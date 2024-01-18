ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق بعد صدور محضر اجتماع البنك المركزي

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتمؤشر سوق الأسهم السعودي“تاسي” ينمو بـ14.21% خلال العام 2023 الصحة العالمية تحذر من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي المركزي الأوروبي يتوقع تحقيق مستهدف التضخم خلال النصف الثاني من 2025

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الخميس، مع تقييم فحوى محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر، والذي جرى خلاله تثبيت أسعار الفائدة، وسط ثقة صناع السياسات في أن موقف السياسة النقدية لا يزال تقييديًا بما فيه الكفاية.

وفي نهاية التداولات، صعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.6% إلى 470.4 نقطة، لينهي سلسلة خسائر امتدت عبر 3 جلسات، وحدّ من المكاسب تراجع قطاعي المرافق والطاقة.

فيما ارتفع مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.85% عند 16567 نقطة، وزادت قيمة“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.15% عند 7459 نقطة، كما صعد“كاك” الفرنسي بنسبة 1.15% إلى 7401 نقطة.

وأظهر محضر اجتماع المركزي الأوروبي، رؤية الأعضاء أن مسار سعر الفائدة يتماشى مع الوصول إلى مستهدف البنك المركزي للتضخم عند 2% في النصف الثاني من عام 2025، وأكدوا انتقال السياسة النقدية للاقتصاد بقوة، ما يخفف الضغوط التضخمية على السلع والخدمات.

وعلى صعيد آخر، أوضحت رابطة مُصنعي السيارات الأوروبية، انخفاض مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.3% في ديسمبر على أساس سنوي، وهو أول انخفاض لها منذ 17 شهراً، مع تراجع المبيعات في السوق الألماني بنحو الربع في ظل تباطؤ الطلب.