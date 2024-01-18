البنك الأهلي يجمع 245 مليار جنيه من الشهادات ذات العائد 23.5% و27%

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت حصيلة البنك الأهلي من بيع الشهادات ذات العائد 23.5% شهرياً، و27% سنوياً نحو 245 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الثانى من طرحها، بحسب تصريحات حنان سمير، مسئول الاتصال المؤسسى فى البنك لـ”البورصة”.

وسجلت حصيلة الشهادات لدى البنك الأهلى نحو 110 مليارات جنيه خلال الأسبوع الثانى فقط من طرحها.

موضوعاتإيطاليا تعتزم بيع حصة في شركة إيني مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية تتراجع بأقل من التوقعات 135 مليار جنيه حصيلة بنك مصر من شهادات ذات العائد 23.5% و27%

وارتفع إجمالى حصيلة الشهادات الجديدة مرتفعة العائد فى بنكى الأهلى المصرى ومصر إلى 380 مليار جنيه خلال أسبوعين.

وطرح البنك الأهلى وبنك مصر شهادات أجل عام بفائدة تصل إلى 27% عند صرف العائد بدورية سنوية، وتصل إلى 23.5% عند صرفه شهريًا.

جاء ذلك بالتزامن مع استحقاق شهادات الـ25% بداية من 4 يناير الحالى، والتى اقتربت حصيلتها من 500 مليار جنيه.

وبدأ شراء الشهادات الجديدة اعتبارًا من يوم الجمعة 5 يناير من مختلف القنوات الإلكترونية لبنكى الأهلى ومصر، وبدأ شرائها من فروع البنكين يوم الاثنين 8 يناير 2024.

وتبدأ الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين والقصر من المصريين.

ويتيح البنك الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالى لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.