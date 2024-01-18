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مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية تتراجع بأقل من التوقعات

1/18/2024 2:24:28 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) هبطت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 154 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من يناير، وهو أقل من التوقعات بانخفاضها 166 مليار قدم مكعبة.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 3.182 تريليون قدم مكعبة، ما يزيد بنسبة 12.4% أو نحو 350 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.

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كما تعتبر المخزونات الحالية أعلى بنسبة 11.2% أو نحو 320 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات (2019-2023)، والبالغ 2.862 تريليون قدم مكعبة.

المصدر:

MENAFN18012024000202011048ID1107739794

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