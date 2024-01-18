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تعيين 3 أعضاء سعوديين ضمن لجان اتحاد كأس الخليج لكرة القدم حتى 2027

1/18/2024 2:24:41 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتمد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم تشكيل اللجان للدورة 2023-2027 والتي شملت تعيين عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم خالد بن مقرن رئيسًا للجنة المسابقات.
كما تقرر تعيين عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي خالد الثبيتي عضوًا في اللجنة القانونية باتحاد كأس الخليج العربي، وتعيين نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي عبدالرحمن العمري عضوًا بلجنة الحكام في اتحاد كأس الخليج العربي.

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