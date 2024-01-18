%31 زيادة في الأرباح الصافية لمصرف الشارقة الإسلامي 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن مصرف الشارقة الإسلامي، تحقيقه خلال 2023 أرباحاً صافية بلغت 841.5 مليون درهم بزيادة قدرها 31% مقارنة بـ650.9 مليون درهم في عام 2022 كما شهدت الأرباح التشغيلية ارتفاعاً بنسبة 23% لتصل إلى مبلغ 2.0 مليار درهم مقارنة بـ1.6 مليار درهم عن العام السابق.

وأوضح المصرف في بيان اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية“وام”، أن صافي الدخل الناتج من منتجات التمويل والاستثمار شهد ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 20% ليصل إلى 1.5 مليار درهم وبزيادة قدرها 239.6 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2022 حيث بلغت 1.2 مليار درهم، وارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 23% ليصل إلى 275.5 مليون درهم للعام المالي 2023 مقارنة بـ 224.2 مليون درهم عن في نفس الفترة من عام 2022.

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وأشار إلى النجاح في تنويع محفظته التمويلية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث وصل إجمالي الاستثمارات في التمويل الإسلامي إلى 33.0 مليار درهم بزيادة نسبتها 8% مقارنة بنهاية العام السابق والتي بلغت 30.7 مليار درهم، وفي الوقت نفسه نجح المصرف في اجتذاب حجماً كبيراً من ودائع العملاء حيث شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 14.4% بلغت 5.7 مليار درهم وأدى هذا الارتفاع إلى وصول إجمالي الودائع إلى 45.2 مليار درهم مقارنة بإجمالي بلغ 39.5 مليار درهم في 31 ديسمبر 2022.

ويتمتع مصرف الشارقة الإسلامي بقاعدة رأسمالية قوية حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين إلى 8.1 مليار درهم حتى 31 ديسمبر 2023 وهو ما يشكل 12% من إجمالي موجودات المصرف وهذا يترجم إلى نسبة كفاية رأس مال مميزه بلغت 18.87% وفقاً لمعايير بازل 3، وبهذا ارتفع معدل العائد على متوسط إجمالي الموجودات ومعدل العائد على متوسط إجمالي حقوق الملكية ليصل إلى 1.36% و 10.81% على التوالي مقارنه بـ 1.14% و 8.49% بنهاية العام السابق.

وعلى صعيد المصاريف العمومية والإدارية فقد شهدت ارتفاعاً نسبته 12% لتبلغ 684.1 مليون درهم عن العام 2023 مقارنة بـ 610.8 مليون درهم في العام السابق علما بأن مصرف الشارقة الإسلامي استطاع تحسين وتعزيز نسب المصروفات إلى الدخل“نسبة كفاءة” من نسبة 38% في العام السابق إلى نسبة 35% هذا العام مما يبرهن على سياسة المصرف الفعالة في إدارة المصاريف والموارد.

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