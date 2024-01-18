تراجع شحنات القمح التي تمر عبر قناة السويس بنسبة 40%

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قالت منظمة التجارة العالمية إن شحنات القمح التي تعبر قناة السويس انخفضت بشكل حاد خلال أول أسبوعين من هذا العام، بسبب الهجمات المستمرة في البحر الأحمر وخليج عدن.
وذكرت المنظمة في منشور الخميس عبر منصة“إكس”، أن شحنات القمح تراجعت بنسبة 40% إلى نحو نصف مليون طن خلال النصف الأول من العام.
واستندت بيانات حركة شحن القمح إلى لوحة معلومات تم تطويرها بشكل مشترك من قبل مجلس الحبوب الدولي، ومنظمة التجارة العالمية.
بالأمس، حذرت رئيسة منظمة التجارة العالمية“نجوزي أوكونجو-إيويالا” من تداعيات الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر، مضيفة أن المخاطر الجيوسياسية تهدد توقعات النمو.
المصدر:
MENAFN18012024000202011048ID1107739789
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