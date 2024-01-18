تداول 33 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 14 سفينة بينما غادرته 10 سفن، ووصل إجمالي السفن التي تم التداول عليها 33 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكرت هيئة الميناء – في بيان اليوم الخميس – أنه تم مغادرة ثلاثة قطارات بحمولة إجمالية 3827 طن قمح متجهة إلى صوامع كفر الشيخ وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5687 شاحنة.

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وأوضحت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 122 ألفا و789 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 196 ألفا و652 طنا.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 23 ألفا 410 أطنان، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28 ألفا و671 طنا.

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