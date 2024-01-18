Friday, 19 January 2024 12:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إيطاليا تعتزم بيع حصة في شركة إيني

1/18/2024 2:24:28 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة البنك الأهلي يجمع 245 مليار جنيه من الشهادات ذات العائد 23.5% و27% 135 مليار جنيه حصيلة بنك مصر من شهادات ذات العائد 23.5% و27% تباين الأسهم الأمريكية مع استمرار تقييم نتائج أعمال الشركات

تعتزم الحكومة الإيطالية بيع حصة تبلغ 4% من أسهم شركة النفط والغاز“إيني”، بعد أن تكمل الأخيرة برنامجها لإعادة الشراء، حيث تستهدف روما خفض ديونها باستخدام عائدات البيع.

وبحسب ما نقلته وكالة“بلومبرج” عن مصادر مطلعة الخميس، تخطط رئيسة الوزراء“جيورجيا ميلوني” للحصول على ملياري يورو (2.2 مليار دولار) من بيع هذه الحصة ضمن جهود الخصخصة التي تقودها.

وبشكل عام، فإن خطة الخصصة تهدف إلى بيع الحكومة الإيطالية ما قدره 20 مليار يورو (21.8 مليار دولار) من الأسهم المملوكة للدولة بحلول عام 2026.

وعقب التقارير، انخفض سهم“إيني” في تعاملات ميلانو بنسبة 0.80% إلى 14.54 يورو.

تمتلك وزارة الخزانة الإيطالية حاليًا حصة قدرها 4.7% في“إيني”، فيما يمتلك البنك الحكومي“كاسا ديبوست إي بريستيتي- Cassa Depositi e Prestiti” حصة نسبتها 27.7%.

وقال وزير الخزانة“جيانكارلو جيورجيتي” الأربعاء خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إنه ناقش مبيعات الأسهم مع الصناديق الأجنبية لكنه لم يحدد الشركات التي جرت المحادثات حولها.

المصدر:

MENAFN18012024000202011048ID1107739792

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث