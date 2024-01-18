تعيين 3 أعضاء سعوديين ضمن لجان اتحاد كأس الخليج لكرة القدم حتى 2027

(MENAFN
- Al Watan) اعتمد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم تشكيل اللجان للدورة 2023-2027 والتي شملت تعيين عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم خالد بن مقرن رئيسًا للجنة المسابقات.
كما تقرر تعيين عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي خالد الثبيتي عضوًا في اللجنة القانونية باتحاد كأس الخليج العربي، وتعيين نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي عبدالرحمن العمري عضوًا بلجنة الحكام في اتحاد كأس الخليج العربي.
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