الصحة العالمية تحذر من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي

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دعت منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام للمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، على الرغم من قدراته الثورية في تطوير الأدوية وتسريع عملية التشخيص.
وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان نقلته وكالة“فرانس برس” الخميس:“من المتوقع أن يكون لنماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة متعددة الوسائط، استخدام وتطبيق على نطاق واسع في مجال الرعاية الصحية والبحث العلمي والصحة العامة وتطوير الأدوية”.
وحذرت المنظمة من أنه مع اكتساب هذه النماذج استخدامًا أوسع في الرعاية الصحية والطب، فإن الأخطاء وسوء الاستخدام والضرر الذي يلحق بالأفراد في نهاية المطاف“أمور لا مفر منها”.
وأصدرت اليوم توصيات بشأن أخلاقيات وحوكمة استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة متعددة الوسائط، لمساعدة الحكومات وشركات التكنولوجيا ومقدمي الرعاية الصحية على الاستفادة بأمان من التقنية الناشئة.
وحذرت المنظمة من أن هذه النماذج قد تؤدي إلى نتائج خاطئة أو غير دقيقة أو متحيزة أو غير كاملة، مضيفة أنه قد يتم تدريبها أيضًا على البيانات ذات الجودة الرديئة، أو المتحيزة للعرق أو النسب أو الجنس أو الهوية أو العمر.
المصدر:
MENAFN18012024000202011048ID1107739786
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