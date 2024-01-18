%31 زيادة في الأرباح الصافية لمصرف الشارقة الإسلامي 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن مصرف الشارقة الإسلامي، تحقيقه خلال 2023 أرباحاً صافية بلغت 841.5 مليون درهم بزيادة قدرها 31% مقارنة بـ650.9 مليون درهم في عام 2022 كما شهدت الأرباح التشغيلية ارتفاعاً بنسبة 23% لتصل إلى مبلغ 2.0 مليار درهم مقارنة بـ1.6 مليار درهم عن العام السابق.
وأوضح المصرف في بيان اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية“وام”، أن صافي الدخل الناتج من منتجات التمويل والاستثمار شهد ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 20% ليصل إلى 1.5 مليار درهم وبزيادة قدرها 239.6 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2022 حيث بلغت 1.2 مليار درهم، وارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 23% ليصل إلى 275.5 مليون درهم للعام المالي 2023 مقارنة بـ 224.2 مليون درهم عن في نفس الفترة من عام 2022.
موضوعات متعلقة
“قناة السويس للتكنولوجيا” تربح 545.2 مليون جنيه في الربع الأول المنتدى الاقتصادي: نمو الاقتصاد العالمي قد يتباطأ هذا العام مع تنامي الخلافات الجيوسياسية كيانات صينية تتمكن من شراء رقائق إنفيديا رغم الحظر الأمريكي
وأشار إلى النجاح في تنويع محفظته التمويلية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث وصل إجمالي الاستثمارات في التمويل الإسلامي إلى 33.0 مليار درهم بزيادة نسبتها 8% مقارنة بنهاية العام السابق والتي بلغت 30.7 مليار درهم، وفي الوقت نفسه نجح المصرف في اجتذاب حجماً كبيراً من ودائع العملاء حيث شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 14.4% بلغت 5.7 مليار درهم وأدى هذا الارتفاع إلى وصول إجمالي الودائع إلى 45.2 مليار درهم مقارنة بإجمالي بلغ 39.5 مليار درهم في 31 ديسمبر 2022.
ويتمتع مصرف الشارقة الإسلامي بقاعدة رأسمالية قوية حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين إلى 8.1 مليار درهم حتى 31 ديسمبر 2023 وهو ما يشكل 12% من إجمالي موجودات المصرف وهذا يترجم إلى نسبة كفاية رأس مال مميزه بلغت 18.87% وفقاً لمعايير بازل 3، وبهذا ارتفع معدل العائد على متوسط إجمالي الموجودات ومعدل العائد على متوسط إجمالي حقوق الملكية ليصل إلى 1.36% و 10.81% على التوالي مقارنه بـ 1.14% و 8.49% بنهاية العام السابق.
وعلى صعيد المصاريف العمومية والإدارية فقد شهدت ارتفاعاً نسبته 12% لتبلغ 684.1 مليون درهم عن العام 2023 مقارنة بـ 610.8 مليون درهم في العام السابق علما بأن مصرف الشارقة الإسلامي استطاع تحسين وتعزيز نسب المصروفات إلى الدخل“نسبة كفاءة” من نسبة 38% في العام السابق إلى نسبة 35% هذا العام مما يبرهن على سياسة المصرف الفعالة في إدارة المصاريف والموارد.
المصدر:
MENAFN18012024000202011048ID1107739796
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.