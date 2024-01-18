المركزي الأوروبي يتوقع تحقيق مستهدف التضخم خلال النصف الثاني من 2025

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
مؤشر سوق الأسهم السعودي“تاسي” ينمو بـ14.21% خلال العام 2023 الصحة العالمية تحذر من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي تراجع شحنات القمح التي تمر عبر قناة السويس بنسبة 40%
أظهر محضر اجتماع المركزي الأوروبي الصادر الخميس، موافقة الأعضاء على تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع ديسمبر، مع الثقة في أن موقف السياسة النقدية لا يزال تقييديًا بما فيه الكفاية، مما أتاح لمجلس الإدارة الفرصة لتخصيص الوقت لتقييم توقعات التضخم.
وبحسب المحضر، تشير التوقعات إلى أن مسار سعر الفائدة يتماشى مع الوصول إلى مستهدف البنك المركزي للتضخم في النصف الثاني من عام 2025، وتم تسليط الضوء على أن التضخم من المرجح أن يرتفع في المدى القريب بسبب التأثير الأساسي التصاعدي لتكلفة الطاقة ولن ينخفض إلا ببطء خلال عام 2024.
وأوضح صناع السياسة أن التضخم المحلي ظل مرتفعًا وكان يتجه نحو الانخفاض بوتيرة بطيئة، مع ثبات نمو الأجور وتضخم الخدمات على وجه الخصوص، مما يعكس استمرار قوة سوق العمل، مؤكدين انتقال السياسة النقدية للاقتصاد بقوة، ما يخفف الضغوط التضخمية على السلع والخدمات.
وأعرب الأعضاء عن القلق من أن توقعات الأسواق بشأن مسار الفائدة، تعكس قدرًا كبيرًا من التفاؤل ولم تكن متسقة مع توقعات الخبراء، ما يهدد بتخفيف الأوضاع المالية بشكل مفرط، الأمر الذي يمكن أن يُخرج عملية مكافحة التضخم عن مسارها، ولذلك أكدوا على الحرص في التصريحات.
المصدر:
MENAFN18012024000202011048ID1107739787
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.