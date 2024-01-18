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وزير التعليم يُشيد بإخلاص وتفاني السروري ويُعزِّي أبناءه

1/18/2024 2:24:41 PM
(MENAFN- Al Watan) أشاد وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، بالمهام والأعمال المميزة التي قام بها رئيس قسم الاختبارات بالإدارة العامة للتعليم في منطقة جازان سابقا عبدالحفيظ بن مهدي السروري - رحمه الله - خلال خدمته التي امتدت 43 عاما في مجال التعليم، وتميزت بالإخلاص والتفاني.
جاء ذلك في خطاب التعزية الذي بعث به الوزير لأبناءِ الفقيد، والذي عبَّرَ فيه عن عميق حُزنه وأساه لوفاة السروري، مُقدِما خالص تعازيه ومواساته لأُسرة الفقيد،
وسائلا الله تعالى المغفرة والرحمة للفقيد، وأن يُعلي درجته، وأن يُلهم أبناءه وأهله وذويه الصبر والسلوان.
وقال الوزير البنيان: ((يُعدُ الفقيد الأُستاذ عبدالحفيظ بن مهدي السروري أحد القادة والرموز التعليمية البارزة والمتميزة في منطقة جازان. طيلة مسيرته العملية، التي استمرت 43 عاما، خدم فيها التعليم بكل إخلاصٍ وتفانٍ)).
بينما قدَّمَ أبناء الفقيد الشكر والامتنان والعِرفان لوزير التعليم على تعزيته ومواساته لهم، ومشاركته أحزانهم وثنائه العاطر على مسيرة والدهم في لمسة وفاء غير مستغربة، بل هي امتدادٌ للنهج النبيل والمنبع الأصيل الذي يَسِير عليه ولاة الأمر في هذه البلاد وكل القيادات من الشكر والتقدير لمن تفانوا في خدمة هذا الوطن ورُقْيه وتنميته، وبناء أجياله بكل جدٍّ وإخلاص.
وقد عُرِفَ عن الفقيد -رحمه الله- بذل الجهود المتواصلة في خدمة الطلاب وتذليل الصعاب أمامهم، وامتلاكه رجَاحةَ العقلِ وحِكمةَ إدارة الأمور التي أكسبته تقديم الحلول لمشاكل الاختبارات.
ويُعدُ السروري تاريخا حافلا بالإنجازات في مسيرته العملية، حيث عاصرَ خمسةَ وزراء للتعليم، وثمانية من مديري التعليم بمنطقة جازان، رحم الله من مات منهم وأمد الأحياء بالصحة.
ومع تعاقب عدة وزراء عليه، نال رضاهم من خلال ما يصلهم عن أدائه الوظيفي المتميز وتفانيه في العمل وإلمامه التام بأنظمة ولوائح الاختبارات (الامتحانات سابقا).

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