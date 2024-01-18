غرفة القاهرة وسفارة تركيا تبحثان زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك

MENAFN - Al-Borsa News) بحث أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، مع“هاكان اتاي” الملحق التجاري التركي سبل زيادة العلاقات الاقتصادية المصرية التركية خلال المرحلة القادمة ، في حضور شريف يحيى نائب رئيس الغرفة.

جاء ذلك خلال زيارة الملحق التجاري التركي ونائبه“اتيلا ينيجون” لغرفة القاهرة اليوم الخميس.

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وأكّد العشري أهمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين في ظل العلاقات الوطيدة بين مجتمع الأعمال في مصر وتركيا في القطاعات المختلفة.

وأشار الي الدعم الذي توليه القيادة السياسية المصرية لمجتمع الأعمال والمستثمرين الأجانب لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات المختلفة إلى السوق المصري في ظل الحوافز الحكومية في مختلف الاتجاهات ، خاصة أن مصر تعتبر بوابة مهمة لدخول السوق الإفريقي.

ودعا رئيس غرفة القاهرة الجانب التركي لزيارة المصانع المصرية في القطاعات المختلفة وزيادة اللقاءات بين مجتمع الأعمال في مصر وتركيا ، وهو ما سيؤدي إلى شراكات تجارية واستثمارية جديدة تفيد اقتصادي البلدين

وأضاف نحن جاهزون لتشكيل فريق عمل مشترك” مصري تركي” مهمته تسهيل الحصول على المعلومات والبيانات المشتركة بالنسبة للفرص الاستثمارية والتجارية في السوقين المصري والتركي ، والهدف في النهاية هو دفع العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى الأمام، مستندين على العلاقات التاريخية بين مصر وتركيا.

من جانبه أكّد الملحق التجاري التركي هاكان اتاي على أهمية مصر على صعيد الموقع الجغرافي وتميزها في قطاعات كثيرة ، منها مجال حديد التسليح والجلود وغيرها من القطاعات الأخرى، وأن هناك شركات تركية تدرس دخول السوق المصري ، منها على سبيل المثال الشركات العاملة في مجال الآلات وغيرها من القطاعات الأخرى.

وأشار الملحق التجاري التركي إلى زيارة وزير التجارة التركي لمصر عام ،2023 وأيضًا عدد من رجال الأعمال الأتراك في نفس العام، وهو ما يدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين ، ونسعى إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين بلدينا خلال الفترة القادمة ، وسيكون هناك تنشيط لزيادة العلاقات بين مجتمعي الأعمال في مصر وتركيا عن طريق التنسيق بين السفارة والغرفة التجارية للقاهرة من خلال توفير كافة البيانات اللازمة ، وتنظيم لقاءات ثنائية تجمع بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

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