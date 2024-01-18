أسهم منتجي الرقائق في أمريكا ترتفع لأعلى مستوياتها منذ بداية العام

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ارتفع مؤشر أشباه الموصلات في بورصة فيلادلفيا للأوراق المالية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، ليلامس أعلى مستوياته منذ بداية هذا العام، مع التفاؤل بنتائج أعمال شركة“تي إس إم سي” الفصلية، وتوقعات النمو القوية.
وزادت قيمة مؤشر“فلكس سيميكوندكتور” (ناسداك: SOX) بنسبة 3.2% ليلامس أعلى مستوى خلال الجلسات منذ 29 ديسمبر عند 4199 نقطة، قبل أن يقلص مكاسبه عند 2.9%.
وتوقعت الشركة المعروفة اختصارًا بـ”تي إس إم سي” (نيويورك: TSM)، نموًا يصل إلى 25% في إيرادات عام 2024 بفضل الطلب المتزايد على الرقائق المتطورة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع تعافي سوق الرقائق العالمية من أدنى مستوياته، بحسب“فاينانشال تايمز”.
يأتي هذا بعد إعلان صانعة الرقائق التايوانية، ارتفاع الإيرادات من تطبيقات الحوسبة عالية الأداء – والتي تشمل الذكاء الاصطناعي التوليدي – بنسبة 17% على أساس ربع سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، فيما قفزت إيرادات رقائق الجوالات الذكية بنسبة 27%.
المصدر:
MENAFN18012024000202011048ID1107739799
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