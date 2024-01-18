ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق بعد صدور محضر اجتماع البنك المركزي

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الخميس، مع تقييم فحوى محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر، والذي جرى خلاله تثبيت أسعار الفائدة، وسط ثقة صناع السياسات في أن موقف السياسة النقدية لا يزال تقييديًا بما فيه الكفاية.
وفي نهاية التداولات، صعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.6% إلى 470.4 نقطة، لينهي سلسلة خسائر امتدت عبر 3 جلسات، وحدّ من المكاسب تراجع قطاعي المرافق والطاقة.
فيما ارتفع مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.85% عند 16567 نقطة، وزادت قيمة“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.15% عند 7459 نقطة، كما صعد“كاك” الفرنسي بنسبة 1.15% إلى 7401 نقطة.
وأظهر محضر اجتماع المركزي الأوروبي، رؤية الأعضاء أن مسار سعر الفائدة يتماشى مع الوصول إلى مستهدف البنك المركزي للتضخم عند 2% في النصف الثاني من عام 2025، وأكدوا انتقال السياسة النقدية للاقتصاد بقوة، ما يخفف الضغوط التضخمية على السلع والخدمات.
وعلى صعيد آخر، أوضحت رابطة مُصنعي السيارات الأوروبية، انخفاض مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.3% في ديسمبر على أساس سنوي، وهو أول انخفاض لها منذ 17 شهراً، مع تراجع المبيعات في السوق الألماني بنحو الربع في ظل تباطؤ الطلب.
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