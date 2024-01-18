تداول 33 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 14 سفينة بينما غادرته 10 سفن، ووصل إجمالي السفن التي تم التداول عليها 33 سفينة حاويات وبضائع عامة.
وذكرت هيئة الميناء – في بيان اليوم الخميس – أنه تم مغادرة ثلاثة قطارات بحمولة إجمالية 3827 طن قمح متجهة إلى صوامع كفر الشيخ وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5687 شاحنة.
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وأوضحت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 122 ألفا و789 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 196 ألفا و652 طنا.
وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 23 ألفا 410 أطنان، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28 ألفا و671 طنا.
المصدر:
MENAFN18012024000202011048ID1107739803
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