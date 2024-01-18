أسهم منتجي الرقائق في أمريكا ترتفع لأعلى مستوياتها منذ بداية العام

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتمؤشر سوق الأسهم السعودي“تاسي” ينمو بـ14.21% خلال العام 2023 الصحة العالمية تحذر من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي المركزي الأوروبي يتوقع تحقيق مستهدف التضخم خلال النصف الثاني من 2025

ارتفع مؤشر أشباه الموصلات في بورصة فيلادلفيا للأوراق المالية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، ليلامس أعلى مستوياته منذ بداية هذا العام، مع التفاؤل بنتائج أعمال شركة“تي إس إم سي” الفصلية، وتوقعات النمو القوية.

وزادت قيمة مؤشر“فلكس سيميكوندكتور” (ناسداك: SOX) بنسبة 3.2% ليلامس أعلى مستوى خلال الجلسات منذ 29 ديسمبر عند 4199 نقطة، قبل أن يقلص مكاسبه عند 2.9%.

وتوقعت الشركة المعروفة اختصارًا بـ”تي إس إم سي” (نيويورك: TSM)، نموًا يصل إلى 25% في إيرادات عام 2024 بفضل الطلب المتزايد على الرقائق المتطورة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع تعافي سوق الرقائق العالمية من أدنى مستوياته، بحسب“فاينانشال تايمز”.

يأتي هذا بعد إعلان صانعة الرقائق التايوانية، ارتفاع الإيرادات من تطبيقات الحوسبة عالية الأداء – والتي تشمل الذكاء الاصطناعي التوليدي – بنسبة 17% على أساس ربع سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، فيما قفزت إيرادات رقائق الجوالات الذكية بنسبة 27%.

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