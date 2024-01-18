بنك أوف أمريكا يتوقع ارتفاع سهم آبل بنحو 23%

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتمؤشر سوق الأسهم السعودي“تاسي” ينمو بـ14.21% خلال العام 2023 الصحة العالمية تحذر من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي المركزي الأوروبي يتوقع تحقيق مستهدف التضخم خلال النصف الثاني من 2025

توقع محللو“بنك أوف أمريكا”، أن يقدم سهم آبل أداءً قويًا ورفعوا توصيتهم له إلى“شراء” من“محايد”، معربين عن تفاؤلهم بشأن مبيعات أجهزة“أيفون” على المدى الطويل.

وقالوا في مذكرة الخميس:“كان هناك بعض الأخبار الصاخبة في وقت مبكر من هذا العام، حيث ارتفع إنتاج“أيفون” في الربع السابق، مع تكهنات بانخفاضه في الربع الجاري، ومع ذلك، يجب تجنب هذا الضجيج”.

وتعرض سهم“آبل” لضغوط قوية بداية هذا العام بسبب توقعات متشائمة قصيرة المدى بشأن مبيعات“أيفون”، لكن من وجهة نظر محللي“بنك أوف أمريكا”، يمكن لـ”آبل” الاستفادة من تغيرات أسعار الصرف، وأن يقابل ضعف أعمالها في الصين قوة في أماكن أخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، توقع المحللون“دورة ترقية أقوى لمستخدمي أيفون ستستمر عدة سنوات”، قائلين إن المستخدمين سيحتاجون إلى أجهزة جديدة لتحقيق الاستفادة الكاملة من ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

كما توقعوا أن تحفز ميزات الذكاء الاصطناعي المستثمرين على زيادة حيازاتهم، ورفعوا السعر المستهدف إلى 225 دولارًا من 208 دولارات في السابق، ومقارنة بسعر إغلاق الأربعاء عند 182.68 دولار، بزيادة 23% تقريبًا.

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