الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعات“المالية”: زيادة المصروفات 56% بالنصف الأول لتخفيف الأعباء عن المواطنين البنك الدولي يدعم المشروع القومي للصوامع بـ110 مليون دولار 1 فبراير.. إلزام ممولي المرحلتين الفرعيتين الـ3 و4 بإصدار إيصالات إلكترونية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 25 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.