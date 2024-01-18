الصحة العالمية تحذر من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي

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دعت منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام للمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، على الرغم من قدراته الثورية في تطوير الأدوية وتسريع عملية التشخيص.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان نقلته وكالة“فرانس برس” الخميس:“من المتوقع أن يكون لنماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة متعددة الوسائط، استخدام وتطبيق على نطاق واسع في مجال الرعاية الصحية والبحث العلمي والصحة العامة وتطوير الأدوية”.

وحذرت المنظمة من أنه مع اكتساب هذه النماذج استخدامًا أوسع في الرعاية الصحية والطب، فإن الأخطاء وسوء الاستخدام والضرر الذي يلحق بالأفراد في نهاية المطاف“أمور لا مفر منها”.

وأصدرت اليوم توصيات بشأن أخلاقيات وحوكمة استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة متعددة الوسائط، لمساعدة الحكومات وشركات التكنولوجيا ومقدمي الرعاية الصحية على الاستفادة بأمان من التقنية الناشئة.

وحذرت المنظمة من أن هذه النماذج قد تؤدي إلى نتائج خاطئة أو غير دقيقة أو متحيزة أو غير كاملة، مضيفة أنه قد يتم تدريبها أيضًا على البيانات ذات الجودة الرديئة، أو المتحيزة للعرق أو النسب أو الجنس أو الهوية أو العمر.

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