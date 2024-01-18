135 مليار جنيه حصيلة بنك مصر من شهادات ذات العائد 23.5% و27%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت حصيلة بنك مصر من بيع الشهادات ذات العائد 23.5% شهرياً، و27% سنوياً، إلى 135 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الثانى من طرحها، بحسب تصريحات محمد الأتربى، رئيس البنك لـ”البورصة”.
وبذلك تبلغ حصيلة الشهادات خلال الأسبوع الثانى فقط نحو 65 مليار جنيه، بينما سجلت نحو 70 مليار جنيه خلال الأسبوع الأول من طرحها.
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وطرح البنك الأهلى وبنك مصر شهادات أجل عام بفائدة تصل إلى 27% عند صرف العائد بدورية سنوية، وتصل إلى 23.5% عند صرفه شهريًا.
جاء ذلك بالتزامن مع استحقاق شهادات الـ25% بداية من 4 يناير الحالى، والتى اقتربت حصيلتها من 500 مليار جنيه.
وبدأ شراء الشهادات الجديدة اعتبارًا من يوم الجمعة 5 يناير من مختلف القنوات الإلكترونية لبنكى الأهلى ومصر، وبدأ شراؤها من فروع البنكين يوم الاثنين 8 يناير 2024.
وتبدأ الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين والقصر من المصريين.
ويتيح البنك الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالى لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة. المصدر:
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