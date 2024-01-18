تباين الأسهم الأمريكية مع استمرار تقييم نتائج أعمال الشركات

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تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الخميس، حيث يحاول المستثمرون تعويض خسائر جلسة الأمس، مع استمرار تقييم نتائج أعمال الشركات والبيانات الاقتصادية.
وفي بداية الجلسة، انخفض مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.20% أو نحو 81 نقطة إلى 37185 نقطة، متجهًا نحو تسجيل خسائر للجلسة الرابعة على التوالي.
فيما ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.35% إلى 4756 نقطة، وزادت قيمة مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 1% إلى 15004 نقاط.
وارتفع سعر الصندوق المتداول لأسهم التكنولوجيا” Technology Select Sector SPDR” (XLK) بنسبة 1.60% إلى 194.82 دولار، بعدما لامس 194.91 دولار وهو أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا.
كما صعد سهم“آبل” بنسبة 2.25% إلى 186.78 دولار، عقب توقعات إيجابية من محللي“بنك أوف أمريكا” بشأن أداء السهم في المستقبل.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 13 يناير، بمقدار 16 ألف طلب إلى 187 ألفًا، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2022، ويقارن بتوقعات بلغت 208 آلاف طلب.
المصدر:
MENAFN18012024000202011048ID1107739800
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