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تباين الأسهم الأمريكية مع استمرار تقييم نتائج أعمال الشركات

1/18/2024 2:24:31 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة مؤشر سوق الأسهم السعودي“تاسي” ينمو بـ14.21% خلال العام 2023 الصحة العالمية تحذر من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي المركزي الأوروبي يتوقع تحقيق مستهدف التضخم خلال النصف الثاني من 2025

تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الخميس، حيث يحاول المستثمرون تعويض خسائر جلسة الأمس، مع استمرار تقييم نتائج أعمال الشركات والبيانات الاقتصادية.

وفي بداية الجلسة، انخفض مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.20% أو نحو 81 نقطة إلى 37185 نقطة، متجهًا نحو تسجيل خسائر للجلسة الرابعة على التوالي.

فيما ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.35% إلى 4756 نقطة، وزادت قيمة مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 1% إلى 15004 نقاط.

وارتفع سعر الصندوق المتداول لأسهم التكنولوجيا” Technology Select Sector SPDR” (XLK) بنسبة 1.60% إلى 194.82 دولار، بعدما لامس 194.91 دولار وهو أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا.

كما صعد سهم“آبل” بنسبة 2.25% إلى 186.78 دولار، عقب توقعات إيجابية من محللي“بنك أوف أمريكا” بشأن أداء السهم في المستقبل.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 13 يناير، بمقدار 16 ألف طلب إلى 187 ألفًا، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2022، ويقارن بتوقعات بلغت 208 آلاف طلب.

المصدر:

MENAFN18012024000202011048ID1107739800

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