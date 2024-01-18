الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 25 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
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