135 مليار جنيه حصيلة بنك مصر من شهادات ذات العائد 23.5% و27%

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت حصيلة بنك مصر من بيع الشهادات ذات العائد 23.5% شهرياً، و27% سنوياً، إلى 135 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الثانى من طرحها، بحسب تصريحات محمد الأتربى، رئيس البنك لـ”البورصة”.

وبذلك تبلغ حصيلة الشهادات خلال الأسبوع الثانى فقط نحو 65 مليار جنيه، بينما سجلت نحو 70 مليار جنيه خلال الأسبوع الأول من طرحها.

موضوعاتإيطاليا تعتزم بيع حصة في شركة إيني البنك الأهلي يجمع 245 مليار جنيه من الشهادات ذات العائد 23.5% و27% مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية تتراجع بأقل من التوقعات

وطرح البنك الأهلى وبنك مصر شهادات أجل عام بفائدة تصل إلى 27% عند صرف العائد بدورية سنوية، وتصل إلى 23.5% عند صرفه شهريًا.

جاء ذلك بالتزامن مع استحقاق شهادات الـ25% بداية من 4 يناير الحالى، والتى اقتربت حصيلتها من 500 مليار جنيه.

وبدأ شراء الشهادات الجديدة اعتبارًا من يوم الجمعة 5 يناير من مختلف القنوات الإلكترونية لبنكى الأهلى ومصر، وبدأ شراؤها من فروع البنكين يوم الاثنين 8 يناير 2024.

وتبدأ الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين والقصر من المصريين.

ويتيح البنك الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالى لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة. المصدر: