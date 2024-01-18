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النائب العام يلتقي عددا من المحامين والمراجعين خلال تفقده نيابات جازان

1/18/2024 2:24:41 PM
(MENAFN- Al Watan) تفقد النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب النيابة العامة بمنطقة جازان ونيابات محافظات صامطة وأحد المسارحة وأبوعريش اليوم الخميس الموافق 18 يناير 2024.
والتقى المعجب بأعضاء ومنسوبي النيابة العامة ونوه بالدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة للجهات القضائية وتمكينها من ممارسة أعمالها بكل استقلال والعمل على تطويرها بشكل مستمر وتطوير البيئة التشريعية في المملكة لتحقيق العدالة النظامية وفق أفضل الممارسات بهذا الشأن، وأشار إلى ضرورة العمل التكاملي بين النيابة العامة وكافة الجهات ذات الاختصاص لتعزيز العمل القضائي النيابي وتحقيق العدالة الجزائية الناجزة مؤكداً على ضرورة إنهاء القضايا وفق النظام بشكل عاجل خاصة قضايا الموقوفين والتحقق من تمتعهم بالضمانات المقررة لهم ورعاية حقوقهم المكفولة نظاماً.
كما قابل عدداً من المحامين والمراجعين والمراجعات واستمع إلى ملاحظاتهم وطلباتهم الجزائية ووجه باتخاذ اللازم بشأنها وفق النظام.
تعدُّ هذه الجولة امتداداً لجولات معاليه التفقدية لنيابات المناطق والمحافظات في المملكة للوقوف على العمل القضائي النيابي ولقاء المستفيدين ومعالجة طلباتهم إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة - حفظهم الله - في هذا الشأن.

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