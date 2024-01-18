المركزي الأوروبي يتوقع تحقيق مستهدف التضخم خلال النصف الثاني من 2025

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتمؤشر سوق الأسهم السعودي“تاسي” ينمو بـ14.21% خلال العام 2023 الصحة العالمية تحذر من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي تراجع شحنات القمح التي تمر عبر قناة السويس بنسبة 40%

أظهر محضر اجتماع المركزي الأوروبي الصادر الخميس، موافقة الأعضاء على تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع ديسمبر، مع الثقة في أن موقف السياسة النقدية لا يزال تقييديًا بما فيه الكفاية، مما أتاح لمجلس الإدارة الفرصة لتخصيص الوقت لتقييم توقعات التضخم.

وبحسب المحضر، تشير التوقعات إلى أن مسار سعر الفائدة يتماشى مع الوصول إلى مستهدف البنك المركزي للتضخم في النصف الثاني من عام 2025، وتم تسليط الضوء على أن التضخم من المرجح أن يرتفع في المدى القريب بسبب التأثير الأساسي التصاعدي لتكلفة الطاقة ولن ينخفض إلا ببطء خلال عام 2024.

وأوضح صناع السياسة أن التضخم المحلي ظل مرتفعًا وكان يتجه نحو الانخفاض بوتيرة بطيئة، مع ثبات نمو الأجور وتضخم الخدمات على وجه الخصوص، مما يعكس استمرار قوة سوق العمل، مؤكدين انتقال السياسة النقدية للاقتصاد بقوة، ما يخفف الضغوط التضخمية على السلع والخدمات.

وأعرب الأعضاء عن القلق من أن توقعات الأسواق بشأن مسار الفائدة، تعكس قدرًا كبيرًا من التفاؤل ولم تكن متسقة مع توقعات الخبراء، ما يهدد بتخفيف الأوضاع المالية بشكل مفرط، الأمر الذي يمكن أن يُخرج عملية مكافحة التضخم عن مسارها، ولذلك أكدوا على الحرص في التصريحات.

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