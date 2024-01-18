وزير الصحة يبحث مع الوكالة الدولية لبحوث السرطان سبل التعاون

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أهمية إقامة المزيد من الشراكات وتعزيز سبل التعاون مع الجهات المختلفة لتحقيق التقدم والابتكار في منظومتي التشخيص والعلاج في مجالات سرطان الثدي وأمراض النساء والامراض المناعية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير اليوم الخميس بالمؤتمر الدولي السادس عشر لسرطان الثدي، وأمراض النساء والأمراض المناعي، تحت شعار“الابتكار والتنوير”، وذلك بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.
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وأشار الوزير خلال كلمته إلى النجاحات الضخمة التي حققتها المبادرات الرئاسية لدعم صحة المواطنين، وعلى رأسها مبادرة دعم صحة المرأة، التي حققت نسب نجاح كبيرة في التشخيص وتقديم العلاج للسيدات.
وعقد وزير الصحة اجتماعاً على هامش المؤتمر مع الدكتورة اليزابيث ويدرباس، مدير الوكالة الدولية لبحوث السرطان“IARC”، التابعة لمنظمة الصحة العالمية.
وناقش الاجتماع سبل التعاون لتعزيز العمل بالمبادرات، من خلال تبادل الخبرات، التي من شأنها تطوير منظومة التشخيص والعلاج، فضلاً عن تطوير منظومة الأبحاث العلمية، ورفع كفاءة الفرق الطبية وصقل مهاراتهم، من خلال عقد تدريبات وورش عمل، بما يضمن تعزيز مواجهة الأورام السرطانية.
أشار إلى العمل على تعزيز التعاون والشراكات مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الآخرى فضلاً عن أهمية التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التقدم المرجو في مكافحة الأورام السرطانية، لافتاً إلى أن مصر أصبحت نموذجاً يحتذى به في مواجهة الأمراض السرطانية من خلال مبادرات الصحة العامة.
وأشار“عبد الغفار” إلى تأكيد الوزير على ميكنة وربط كافة المراكز المعنية بتقديم خدمات كشف وعلاج الأورام، وميكنة السجلات الالكترونية للمرضى، فضلاً عن جمع البيانات الخاصة بالمرضى بصفة دورية وفقاً للمعايير الدولية لجمع البيانات، بما يساهم في تحسين استراتيجيات التشخيص والعلاج.
وقال حازم عبد السميع مدير عام MSD مصر للأدوية، أن الشركة تقدم احدث العلاجات لسرطان الثدى والسرطانات النسائية الاخرى علي مستوي العالم.
أضاف فى تصريحات صحفية أن الشركة تسعى للمشاركة فى اكبر المؤتمرات الطبية فى مجال الاورام فى الشرق الاوسط بهدف عرض احدث التقنيات والابحاث الطبية الخاصة باورام الثدى والاورام النسائية لتمكين القطاع الطبى من تقديم افضل رعاية طبية ممكنة لمريض الاورام.
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