بنك أوف أمريكا يتوقع ارتفاع سهم آبل بنحو 23%

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توقع محللو“بنك أوف أمريكا”، أن يقدم سهم آبل أداءً قويًا ورفعوا توصيتهم له إلى“شراء” من“محايد”، معربين عن تفاؤلهم بشأن مبيعات أجهزة“أيفون” على المدى الطويل.
وقالوا في مذكرة الخميس:“كان هناك بعض الأخبار الصاخبة في وقت مبكر من هذا العام، حيث ارتفع إنتاج“أيفون” في الربع السابق، مع تكهنات بانخفاضه في الربع الجاري، ومع ذلك، يجب تجنب هذا الضجيج”.
وتعرض سهم“آبل” لضغوط قوية بداية هذا العام بسبب توقعات متشائمة قصيرة المدى بشأن مبيعات“أيفون”، لكن من وجهة نظر محللي“بنك أوف أمريكا”، يمكن لـ”آبل” الاستفادة من تغيرات أسعار الصرف، وأن يقابل ضعف أعمالها في الصين قوة في أماكن أخرى.
وبالإضافة إلى ذلك، توقع المحللون“دورة ترقية أقوى لمستخدمي أيفون ستستمر عدة سنوات”، قائلين إن المستخدمين سيحتاجون إلى أجهزة جديدة لتحقيق الاستفادة الكاملة من ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
كما توقعوا أن تحفز ميزات الذكاء الاصطناعي المستثمرين على زيادة حيازاتهم، ورفعوا السعر المستهدف إلى 225 دولارًا من 208 دولارات في السابق، ومقارنة بسعر إغلاق الأربعاء عند 182.68 دولار، بزيادة 23% تقريبًا.
المصدر:
MENAFN18012024000202011048ID1107739797
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