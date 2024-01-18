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وكيل وزارة التعليم: تقليص إدارات التعليم إلى 16 ومنح مديري التعليم 94 صلاحية

1/18/2024 2:24:41 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور حسن بن محسن خرمي، أن وزارة التعليم انتهجت نهجا متميزا تجاه تقليص الإدارات التعليمية من 47 إدارة إلى 16 إدارة فقط بهدف تقليص المستويات الإدارية ما بين الوزارة والمدرسة لتصبح الوزارة أقرب للمدرسة وتقدم خدماتها بشكل متساو وعادل، وتوصل رسائلها التربوية واستراتيجيتها بشكل سريع وبدون تشتيت للجهود داخل المناطق الإدارية.
وأكد خرمي في تصريحات تلفزيونية ، أن وزارة التعليم وحدت الجهود باستراتيحية عمل موحدة بما يساهم في حشد الموارد وتوظيف الإمكانيات حيث تم تقليص مكاتب التعليم من 249 إلى 138 مكتبا بما يضمن الاستفادة الكبرى ويوجه الموارد لخدمة المدارس واحتياجاتها ، لافتا إلى أن عملية التحول إلى 16 إدارة تعليمية خطوة مدروسة واكبت التحول التقني بحيث يستطيع المستفيد من الحصول على الخدمة عن بعد ومن أي مكان.
و شدد خرمي على أن أكثر من 94 صلاحية منحت لمديري التعليم معظمها تتفيذي ما جعل الوزارة تتفرغ لرسم السياسات والتشريعات لجعل المملكة ضمن أفضل عشرين نظاما تعليميا في العالم، مشيدا بدعم القيادة، ومتابعة وزير التعليم الدكتور يوسف البنيان لما تحقق من إنجازات من بينها نقل أعمال الصيانة والإنشاءات لشركة تطوير القابضة بما يسهم في رفع جودة العمليات التعليمية، ومستوى البيئة المدرسية، ويجعل المدارس تتفرغ لمراجعة خططها والتركيز على تحقيق مستهدفاتها.

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