنمية القدرات البشرية، أحدى برامج رؤية السعودية 2030لنساهم في رحلة التحول الرقمي على مستوى المملكة.

وتعليقاً على مذكرة التفاهم، قالت نائبة الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في "زين السعودية" الأستاذة لولوه بنت سعد النويصر :"نهدف من خلال هذه الشراكة الإستراتيجية إلى تمكين الطاقات الوطنية الشابة من خلال الاستثمار في مواهبهم وضمان المواءمة بين مخرجات تعليمهم واحتياجات سوق العمل، ودعم ثقافة الابتكار وتأهيلهم ليكونوا عنصر مساهم في بناء مستقبل طموح "وأضافت: " فخورون في زين السعودية بدورنا الرائد في تنمية الموارد البشرية وخدمة المجتمع، ولا سيما في تمكين قدرات الشباب السعودي في مسيرة التحول الرقمي التيتقودها المملكة نحو رؤية السعودية 2030، بما ينسجم معإستراتيجيتنا لتمكين الموارد البشرية وللاستدامة المؤسسيةالتي من بين أهم أهدافها دعم جيل الشباب".

الجدير بالذكر أنَّ "زين السعودية" فازت مؤخراً، وللمرة الثانية، بـ"جائزة العمل" للتوطين على مستوى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ضمن مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لرفع نِسَب التوطين في المنشآت، كإحدى الشركات الوطنية العملاقة، تقديراًلجهودها وإنجازاتها الرائدة في تمكين الابتكار والتطوير في القطاع بعقولٍ وأيادٍ وطنيةٍ شابة.

MENAFN18012024000089011017ID1107739808

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