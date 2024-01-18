إيطاليا تعتزم بيع حصة في شركة إيني

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالبنك الأهلي يجمع 245 مليار جنيه من الشهادات ذات العائد 23.5% و27% 135 مليار جنيه حصيلة بنك مصر من شهادات ذات العائد 23.5% و27% تباين الأسهم الأمريكية مع استمرار تقييم نتائج أعمال الشركات

تعتزم الحكومة الإيطالية بيع حصة تبلغ 4% من أسهم شركة النفط والغاز“إيني”، بعد أن تكمل الأخيرة برنامجها لإعادة الشراء، حيث تستهدف روما خفض ديونها باستخدام عائدات البيع.

وبحسب ما نقلته وكالة“بلومبرج” عن مصادر مطلعة الخميس، تخطط رئيسة الوزراء“جيورجيا ميلوني” للحصول على ملياري يورو (2.2 مليار دولار) من بيع هذه الحصة ضمن جهود الخصخصة التي تقودها.

وبشكل عام، فإن خطة الخصصة تهدف إلى بيع الحكومة الإيطالية ما قدره 20 مليار يورو (21.8 مليار دولار) من الأسهم المملوكة للدولة بحلول عام 2026.

وعقب التقارير، انخفض سهم“إيني” في تعاملات ميلانو بنسبة 0.80% إلى 14.54 يورو.

تمتلك وزارة الخزانة الإيطالية حاليًا حصة قدرها 4.7% في“إيني”، فيما يمتلك البنك الحكومي“كاسا ديبوست إي بريستيتي- Cassa Depositi e Prestiti” حصة نسبتها 27.7%.

وقال وزير الخزانة“جيانكارلو جيورجيتي” الأربعاء خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إنه ناقش مبيعات الأسهم مع الصناديق الأجنبية لكنه لم يحدد الشركات التي جرت المحادثات حولها.

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