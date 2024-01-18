البنك الأهلي يجمع 245 مليار جنيه من الشهادات ذات العائد 23.5% و27%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت حصيلة البنك الأهلي من بيع الشهادات ذات العائد 23.5% شهرياً، و27% سنوياً نحو 245 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الثانى من طرحها، بحسب تصريحات حنان سمير، مسئول الاتصال المؤسسى فى البنك لـ”البورصة”.
وسجلت حصيلة الشهادات لدى البنك الأهلى نحو 110 مليارات جنيه خلال الأسبوع الثانى فقط من طرحها.
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وارتفع إجمالى حصيلة الشهادات الجديدة مرتفعة العائد فى بنكى الأهلى المصرى ومصر إلى 380 مليار جنيه خلال أسبوعين.
وطرح البنك الأهلى وبنك مصر شهادات أجل عام بفائدة تصل إلى 27% عند صرف العائد بدورية سنوية، وتصل إلى 23.5% عند صرفه شهريًا.
جاء ذلك بالتزامن مع استحقاق شهادات الـ25% بداية من 4 يناير الحالى، والتى اقتربت حصيلتها من 500 مليار جنيه.
وبدأ شراء الشهادات الجديدة اعتبارًا من يوم الجمعة 5 يناير من مختلف القنوات الإلكترونية لبنكى الأهلى ومصر، وبدأ شرائها من فروع البنكين يوم الاثنين 8 يناير 2024.
وتبدأ الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين والقصر من المصريين.
ويتيح البنك الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالى لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.
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