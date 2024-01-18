مؤشر سوق الأسهم السعودي تاسي ينمو بـ14.21% خلال العام 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) العام 2023 وفق التقرير السنوي الإحصائي الصادر عن تداول السعودية عند أعلى مستوى له في 31 ديسمبر 2023، ليغلق عند 11.967.39 نقطة، محققاً نمواً سنوياً تقدر نسبته بـ 14.21%.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المؤشر (تاسي) ارتفع بـ 1.488.93 نقطة مقارنة بمستويات العام 2022، والبالغة 10.478.46 نقطة، بقيمة تداولات تتجاوز 1.333.12 مليار ريال، من خلال 94.02 مليون صفقة منفذة، وبعدد أسهم متداولة بلغ 83.03 مليار سهم، وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة 11.259.32 مليار ريال في نهاية 2023.

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وبلغ إجمالي عدد المستثمرين الأفراد (ذكورًا وإناثًا) بنهاية الربع الرابع 2023 المودعة شهاداتهم 6.146.230 مستثمرًا، وبلغ عدد المستثمرين من المؤسسات 13.661.

كما بلغ إجمالي عدد المحافظ الاستثمارية المفتوحة (للأفراد)؛ 11.043.494 محفظة، وللمؤسسات 49.031 محفظة.

وأنهى مؤشر السوق الموازية (نمو) عام 2023 عند مستوى 24.528.98 نقطة، وقد وصل أعلى نقطة له خلال العام عند مستوى 28.988.06 نقطة في يوم 18/6/2023.

وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة 8.07 مليارات ريال، وبعدد صفقات منفذة بلغت نحو 678.67 ألف صفقة منفذة، وسجلت القيمة السوقية للأسهم المصدرة 48.30 مليار ريال، وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة 638.23 مليون سهم.

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