دبي: 2.1 مليار درهم قيمة المبايعات العقارية اليوم

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتفائدة الرهن العقاري الأمريكية تسجل أدنى مستوى منذ مايو 2023 وزير الإسكان يوجه بتعظيم الاستفادة من الأراضي المضافة لمدينة الشروق “مدن للتطوير العقارى” تستهدف طرح 3 مشروعات جديدة خلال 2024

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، هذا اليوم، أكثر من 2.9 مليار درهم.

وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 554 مبايعة بقيمة 2.1 مليار درهم، منها 33 مبايعة للأراضي بقيمة 553.27 مليون درهم و521 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.55 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 120.5 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 66.15 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 59.21 مليون درهم في منطقة غدير الطير.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعة بقيمة 20.56 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 57.61 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 10.94 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 73.01 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 71.74 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 70.41 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 62 مبايعة بقيمة 55.86 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 91.16 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 228.37 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 743.1 مليون درهم منها 15 رهونات أراضي بقيمة 453.94 مليون درهم و138 رهونات فلل وشقق بقيمة 289.16 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 305.24 مليون درهم وأخرى في منطقة هور العنز شرق بقيمة 100 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 23 هبة بقيمة 124.9 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 36.03 مليون درهم وأخرى في منطقة جزيرة 2 بقيمة 29.34 مليون درهم.

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