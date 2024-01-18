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تراجع شحنات القمح التي تمر عبر قناة السويس بنسبة 40%

1/18/2024 2:24:27 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة مؤشر سوق الأسهم السعودي“تاسي” ينمو بـ14.21% خلال العام 2023 الصحة العالمية تحذر من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي المركزي الأوروبي يتوقع تحقيق مستهدف التضخم خلال النصف الثاني من 2025

قالت منظمة التجارة العالمية إن شحنات القمح التي تعبر قناة السويس انخفضت بشكل حاد خلال أول أسبوعين من هذا العام، بسبب الهجمات المستمرة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وذكرت المنظمة في منشور الخميس عبر منصة“إكس”، أن شحنات القمح تراجعت بنسبة 40% إلى نحو نصف مليون طن خلال النصف الأول من العام.

واستندت بيانات حركة شحن القمح إلى لوحة معلومات تم تطويرها بشكل مشترك من قبل مجلس الحبوب الدولي، ومنظمة التجارة العالمية.

بالأمس، حذرت رئيسة منظمة التجارة العالمية“نجوزي أوكونجو-إيويالا” من تداعيات الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر، مضيفة أن المخاطر الجيوسياسية تهدد توقعات النمو.

المصدر:

MENAFN18012024000202011048ID1107739789

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