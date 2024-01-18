وزير الصحة يبحث مع الوكالة الدولية لبحوث السرطان سبل التعاون

MENAFN - Al-Borsa News) أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أهمية إقامة المزيد من الشراكات وتعزيز سبل التعاون مع الجهات المختلفة لتحقيق التقدم والابتكار في منظومتي التشخيص والعلاج في مجالات سرطان الثدي وأمراض النساء والامراض المناعية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير اليوم الخميس بالمؤتمر الدولي السادس عشر لسرطان الثدي، وأمراض النساء والأمراض المناعي، تحت شعار“الابتكار والتنوير”، وذلك بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

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وأشار الوزير خلال كلمته إلى النجاحات الضخمة التي حققتها المبادرات الرئاسية لدعم صحة المواطنين، وعلى رأسها مبادرة دعم صحة المرأة، التي حققت نسب نجاح كبيرة في التشخيص وتقديم العلاج للسيدات.

وعقد وزير الصحة اجتماعاً على هامش المؤتمر مع الدكتورة اليزابيث ويدرباس، مدير الوكالة الدولية لبحوث السرطان“IARC”، التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وناقش الاجتماع سبل التعاون لتعزيز العمل بالمبادرات، من خلال تبادل الخبرات، التي من شأنها تطوير منظومة التشخيص والعلاج، فضلاً عن تطوير منظومة الأبحاث العلمية، ورفع كفاءة الفرق الطبية وصقل مهاراتهم، من خلال عقد تدريبات وورش عمل، بما يضمن تعزيز مواجهة الأورام السرطانية.

أشار إلى العمل على تعزيز التعاون والشراكات مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الآخرى فضلاً عن أهمية التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التقدم المرجو في مكافحة الأورام السرطانية، لافتاً إلى أن مصر أصبحت نموذجاً يحتذى به في مواجهة الأمراض السرطانية من خلال مبادرات الصحة العامة.

وأشار“عبد الغفار” إلى تأكيد الوزير على ميكنة وربط كافة المراكز المعنية بتقديم خدمات كشف وعلاج الأورام، وميكنة السجلات الالكترونية للمرضى، فضلاً عن جمع البيانات الخاصة بالمرضى بصفة دورية وفقاً للمعايير الدولية لجمع البيانات، بما يساهم في تحسين استراتيجيات التشخيص والعلاج.

وقال حازم عبد السميع مدير عام MSD مصر للأدوية، أن الشركة تقدم احدث العلاجات لسرطان الثدى والسرطانات النسائية الاخرى علي مستوي العالم.

أضاف فى تصريحات صحفية أن الشركة تسعى للمشاركة فى اكبر المؤتمرات الطبية فى مجال الاورام فى الشرق الاوسط بهدف عرض احدث التقنيات والابحاث الطبية الخاصة باورام الثدى والاورام النسائية لتمكين القطاع الطبى من تقديم افضل رعاية طبية ممكنة لمريض الاورام.