إيطاليا تعتزم بيع حصة في شركة إيني

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تعتزم الحكومة الإيطالية بيع حصة تبلغ 4% من أسهم شركة النفط والغاز“إيني”، بعد أن تكمل الأخيرة برنامجها لإعادة الشراء، حيث تستهدف روما خفض ديونها باستخدام عائدات البيع.
وبحسب ما نقلته وكالة“بلومبرج” عن مصادر مطلعة الخميس، تخطط رئيسة الوزراء“جيورجيا ميلوني” للحصول على ملياري يورو (2.2 مليار دولار) من بيع هذه الحصة ضمن جهود الخصخصة التي تقودها.
وبشكل عام، فإن خطة الخصصة تهدف إلى بيع الحكومة الإيطالية ما قدره 20 مليار يورو (21.8 مليار دولار) من الأسهم المملوكة للدولة بحلول عام 2026.
وعقب التقارير، انخفض سهم“إيني” في تعاملات ميلانو بنسبة 0.80% إلى 14.54 يورو.
تمتلك وزارة الخزانة الإيطالية حاليًا حصة قدرها 4.7% في“إيني”، فيما يمتلك البنك الحكومي“كاسا ديبوست إي بريستيتي- Cassa Depositi e Prestiti” حصة نسبتها 27.7%.
وقال وزير الخزانة“جيانكارلو جيورجيتي” الأربعاء خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إنه ناقش مبيعات الأسهم مع الصناديق الأجنبية لكنه لم يحدد الشركات التي جرت المحادثات حولها.
المصدر:
MENAFN18012024000202011048ID1107739792
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